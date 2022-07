Ukraine-Krieg: Berichte über „schlechten moralisch-psychologischen Zustand“ bei russischen Soldaten

Von: Sandra Kathe, Tim Vincent Dicke, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Im Ukraine-Krieg hat Russland mit hohen Verlusten zu kämpfen. Auch die Moral russischer Truppen soll massiv leiden. Der News-Ticker.

Russland greift weiterhin die Ukraine an. Die Truppen von Wladimir Putin konzentrieren sich im Ukraine-Krieg auf den Osten.

Waffenlieferungen aus dem Nato-Raum, der EU und den USA setzen Russland im Ukraine-Konflikt stark zu.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 20.58 Uhr: Beim Versuch mehrere Ortschaften in der Umgebung der Städte Siwersk und Bachmut im Gebiet Donezk zu stürmen, soll das russische Militär nach Abgaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte beachtliche Verluste erlitten haben. Die Angreifer wurden laut dem Bericht im ukrainischen Nachrichtenportal Kyiv Independent durch die Gegenwehr der Ukrainer zum Rückzug gezwungen.

Weiter berichtete der Generalstab am Wochenende vermehrt von einem „sehr schlechten moralisch-psychologischen Zustand“ in den Reihen der russischen Streitkräfte, der unter anderem auch auf die personellen Verluste infolge des ukrainischen Widerstands zurückzuführen sei. Immer wieder suchten Soldaten „nach einer Möglichkeit, der Teilnahme an den weiteren Kampfhandlungen zu entgehen“. Unabhängig überprüfbar sind diese Darstellungen nicht.

Auf vielen russischen Fahrzeugen prangt noch stolz der Buchstabe „Z“, der für einen Sieg in der Ukraine stehen soll, doch Berichten zufolge schwindet die Moral der Soldaten. (Symbolfoto) © Olga Maltseva/AFP

Ukraine-Krieg: Russland „hat 30 Prozent seiner Kampffähigkeit verloren“

+++ 16.42 Uhr: Im bereits seit mehr fast fünf Monaten andauernden Ukraine-Krieg hat Russland laut Informationen des britischen Verteidigungsministeriums bereits 30 Prozent seiner Kampffähigkeit an Land verloren. Das berichtete der Chef des britischen Verteidigungsstabs, Sir Tony Radakin, am Sonntag in der BBC Morning Show. Laut den Informationen des Marine-Admirals seien seit Kriegsbeginn Ende Februar bereits rund 50.000 russische Soldaten getötet oder verwundet und damit kampfunfähig gemacht worden.

Diese Entwicklung gebe den ukrainischen Streitkräften Grund zur Hoffnung, den Krieg doch noch zu gewinnen – trotz des deutlichen Größenunterschieds beider Länder. Auch Radakin sieht eine realistische Chance für die Ukraine, anfängliche Landverluste wieder gutzumachen: „Russland hat diese Invasion gestartet mit der Ambition die gesamte Ukraine einzunehmen, die ukrainischen Städte in den ersten 30 Tagen zu erobern.“

Zudem hätte Russland den Plan gehabt, die Nato unter Druck zu setzen und unter den Mitgliedern für Spannungen zu sorgen, fasste Radakin die Pläne der russischen Regierung unter Machthaber Wladimir Putin zusammen. Tatsächlich drohten all diese Pläne jedoch zu scheitern, betont der Admiral: „Russland ist heute eine um einiges kleinere Nation als sie es noch Anfang Februar war.“

News zum Ukraine-Krieg: Russische Ausrüstung zerstört

Update vom Sonntag, 17. Juli, 12.00 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hat Russland im Zuge seiner groß angelegten militärischen Invasion in der Ukraine nach heutigem Stand rund 38.300 Militärangehörige, 1.684 Panzer und eine erhebliche Anzahl anderer militärischer Ausrüstung verloren.

Im Vergleich zum Samstag (16. Juli) sollen 160 weitere russische Streitkräfte getötet worden sein. Darüber hinaus habe man sieben Panzer sowie fünf Kampffahrzeuge zerstören können. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

+++ 21.02 Uhr: Beim Versuch eines Luftangriffs auf den Südosten der Ukraine hat die ukrainische Luftabwehr vier von sechs der vom Kaspischen Meer aus abgeschossenen russischen Raketen abgefangen und zerstört. Das meldete die ukrainische Luftwaffe am Samstag. Die zwei nicht abgefangenen Raketen beschädigten laut dem Bericht einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Tscherkassy.

Auch die Zahl der zerstörten russischen Ausrüstung sowie der gefallenen russischen Soldaten ist am Samstag erneut gestiegen. So melden die ukrainischen Streitkräfte inzwischen 38.140 tote und rund 1000 gefangen genommene russische Soldaten, die Zahl der zerstörten unbemannten Fluggeräte der Luftwaffe erhöht sich um 6 auf 687, die der zerstörten Artilleriesysteme um 4 auf 846.

