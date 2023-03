Putins Griff in Moskaus Bars: Geheimdienst zwingt Publikum, patriotische Lieder zu singen

Von: Helmi Krappitz

Bei einer Razzia zwangen FSB-Agenten Kneipenbesucher in Moskau wohl, patriotische Lieder zu singen. Grund sei ein pro-ukrainischer Social-Media-Post.

Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich russische Behörden oppositionellen Politikern, Journalisten und Aktivisten angenommen. Am Freitag (17. März) folgten gleich zwei Kneipenrazzien in Moskau. Anlass sei die Unterstützung ukrainischer Wohltätigkeitsorganisationen. Bei der Razzia seien Besucher mit Elektroschockern bedroht und zum Singen patriotischer Lieder gezwungen worden. Unterkriegen wollen sie sich aber nicht, berichtet die Moscow Times.

Razzia in Moskauer Kneipen: Besucher mussten prorussische Lieder mitsingen

Am Freitag führten maskierte FSB-Agenten Razzia in den Moskauer Kneipen „Underdog“ und „La Virgen Taqueria“ durch. Rund 50 Personen seinen vom russischem Geheimdienst in Gewahrsam genommen und befragt worden – darunter Gäste und Mitarbeitende. Konstantin Yerokhin, Anwalt der „Underdog“-Inhaber erzählte der Moscow Times, dass vermummte Polizisten die Besucher zwangen, ihre Handys zu entsperren und ihre Tattoos zu zeigen. Dabei seien sie mit Elektroschockern bedroht worden.

Erste Berichte über die Razzia sprachen davon, dass Barbesucher von FSB-Agenten zu pro-russischen Aktivitäten gezwungen wurden, wie das Mitsingen von patriotischen Liedern. Das zeigt nun ein Video: Eine kleine Gruppe an Gästen singt mit, während Geheimdienstler in Sturmhauben um sie herum wachen. Das Video wurde von der Nachrichtenagentur Moskva News Agency veröffentlicht. Andere Dienste wie Meduza berichteten, Besucher seien gezwungen worden, das Kriegssymbol „Z“ an die Tür zu schreiben. Laut Moscow Times sei das Zeichen erst während des Wochenendes aufgetaucht.

FSB-Geheimdienst: Grund für Razzia sei ein Social Media Post einer Spendenaktion

Grund für die Razzia sei der Verdacht auf finanzielle Unterstützung der Ukraine. In einem bereits gelöschten Beitrag auf den sozialen Medien, habe „La Virgin Taqueria“ letzten Sommer einen Plattenverkauf angekündigt, um für die „Kyiv Angels“ Geld zu sammeln. Die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt Zivilisten und das Militär der Ukraine. Bereits im Juli habe die Bar ein Statement erlassen, dass der Post von Hackern stamme. Unklar sei, warum der russische Geheimdienst so lange mit der Razzia gewartet habe.

Am Dienstag teilte Pavel Kosov, einer der Kneipen-Besitzer auf Instagram mit, dass er nie Geld gesammelt und dem ukrainischen Militär geschickt habe. Trotzdem wolle er sich vom Geschäft zurückziehen, um sein Personal zu schützen. „Wir wollen nicht, dass unsere Bars mit illegalen Aktionen gegen unser Land oder mit faschistischen Ansichten in Verbindung gebracht werden“, fügte der Underdog-Account am Dienstag (21. März) hinzu. Trotzdem seien die beiden Kneipen weiterhin Zielscheibe russischer Nationalisten. „Auch ich bekomme zahlreiche Drohungen, unter anderem Drohungen gegen meine Mutter“, erzählt Anwalt Yerokhin der Moscow Times.

Die Kneipenbesucher lassen sich von der Razzia jedoch nicht unterkriegen. „Ich denke wir müssen unsere Unterstützung zeigen“, sagte ein Gast dem Nachrichtenportal. Angst vor weiteren Razzien hätten sie nicht.

Kneipenrazzia: Restaurantinhaber können sich auf mehr Razzien einstellen

Die Razzia des russischen Geheimdienstes ist offenbar eine von vielen Aktionen von Kremlchef Wladimir Putin, um die Kontrolle zu bewahren. Am Mittwoch seien unter anderem rund 20 Kneipen in Sankt. Petersburg geschlossen worden. Anlass seien laut dem Nachrichtenportal Fontanka „antisoziale Aktivitäten“. Der Druck der russischen Regierung steige zukünftig weiter an – was bisher Journalisten passiere, würde sich auch auf Restaurantinhaber ausweiten. (hk)