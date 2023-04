Tirade bei Telegram: Prigoschin bezichtigt russische Beamte des „Hochverrats“

„Putins Koch“ Jewgeni Prigoschin poltert bei Telegram. Der Wagner-Chef beschuldigt russische Behörden, seine Söldner in Bachmut im Stich zu lassen.

Bachmut - Seine Söldner eroberten für Moskau-Machthaber Wladimir Putin im Ukraine-Krieg das schwer umkämpfte Soledar. Der Chef der berüchtigten Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, ist wegen seines Einflusses beim russischen Präsidenten auch als „Putins Koch“ bekannt.

Jewgeni Prigoschin: „Putins Koch“ wettert bei Telegram gegen russische Behörden

Doch: Seine Truppen stecken seit Wochen offenbar militärisch in Bachmut im Donbass fest. Denn: Die ukrainischen Verteidiger wollen sich gegen die russischen Angreifer einfach nicht zurückziehen.

Auch, weil es an Unterstützung für die attackierenden Söldner aus Russland mangelt? In einer regelrechten Wut-Tirade hat Prigoschin nun bei Telegram gegen russische Behörden gewettert und diese des „Hochverrats“ bezichtigt, weil sie angeblich Munition vorenthalten würden.

Konkret: Der Chef der Söldnergruppe beschuldigte den Kreml, seine Leute nicht mit dringend benötigten Munitionslieferungen zu versorgen. Das berichtet der britische Sender Sky News unter Verweis auf eine fünfminütige Audio-Erklärung Prigoschins bei Telegram.

Wagner-Söldner: Von russischer Armee in Bachmut im Stich gelassen?

Seine Söldner würden mit der „minimalen Menge an Munition“, die sie hätten, alles tun, was sie könnten, erklärte Prigoschin demnach und behauptete: „Eine kriminelle Gruppe hat uns keine Munition gegeben. Ich denke, was heute passiert, ist ein Verbrechen gegen Russland und gegen das russische Volk. Die Kriminellen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Prigoschin behauptete weiter, dass Vorräte angeblich nicht auf das Schlachtfeld geliefert worden seien. Russische Beamte, die er als „Schläger“ bezeichnete, hätten „Verrat“ begangen. So seien seine Leute der ukrainischen Artillerie ausgeliefert. Zuletzt hatte Prigoschin laut Sky News dagegen noch angekündigt, seine Truppen würden „um jeden Preis vorrücken, nur um die ukrainische Armee zu zermürben und ihre Offensive zu stören“.

Immer wieder berichten Kiew, westliche Geheimdienste, Ministerien und Experten über mutmaßliche Unstimmigkeiten und Konflikte zwischen der Wagner-Gruppe sowie der russischen Armee. Jüngst kam es laut ukrainischem Generalstab angeblich sogar zu einer tödlichen Schießerei zwischen beiden (eigentlich verbündeten) Seiten.

Ukraine: Berichte über Konflikte zwischen Wagner-Gruppe und russischer Armee

So sei es „in Stanytsia Luhanska, Region Luhansk, zu einem Kampf zwischen Angehörigen der russischen Streitkräfte und Wagner-Söldnern“ gekommen, „der in einer Schießerei eskalierte. Der Konflikt forderte Todesopfer auf beiden Seiten“, erklärte die ukrainische Armee. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht - im Gegensatz zu Prigoschins Wutrede bei Telegram. (pm)