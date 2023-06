Sorge vor Putin: Balten wollen „Historisches“ - Litauen gibt Ukraine all seine Kampfhelikopter

Von: Florian Naumann

So viele Waffen wie möglich? Nato-Beitritt? Der Westen hadert mit seiner Ukraine-Unterstützung. Baltische Länder wollen alles auf eine Karte setzen.

London – Deutschland hadert nach wie vor mit Lücken in der Bundeswehrausstattung - gerade mit Blick auf die Leopard-Lieferungen an die Ukraine. Lettland will nun bei der Unterstützung der Ukraine jedenfalls bei einer Ausrüstungskategorie einen ganz anderen Weg gehen: Das baltische Land wird laut Ministerpräsident Krisjanis Karins alle seine Kampfhubschrauber Kiew zur Verfügung stellen. Das erklärte der Regierungschef am Mittwoch (21. Juni) bei der Wiederaufbaukonferenz in London.

Dass die baltischen Staaten - nicht zuletzt aus Sorge vor einem weiteren Übergriff Russlands auf seine Nachbarn - im Ukraine-Krieg alles auf eine Karte setzen wollen, machte fast zeitgleich auch Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis deutlich. Er erhöhte vor dem Nato-Gipfel im Juli in Vilnius den Druck auf die Bündnispartner. Die litauische Position sei, die Ukraine „mit allen Werkzeugen und allen Kräften zu unterstützen“, erklärte er einem Bericht der European Pravda zufolge im heimischen Parlament. Doch unter westlichen Experten gibt es auch Zweifel über die nächsten Schritte.

Ukraine im Verteidigungskampf gegen Putin: Litauen ist besorgt - und will „Historisches“ von der Nato

Landsbergis sprach indes auch die Gründe für seine Haltung klar aus. Es gebe „Herausforderungen“ für Litauens Sicherheit, sagte er - sie stünden in Zusammenhang „mit unserer geografischen Lage und der Gegenwart einer Grenze mit Russland und Belarus“. Diese Sorge wolle man beim Nato-Treffen berücksichtigt sehen. Litauen teilt sich mit Polen die „Suwalki-Lücke“; einen schmalen Landstreifen zwischen dem vom Putin-Getreuen Alexander Lukaschenko regierten Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad. Auch Polen zählt zu den Unterstützern des baltischen Kurses.

Vom Gipfel im eigenen Land erwarte er sich „Historisches“, betonte Landsbergis zugleich. „Es gibt Stimmen, die sagen, dieser Gipfel werde in jedem Fall historisch sein, die einzige Frage ist nur, ob er historische Bedeutung aufgrund seiner Errungenschaften oder der verpassten Chancen sein wird.“

Lettland will der Ukraine seine Kampfhelikopter abtreten - nicht zuletzt aus Sorge vor Wladimir Putins Aggression.

Nato-Beitritt für die Ukraine? Experten sind geteilter Meinung - Russland warnt vor „Problem“

Zuletzt waren wieder Debatten über einen Nato-Beitritt der Ukraine aufgeflammt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte indirekt einen konkreten Fahrplan für die Aufnahme - Paris hatte in dieser Hinsicht zuvor lange gebremst. Gerne gehört haben dürfte das der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev. Er verlangte schon am Samstag (17. Juni) in der Berliner Zeitung einen „Weg“ in die Nato - und forderte zugleich Sicherheitsgarantien, wie sie Schweden und Finnland vor ihrem formalen Beitritt bekommen hatten. Die Ukraine verteidige schon jetzt die Nato-Ostflanke und sei bereit, das gesamte Bündnis zu schützen.

Experten sind geteilter Meinung über die Konsequenzen eines klaren Beitrittsszenarios. Jose Ignacio Torreblanca, Chef des Thinktanks European Council on Foreign Relations in Madrid, erklärte zuletzt in einem Beitrag für die Zeitung El Mundo, die Nato-Mitgliedschaft sei die einzige wirksame Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Das EU-Parlament hat den Nato-Gipfel Mitte Juli ebenfalls aufgefordert, den Weg für eine Einladung an Kiew freizumachen. Der britische Verteidigungsminister James Cleverly sagte zuletzt gar, „alle Nato-Partner“ stünden hinter dem Plan, der Ukraine auf die Expressspur zum Beitritt zu lotsen.

Sicherheitsexperte John R. Deni vom Institut für Strategische Studien des US-Army-College warnte hingegen, ein solcher Plan könne eine politische Lösung für den Ukraine-Krieg torpedieren. Zugleich sei die Ukraine politisch für diesen Schritt nicht bereit - und er könne in Putins Propaganda-Pläne spielen, schrieb Deni im Magazin Foreign Policy.

Auch eine deutsche Expertenrunde um Carlo Masala zeigte sich im April skeptisch, ob ein Beitritt die Sicherheit vergrößern würde. Ohnehin gibt es auch Zweifel, ob die Nato für einen direkten Konflikt mit Putins Russland gerüstet wäre. Der Kreml erklärte Anfang Juni eher zurückhaltend, eine Mitgliedschaft würde „ein potenzielles Problem auf viele, viele Jahre hinaus“ darstellen, wie die Agentur Reuters notierte.

Ukraine trommelt für mehr Waffen: „Wichtig für einen Sieg“

Makeiev forderte zugleich weitere Unterstützung des Westens ein. Diese sei „überlebensnotwendig“, genüge aber nicht, sagte er: „Sie können sich vorstellen, wir haben zwei Iris-T-Systeme, ein paar Patrioten.“ Kiew sei damit zwar gut geschützt, anderswo würden aber mehr Flugabwehrsysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer gebraucht. Der Diplomat bekräftigte die ukrainische Forderung nach Kampfjets und Langstreckenmunition. Diese Waffen „werden sehr wichtig für einen ukrainischen Sieg sein“.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte unterdessen bei der Londoner Konferenz, es gebe „keinen Zweifel“, dass die Ukraine eines Tages der Union beitreten werde. Sie kündigte auch an, eingefrorenes russisches Vermögen der Ukraine zugute kommen zu lassen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betonte, Russland als Verursacher der Schäden müsse „am Ende bezahlen“. Das Treffen dauert noch bis zum Donnerstag. (fn mit Material von dpa)