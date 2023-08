Kupjansk schwer umkämpft: Menschen fürchten Russlands Rache – Ukraine fährt Gegenattacken

Von: Judith Goetsch

Kupjansk im Nordosten der Ukraine wird wieder stark umkämpft. Russland brüstet sich mit angeblichen Erfolgen in der Region.

Kupjansk – Die Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw wird erneut zu einem entscheidenden Schauplatz im Ukraine-Krieg. Die Stadt im Nordosten der Ukraine war wenige Tage nach Kriegsbeginn in russische Hände gefallen, konnte jedoch im August 2022 von der Ukraine zurückerobert werden.

Nun, ein Jahr später, sieht sich die Ukraine erneut mit vorrückenden russischen Truppen auf Kupjansk konfrontiert. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits Anfang August von Bombenangriffen auf ein Zentrum für Bluttransfusionen berichtet.

Droht wieder eine russische Besetzung von Kupjansk?

Angesichts der neuen Bedrohung hat die ukrainische Regierung in Kiew in den vergangenen Tagen die Bevölkerung aufgefordert, Kupjansk zu verlassen. Berichte über die Evakuierung der Zivilbevölkerung durch das ukrainische Rote Kreuz bieten Einblicke in die Stimmung vor Ort. Während der vorherigen russischen Besetzung hätten die örtlichen Bewohner größtenteils auf Seiten der Ukraine gestanden, wie unter anderem die Taz berichtet.

Jetzt befürchteten die Menschen Racheakte, sollte die Stadt wieder an Russland fallen. Bisher wären noch keine russischen Kampftruppen in die umliegenden Dörfer von Kupjansk vorgedrungen, wo derzeit hauptsächlich Evakuierungen stattfinden. Dennoch bleibe das Gebiet permanentem Beschuss ausgesetzt. Während der russischen Besetzung im Jahr 2022 fungierte Kupjansk als wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung russischer Soldaten.

Ein ukrainischer Soldat steht in einem Tanzsaal in Kupjansk, der zuvor bombardiert wurde. © Bram Janssen/dpa

Ukraine-Krieg bei Kupjansk: Russland brüstet sich mit Erfolgen

Laut Informationen der russischen staatlichen Presseagentur Tass hat die russische Kampfgruppe West zuletzt fünf ukrainische Gegenangriffe im Raum Kupjansk abgewehrt. Der Sprecher der Kampftruppe soll gegenüber Tass erklärt haben: „Um verlorene Stellungen im Raum Kupjansk zurückzuerobern, startete der Feind fünf Gegenangriffe auf unsere Stellungen durch Einheiten der 14. unabhängigen mechanisierten Brigade und der 95. unabhängigen Luftlandebrigade. Alle Gegenangriffe wurden von der Artillerie der Gruppe vereitelt. Die Verluste des Feindes beliefen sich auf bis zu einem Zug der Infanterie.“

Wie steht es aktuell um die Gegenoffensive der Ukraine? Fotos aus der Region Saporischschja zerstreuten zuletzt einige Zweifel an Fortschritten an der Front. Die Offensive hatte sich bisher vor allem auf den Süden und Osten konzentriert und am Montag Erfolge vermeldet. Rund um die bereits vollständig zerstörte Stadt Bachmut wurden demnach vergangene Woche drei Quadratkilometer „befreit“. Insgesamt seien bereits 40 Quadratkilometer an der „Südflanke des Bachmut-Sektors“ befreit worden.

Und in Kupjansk? Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar hat auf die prekäre Situation rund um die Stadt reagiert. Sie betonte die Schwierigkeiten, mit denen die Armee aktuell konfrontiert sei. Die Kämpfe in Kupjansk würden nun Ressourcen und Aufmerksamkeit beanspruchen, die von anderen Offensiven abgezogen werden, so auch dem „Bachmut-Sektor“ (Judith Goetsch/AFP).