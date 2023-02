Neue Minen-Taktik der Ukraine: Strategie-Wechsel hebelt Panzer-Kolonnen aus

Von: Hannes Niemeyer

Wuhledar ist im Ukraine-Krieg hart umkämpft. Die Russen verlieren offenbar etliche Panzer vor Ort – wohl wegen einer cleveren Minen-Taktik von Selenskyjs Truppen.

Kiew – Die Ereignisse im Ukraine-Krieg verlieren kaum an Dramatik. An vielen Fronten kämpft die Ukraine um jeden Meter ihres Landes gegen die russische Armee. Besonders im Fokus: Wuhledar. Die kleine Stadt im Südwesten der Oblast Donezk ist momentan großes Gesprächsthema. Nicht zuletzt, weil Wladimir Putin dort nun eine ganze Elite-Brigarde verloren haben soll. Sondern auch, weil sich kürzlich ein Video rasant verbreitete, das zeigen soll, wie die ukrainische Armee eine ganze Kolonne an Panzern in Angst und Schrecken versetzt hat.

Hinter diesem Manöver soll eine neue Taktik stecken, bei der Minen im Vordergrund stehen.

Wuhledar im Ukraine-Krieg: Panzer-Video verbreitet sich – Flucht wegen neuer Ukraine-Taktik?

Im Video zu sehen ist, wie die Panzer vor Wuhledar unter Beschuss und in ein Minenfeld geraten. Panik bricht in der Kolonne aus, die Fahrzeuge flüchten. Die Aufnahmen sorgten angeblich für große Verstimmung in Russland. Militärblogger forderten bereits harte Konsequenzen für die Verantwortlichen besagter Blamage auf dem Schlachtfeld vor der Kleinstadt.

Schon mehrfach soll Russland versucht haben, den kleinen Ort einzunehmen – und immer kläglich gescheitert sein. Weil die russischen Streitkräfte zu salopp ins Gefecht gegangen sind? Möglich. Wohl aber auch, weil die Ukraine eine gute Taktik aufgefahren hat, um sie aufzuhalten. Jedenfalls will das Magazin Forbes die neue Minenstrategie von Selenskyjs Leuten im Gebiet erkannt haben.

Neue Minen-Strategie der Ukraine erkannt: Das Muster dahinter

Das Muster der zuletzt in der Region beobachteten Attacken: Russland schickt eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge in Richtung Wuhledar. Das Führungsfahrzeug trifft auf eine Mine und wird zerstört. In der Kolonne bricht Unruhe aus. Wer am zerstörten Führungsfahrzeug vorbei fährt, läuft Gefahr selber eine Mine zu erwischen. Die Krux: Auch ein Rückzug ist gefährlich, denn Minen könnten sich auch bereits hinter der Kolonne befinden. Aber wie das?

Zerstörte russische Panzer bei Wuhledar. Sie sind im Ukraine-Krieg offenbar der neuen Minen-Taktik der Selenskyj-Truppen zum Opfer gefallen. © picture alliance/dpa/Ukrainian Armed Forces | Uncredited

Auslöser der Zerstörung ist neben den sowjetischen Minen vom Typ TM-62 vor allem das „Remote Anti-Armor“-Minensystem, RAAM abgekürzt, von denen die USA Ende des letzten Jahres 6000 Stück zur Unterstützung geliefert haben soll. Dieses System wird als Artilleriegeschoss von ukrainischen 155-mm-Haubitzen abgefeuert. Jedes Geschoss enthält je neun Minen. Wie das Forbes-Magazin berichtet, können so die mit einem magnetischen Zünder versehenen Minen, wenn gut gezielt, über ein weites Gebiet gestreut werden.

Ukraine-Krieg: Minen-Taktik führt zu großem Erfolg – offenbar etliche Panzer zerstört

Bedeutet also: Setzt sich die Kolonne in Bewegung, ermöglichen es die Geschosse, die Minen sowohl vor, als auch hinter der Kolonne zu verteilen. Die Gefahr eines Minenkontaktes besteht also sowohl wenn die Kolonne nach einem ersten Treffer weiter vorrückt, als auch wenn die Panzer-Kolonne versucht, sich zurückzuziehen.

Die Zerstörungskraft der Taktik ist laut dem Magazin gewaltig. Jedenfalls sollen demnach kürzlich an nur einem Tag 30 oder gar mehr gepanzerte Fahrzeuge rund um Wuhledar zerstört worden sein. Auch in den darauffolgenden Tagen soll die Taktik erfolgreich gewesen sein. Laut Oleksij Dmytraschtschwskij, örtlicher Sprecher des ukrainischen Militärs, hätten die Russen in Wuhledar zuletzt empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Außerdem sei reichlich militärische Ausrüstung, „darunter 36 Panzer“, zerstört worden.

Indes sorgt die Gruppe Wagner im Ukraine-Krieg für mächtig Diskussionen. Söldner der Wagner-Gruppe schilderten nun grausame Details von der Front. (han)