Ukraine-Krieg: Russland berichtet von falschen Erfolgsmeldungen

+++ 16.55 Uhr: Neben deutlich zu niedrig angegebenen Opferzahlen aus den Reihen der russischen Streitkräfte haben britische Geheimdienstbeschäftigte Russland nun auch Falschinformationen zu angeblichen militärischen Erfolgen nachgewiesen. Nach Angaben der Geheimdienstfachleute seien Umfang und Ausmaß der russischen Vorstöße in der Ukraine weiterhin begrenzt, eine Eroberung der Stadt Siwersk habe es wie von Russland behauptet nicht gegeben.

„Russland hat auch zuvor voreilige und falsche Behauptungen über Erfolge gemacht“, hieß es in der Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums weiter. Grund dafür sei wohl zumindest teilweise der Wunsch, der russischen Bevölkerung Erfolge vorzuweisen und die Kampfmoral der eigenen Truppen, die deutlich angeschlagen sein soll, zu stärken. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

News im Ukraine-Krieg: Streitkräften gelingt Zerstörung von Militärstützpunkten und Kampfjets

Update vom Samstag, 16. Juli, 7.00 Uhr: Wie das ukrainische Verteidigungsministerium berichtet, sollen in den vergangenen Wochen „mehr als 30 russische Militärstützpunkte“ mit Raketenwerfern zerstört worden sein. Dies geht aus einem Telegram-Post hervor.

Genauere Angaben, etwa zu den Standorten der zerstörten Militärbasen, wurden nicht gemacht. Wie so häufig, lassen sich die Angaben vorerst nicht unabhängig überprüfen.

News zum Krieg: Ukrainische Armee schießt russische Kampfjets ab – „präzise getroffen“

+++ 18.36 Uhr: Eigenen Angaben zufolge haben Kämpfer der ukrainischen Armee zwei russische Kampfflugzeuge in der Region Saporischschja abgeschossen. „Kürzlich hat der Feind in der Nähe von Siedlungen wie Orikhiv und Stepove versucht, die ukrainischen Stellungen mit zwei Su-25-Flugzeugen anzugreifen. Aber unsere Kämpfer haben im Voraus gehandelt und die feindlichen Flugzeuge mit einem tragbaren Luftabwehrsystem präzise getroffen“, hieß es in einer Meldung der ukrainischen Seite. Ein Flugzeug sei komplett zerstört worden sein, das andere sei beschädigt worden.

Krieg-News: Ukraine vernichtet Russlands Hauptquartier in Cherson

Update vom Freitag, 15. Juli, 14.30 Uhr: Vonseiten der Ukraine wird erneut ein schwerer Schlag gegen die russischen Besatzer in der Region Cherson gemeldet. In Nova Mayachka soll ein Hauptquartier und eine Kaserne zerstört worden sein, wie der Berater des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Serhii Khlan, mitteilt.

Der Angriff der ukrainischen Streitkräfte soll bereits um 22 Uhr am gestrigen Donnerstag (14. Juli) erfolgt sein, wie Khlan via Social Media berichtet. Wie hoch die Opferzahlen auf der russischen Seite sind, ist bisher noch nicht bekannt. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Erstmeldung vom Freitag, 15. Juli: Cherson - Der Ukraine-Krieg tobt unaufhörlich weiter. Die Streitkräfte der Ukraine fügen den Aggressoren aus Russland immer wieder herbe Verluste zu.

Im Süden der Ukraine soll Russland in den letzten Tagen mehrere Munitionsdepots an Waffensysteme aus dem Westen verloren haben, wie die Truppen hinter Wolodymyr Selenskyj mitteilten.

Ukraine-News: Russland muss im Süden herbe Verluste einstecken

In der Meldung des Operationskommandos „Süd“, vom Donnerstag (14. Juli), wird von schweren Verlusten für die Truppen aus Russland gesprochen, darunter sechs gepanzerte Fahrzeuge, eine „Gvozdika“-Haubitze sowie ein Feldmunitionsdepot.

Für viele Verluste auf der Seite von Russland sollen zuletzt die Himars-Raketensysteme aus den USA gesorgt haben, wie Al-Jazeera schreibt. Die momentanen Angriffe auf Depots hinter den feindlichen Linien könnten darauf hindeuten, dass den russischen Besatzern eine Gegenoffensive in den Regionen Cherson und Saporischschja bevorsteht.

Ukraine-Krieg: Angaben aus Russland sind selten

Während Russland selbst nur sehr selten Angaben über Verluste in den eigenen Reihen macht, veröffentlicht die ukrainische Armee regelmäßig Zahlen der russischen Verluste. Zuletzt wurde mitgeteilt, dass wohl rund 38.000 Soldaten, die unter der Flagge Russlands kämpften, bisher ihr Leben im Ukraine-Krieg verloren haben. Die Verluste auf einen Blick:

Soldaten: 38.300

38.300 Flugzeuge: 220

220 Hubschrauber: 188

188 Panzer: 1684

1684 Panzerkampfwagen: 3879

3879 Artilleriesysteme: 846

846 Luftabwehrsysteme: 110

110 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 248

248 Autos und andere Fahrzeuge: 2746

2746 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 688

688 Stand: Sonntag, 17. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Ob die Verluste für Russland weiter zunehmen werden, wird sich zeigen. Der Ex-General Frederick Ben Hodges, prognostizierte zuletzt bereits die Niederlage für Russland. (Lucas Maier)