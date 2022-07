Nach Festnahme von „Querdenken“-Gründer: Unterstützer planen Demonstration

Von: Vincent Büssow

Teilen

Unterstützer der „Querdenken“-Szene wollen gegen die Festnahme von Michael Ballweg demonstrieren. Gegen den Gründer der Bewegung wird wegen Betrugs ermittelt.

Stuttgart – Die „Querdenken“-Szene will gegen die Inhaftierung ihres Gründers, Michael Ballweg, demonstrieren. Unterstützer der vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation, welche die Corona-Maßnahmen der Regierung ablehnt, sind dazu aufgerufen, sich am Samstag (09. Juli) um 15.00 Uhr vor der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim zu treffen. Ballweg sitzt dort wegen Vorwürfen des Betrugs und der Geldwäsche in Untersuchungshaft.

Bereits Ende Juni hatte die Polizei den „Querdenken“-Gründer in Stuttgart festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Beamte außerdem zwei Wohnungen und Geschäftsräume. Bei den Vorwürfen gegen den 47-jährigen Ballweg geht es um einen höheren sechsstelligen Betrag. Informationen der Deutschen Presseagentur zufolge soll der Verdacht des Betruges in Höhe von rund 630.000 Euro sowie der Geldwäsche in Höhe von rund 430.000 Euro bestehen.

Ermittlungen gegen „Querdenker“-Gründer Ballweg: Bewegung plant Demonstration

Schon im Frühjahr 2021 stand der Verdacht im Raum, dass sich die „Querdenken“-Bewegung mit unlauteren Mitteln finanzieren soll. Seit Mai 2020, bereits kurz nach Beginn der Corona-Pandemie und folglich der Formierung der Organisation, habe Ballweg bei der Anwerbung von Geldern über die beabsichtigte Verwendung getäuscht, heißt es im Zuge der aktuellen Ermittlungen von der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Die Szene selbst kommt zu anderen Schlüssen.

Michael Ballweg, Gründer der „Querdenken“-Bewegung, sitzt seit Ende Juni in Stuttgart in Untersuchungshaft. Mitglieder der Szene planen jetzt eine Demonstration vor der JVA. (Archivbild) © Arnulf Hettrich/imago

„Querdenken“ planen Demonstration in Stuttgart: Stadt erwartet hunderte Teilnehmer

Das Team aus einem Dutzend Anwälte, das „Querdenken“-Gründer Ballweg vertritt, stellte bereits kurz nach dessen Inhaftierung das Narrativ in den Raum, dass die Ermittlungen politisch motiviert seien. Auch in dem Aufruf zu der Demonstration am Samstag ist etwa in der Telegram-Gruppe „Querdenken 69 Frankfurt“ von Spaltung, Einschüchterung und Demontage der Bewegung die Rede. Auf die Vorwürfe des Betrugs und der Geldwäsche wird dabei nicht eingegangen. Bei der Demonstration in Stuttgart seien 300 Teilnehmende angemeldet, teilte einer der Mitorganisatoren mit. Die Stadt selbst erwartet einem Sprecher zufolge eine niedrige dreistellige Teilnehmerzahl.

Auch im Jahr 2022 fanden immer wieder Demonstrationen der „Querdenken“-Bewegung statt. Die Unterstützer lehnen Maßnahmen wie die Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ab, wobei Falschinformationen über das Virus in der Szene weit verbreitet sind. Bei den Protesten gab es außerdem häufig Angriffe auf Polizisten und Medienvertreter. (vbu mit dpa)