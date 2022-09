Staatstrauer in Großbritannien: Datum von Charles‘ Krönung steht noch nicht fest

Von: Stefan Krieger, Sandra Kathe

Teilen

Die englische Monarchin stirbt 96-jährig auf ihrem Landsitz Balmoral, wo sie von einem medizinischen Team betreut wurde. Ihr Nachfolger wird König Charles III.

Update vom Freitag, 9. September 2022, 02.45 Uhr: Nach Informationen der schottischen Zeitung The Herald werden in Schottland riesige Menschenmassen erwartet, die um die Queen trauern. Klar sei, dass das schottische Parlament, „der benachbarte Palast Holyroodhouse und die Kathedrale St. Giles die Schwerpunkte sein werden“. Holyroodhouse ist die offizielle Residenz der Queen in Edinburgh. Im benachbarten Parlamentsgebäude wird ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich trauernde Bürger eintragen können.

Der Leichnam der Queen wird laut The Herald zunächst in Holyroodhouse aufgebahrt, danach wird ihr Sarg in die St. Giles-Kathedrale gebracht. Schließlich wird er vom Bahnhof Waverley in Edinburgh mit dem Zug nach London gebracht.

Trauernde versammeln sich vor dem Buckingham Palast, nachdem der Tod von Elizabeth II. bekannt gegeben wurde. © James Manning/dpa

Die zehntägige Trauerzeit, die offiziell erst am heutigen Freitag (9. September) beginnt, findet in einer öffentlichen Trauerfeier in der Westminster Abbey in London ihren Höhepunkt. Das Datum von Charles' Krönung muss noch festgelegt werden

Staatstrauer in Großbritannien: Königin Elizabeth II. ist tot

+++ 21.40 Uhr: Nach dem Tod der englischen Königin Queen Elizabeth II. versammeln sich Tausende Menschen vor Buckingham Palace in der Innenstadt von Großbritanniens Hauptstadt London, um der verstorbenen Monarchin Respekt zu zollen. Im ganzen Land trauern Millionen Menschen um die Monarchin. Über dem Londoner Hauptsitz der Königsfamilie weht die Flagge auf Halbmast. In Großbritannien gilt ab sofort bis zur Beerdigung der im Alter von 96 Jahren verstorbenen Elizabeth II. Staatstrauer.

Neues Staatsoberhaupt wird der älteste Sohn der 70 Jahre lang regierenden Königin, der den Namen König Charles III. tragen wird. Premierministerin Liz Truss nannte Königin Elizabeth II. in ihrer Ansprache vor 10 Downing Street den „Fels, auf dem das moderne Großbritannien erbaut wurde“. Auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach der Königsfamilie ihre Anteilnahme aus.

Trauer in Großbritannien: Queen Elizabeth II. stirbt im Alter von 96 Jahren

Update von Donnerstag, 8. September, 19.35 Uhr: Großbritannien trauert um sein Staatsoberhaupt. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. endet die längste Regierungszeit einer Monarchin in Großbritannien in der Geschichte des Landes. Die 96-Jährige starb am Donnerstag auf dem schottischen Landsitz der Königsfamilie Balmoral westlich von Aberdeen. Ihre engsten Familienmitglieder, darunter ihre Kinder um Thronfolger Prinz Charles sowie die Enkel Prinz William und Prinz Harry waren im Laufe des Tages nach Balmoral gekommen.

Die 96-Jährige hatte noch am Dienstag (6. September) die neue Premierministerin Liz Truss mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Zuvor hatte sie Truss‘ Vorgänger Boris Johnson empfangen und sein Rücktrittsgesuch entgegengenommen. Bereits diese Treffen wurden aufgrund des Gesundheitszustand der Monarchin auf Balmoral abgehalten statt wie sonst üblich in Buckingham Palace.

Familie, Ärzt:innen und Politik besorgt um Königin Elizabeth II.

Erstmeldung von Donnerstag, 8. September, 18.11 Uhr: London/Ballater – Großbritannien sorgt sich um seine Monarchin. Wie britische Medien unter Berufung auf das Königshaus berichten, wird die britische Königin Elizabeth II., die sich aktuell auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral aufhält, derzeit intensiv von einem Team aus Ärzt:innen betreut. Auch ihre Kinder und viele weitere Verwandte, darunter auch Prinz William und sein Bruder Prinz Harry, der sich mit Ehefrau Herzogin Meghan gerade in London aufhielt, sollen im Laufe des Donnerstags (8. September) eingetroffen sein.

In einer ersten Nachricht hieß es bereits am Mittwoch, dass die englische Königin wegen gesundheitlicher Probleme die geplante Teilnahme an einer Sitzung ihres Beratergremiums Privy Council absagen müsse. Inzwischen ist davon die Rede, dass Elizabeth II. „weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt“ und ihre Ärzt:innen sehr besorgt um den Gesundheitszustand der Queen seien.

Königin Elizabeth II.: Neue Premierministerin äußert sich zutiefst besorgt

Noch am Dienstag hatte die Queen den Rücktritt des bisherigen Premierministers Boris Johnson entgegengenommen und seine Nachfolgerin Liz Truss ernannt – entgegen der Tradition aber nicht im Buckingham-Palast in London, sondern auf Schloss Balmoral, das sie aus Gesundheitsgründen nicht für die Zeremonie verlassen wollte. Auf einem Foto von dem Termin war ein tief violetter Bluterguss an der rechten Hand der Monarchin zu sehen.

Die neue Premierministerin Truss erklärte, das ganze Land sei „zutiefst besorgt“ angesichts der Nachrichten von der Queen. Auch die Regierungsoberhäupter von Schottland, Wales und Nordirland äußerten sich besorgt zum Gesundheitszustand der Monarchin. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, erklärte, er bete für die Königin. Welby ist der ranghöchste Geistliche der Church of England.

Sorge um Königin Elizabeth II.: 96-jährige Monarchin zog sich zuletzt mehr und mehr zurück

Elizabeth II. leidet bereits seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen und hatte die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte stark reduziert. Immer häufiger ließ sie sich im vergangenen Jahr durch ihren Sohn, Thronfolger Prinz Charles, vertreten. Dieser ersetzte sie erstmals auch bei der Parlamentseröffnung im Mai und verlas an ihrer Stelle das Programm der Regierung.

Erst im April 2021 betrauerte die englische Königin den Tod ihres Ehemanns Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh, mit dem sie seit 1947 verheiratet war. (ska/skr mit Agenturen)