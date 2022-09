Vor Beerdigung der Queen: Großbritannien nimmt bei gigantischem Staatsakt Abschied

London

Bevor Queen Elizabeth II. am Montag auf Schloss Windsor beerdigt wird, nehmen tausende Menschen am aufgebahrten Sarg der Monarchin in Westminster Hall Abschied.

London – In Großbritannien ist Trauer zum Großereignis geworden. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. haben sich Tausende Menschen in die wohl bekannteste Warteschlange der Welt eingereiht, um vor dem aufgebahrten Sarg der Monarchin in Westminster Hall von ihrer Königin und einer Ära Abschied zu nehmen.

Vor dem historischen Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. am Montag erwiesen am Sonntag (18. September) hochrangige Gäste wie US-Präsident Joe Biden der Queen die Ehre. Auch Ex-Fußballer David Beckham hat für etwa zwölf Stunden in der Schlange ausgeharrt, um von der Königin Abschied zu nehmen. Ihm taten es tausende Menschen gleich.

Beerdigung der Queen: Über 10.000 Mitglieder des britischen Militärs bei Staatsakt im Einsatz

Für den gigantischen Staatsakt koordinieren Polizei, Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten in Großbritannien eine der größten Sicherheitsoperationen, die die Hauptstadt je erlebt hat. Über 10.000 Mitglieder des britischen Militärs sollen im Einsatz sein. „Es ist enorm“, sagte der Chef des Verteidigungsstabes, Admiral Tony Radakin, der BBC. Angesichts der Massen an Trauernden rief das britische Kulturministerium am Sonntag auf Twitter dazu auf, sich nicht mehr in der Warteschlange zum Sarg der Queen anzustellen.

Queen Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Ihr Sarg wird noch bis zum frühen Montagmorgen in der Westminster Hall - dem ältesten Teil des britischen Parlaments - aufgebahrt bleiben. Am Montag findet schließlich ein Gottesdienst in der Westminster Abbey statt.

+ Polizisten stehen auf der Westminster Bridge nahe der Westminster Hall zusammen mit Menschen, die in einer Warteschlange stehen, um im Parlament am Sarg Abschied von Königin Elizabeth II. zu nehmen. © Christian Charisius/dpa

Beerdigung der Queen: Hochrangige Gäste in Westminster Abbey erwartet

Zahlreiche Vertreter des europäischen Hochadels sind ebenso angekündigt wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, US-Präsident Biden und die First Lady der USA, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der japanische Kaiser Naruhito. Ein Regierungsbeamter sagte der BBC, der Aufwand sei vergleichbar mit 100 Staatsbesuchen innerhalb weniger Tage.

Britische Königin Queen Elizabeth II Geboren am 21. April 1926, Bruton Street, London, Vereinigtes Königreich Verstorben am 8. September 2022, Balmoral Castle, Vereinigtes Königreich

Nach dem Gottesdienst in der berühmten Westminster Abbey am Montag findet die eigentliche Beisetzung nicht in London, sondern im westlich gelegenen Windsor statt, wohin der Sarg gefahren wird. Ihre letzte Ruhestätte soll die Queen am Abend bei einer privaten Beisetzung in der St.-George-Kapelle auf Schloss Windsor erhalten - an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemannes Prinz Philip. (hg/dpa)

