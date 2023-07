„Möglich und nötig“: Kiews Generalstabschef lässt Frust raus und will Angriffe auf russisches Territorium

Von: Helmi Krappitz

Die Ukraine darf westliche Waffen nicht auf russischem Territorium benutzen. Der ukrainische Oberbefehlshaber erklärt seine Frustration und wieso genau diese Angriffe notwendig seien.

Kiew – Die ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg ist in vollem Gange – und hat auch schon einige Teilerfolge gebracht. Trotzdem hatte der Westen einen schnelleren Fortschritt erwartet und zeigt sich daher weniger beeindruckt. Geht es nach dem ukrainischen Generalstabschef Walerij Saluschnyj ist dafür der Westen mitverantwortlich, denn durch Regeln, verzögerte Waffenlieferungen und Einschränkungen könne die Ukraine gegen den oft überlegenden Gegner nicht ankommen.

Militärressourcen: Westliche Waffen dürfen nicht auf russischem Boden eingesetzt werden

Für die Durchführung und den Erfolg einer Gegenoffensive brauche es militärische Ressourcen, die weiterhin fehlen, erzählte Saluschnyj der US-Zeitung Washington Post. Laut westlichen Beamten hätte die Ukraine genug, um ihr Territorium zurückzuerobern und Russland zu besiegen. Doch es fehlen an Kampfjets, um die ukrainischen Verluste zu minimieren. Westliches Militär würde niemals so kämpfen, so der ukrainische General. Doch seine Armee sei dazu gezwungen.

Aus Angst einer Eskalation des Krieges mit Russland hat der Westen Langstreckenraketen und andere Ressourcen nur unter bestimmten Bedingungen bereitgestellt: Diese dürfen etwa nicht für Angriffe auf russischem Boden eingesetzt werden. „Warum muss ich jemanden um Erlaubnis fragen, was ich auf feindlichem Territorium tun darf, um mein Volk zu retten?“, teilte Saluschnyj seinen Frust gegen diese Einstellung.

Der Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs ist mit den Waffenbeschränkungen des Westens frustriert.

„Möglich und nötig“: Angriffe auf Russland wichtig für Gegenoffensive

Derweilen nutzte das ukrainische Militär selbst hergestellte Waffen, um Angriffe über die Grenze – die Kiew offiziell nicht als die eigene anerkennt – zu starten. „Das ist unser Problem und es liegt an uns, zu entscheiden, wie wir diesen Feind töten. Es ist möglich und nötig, in einem Krieg auf seinem Territorium zu töten. Wenn unsere Partner Angst haben, ihre Waffen einzusetzen, werden wir mit unseren eigenen töten. Aber nur so viel wie nötig.“

Die täglichen Verluste, egal ob Soldaten oder Zivilisten lassen ihn nicht kalt. Deswegen sei eine Offensive über die Grenzen essentiell für den Fortschritt der Rückeroberung des Territoriums. „Aus irgendeinem Grund soll ich denken, dass ich dort nichts tun darf. Warum? Weil der russische Präsident Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen wird? Den sterbenden Kindern ist es egal“, so Saluschnyj.

Krim: General will von Russland annektierte Halbinsel zurückerobern

Die Zurückhaltung der westlichen verbündeten würden den Oberbefehlshaber nicht davon abhalten, die von Russland illegal annektierte Halbinsel Krim zurückzuerobern. Das, trotz der westlichen Besorgnis der Reaktion Putins, wenn das Vorhaben gelinge. Sobald ich die Mittel dazu habe, werde ich etwas tun. Es ist mir egal – niemand wird mich aufhalten“, betonte Saluschnyj.

Des Weiteren beklagte er auch die militärische Abhängigkeit durch die Bereitstellung von Munition – und die Schwierigkeiten der Bereitstellung. Denn das ukrainische Militär sei darauf angewiesen, um weniger Verluste zu erleiden, so der Befehlshaber. Saluschnyjs Überlegungen gehen über die Gegenoffensive hinaus. Die Einschränkungen des Westens würden zeigen, dass die Ukraine in Zukunft ihre eigenen Verteidigungswaffen herstellen müsse: Um die Sicherheit zu wahren und potenzielle neue Gegner abzuschrecken. (hk)