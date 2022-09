Schwere Verluste Russlands: Truppen ziehen sich zurück – hunderte Soldaten gefallen

Von: Teresa Toth, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Christian Stör

Teilen

Die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs schreitet in mehreren Regionen voran. Russland hat mit herben Verlusten zu kämpfen. Der News-Ticker.

Verluste für Russland: 52.650 russische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine bisher gefallen.

52.650 russische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine bisher gefallen. Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.35 Uhr: Russische Streitkräfte rücken aus mehreren strategisch wichtigen Regionen in der Ukraine ab. Militärexpertinnen und -experten vermuten, dass der Druck der ukrainischen Vorstöße zu groß war. Auch aus der ostukrainischen Kleinstadt Swatowe in der Oblast Luhansk zieht sich die russische Armee zurück. Das teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend bei Facebook mit. Den Angaben zufolge sollen vier russische Kamaz-Lastwagen und 20 Tigr-Fahrzeuge die Ortschaft in Richtung des von Russland besetzten Luhansk verlassen haben.

Ein zerstörter Panzer in der von Russland besetzten Region Luhansk. © Valery Melnikov/imago

Schwere Verluste für Russland: Truppen fliehen aus Cherson

+++ 19.13 Uhr: Die russische Armee hat aufgrund des wachsenden Drucks der ukrainischen Gegenoffensive Truppen im ostukrainischen Gebiet Charkiw abgezogen. Nach Angaben der Verteidiger sollen die Truppen auch in der südlichen Region Cherson ergriffen haben. Wie der ukrainische Generalstab am Sonntagabend mitteilte, hätten dort die Besatzer bereits ihre Positionen verlassen. In der Stadt Nowa Kachowka hätten russische Soldaten ein Krankenhaus geräumt, um sich darin selbst zu verschanzen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Unabhängig prüfen lassen sich die Informationen nicht. Russland hat darauf bislang noch nicht reagiert. Die Region Cherson sowie die gleichnamige Stadt befinden sich seit dem Frühjahr in weiten Teilen unter russischer Kontrolle. Im Rahmen der ukrainischen Großoffensive konnten einige Gebiete zurückerobert werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Beschuss in Donezk geht weiter

+++ 16.18 Uhr: Die Stadt Sloviansk in der Oblast Donezk wird von russischen Truppen attackiert. „Der Sonntag ist bisher nicht friedlich verlaufen. Der Beschuss geht weiter. Das Zentrum von Sloviansk und das Viertel Slovkurort stehen unter Beschuss“, so Vadym Liakh, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Sloviansk auf Facebook. Bei den Angriffen wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus schwer beschädigt. Verletzte wurden bislang nicht gemeldet.

+++ 14.27 Uhr: Nach Angaben des Vorsitzenden der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk haben ukrainische Truppen eine Rakete über dem Gebiet Dnipropetrowsk zerstört. Zuvor hatte das Militär bereits eine russische Rakete in Tscherkassy, einer Stadt im Zentrum der Ukraine, abgeschossen. Auf Telegram schrieb Reznichenko: „Unser Tag geht mit guten Nachrichten weiter. Unsere Verteidiger haben eine feindliche Rakete über dem Gebiet Dnipropetrowsk abgeschossen. Wir sind unserem Luftverteidigungssystem sehr dankbar.“

Schwere Verluste Russlands: Zahlreiche Panzer zerstört – hunderte Soldaten gefallen

+++ 13.43 Uhr: In der Stadt Tscherkassy, die sich im Zentrum der Ukraine befindet, wurde eine russische Rakete abgeschossen. Das berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Tscherkassy, Ihor Taburets, auf Telegram. „Im Laufe des Vormittags wurde als Reaktion auf ein Luftangriffssignal im Gebiet Uman die Flugabwehr aktiviert“, so Taburets. Die durch den Beschuss der Rakete herabfallenden Trümmer beschädigten ein Wohnhaus. Verletzt wurde jedoch niemand.

+++ 11.48: Das russische Militär hat mit schweren Verlusten zu kämpfen. Auch am Sonntag (11. September) meldet das ukrainische Verteidigungsministerium zahlreiche zerstörte russische Fahrzeuge und Waffen. Die ukrainischen Streitkräfte sollen unter anderem 18 Panzer und 33 Kampffahrzeuge zerstört haben. Außerdem seien seit Samstag (10. September) weitere 400 russische Soldaten gefallen.

Ukraine-Krieg: Die Verluste von Russland im Überblick

Soldaten: 52.650

52.650 Flugzeuge: 242

242 Hubschrauber: 213

213 Panzer: 2154

2154 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4617

4617 Artilleriesysteme: 1263

1263 Luftabwehrsysteme: 162

162 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 311

311 Autos und andere Fahrzeuge: 3445

3445 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 902

902 Stand: Sonntag, 10. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 10.23 Uhr: Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Valentyn Reznichenko, meldet via Telegram russische Angriffe. In der Nacht zum Sonntag (11. September) seien bei russischem Beschuss mehrere Verwaltungsgebäude, kommerzielle Infrastruktur sowie Wohngebiete beschädigt worden. Zudem berichtet er von drei verletzten Männern und einer verletzten Frau.

Update vom Sonntag, 11. September, 09.12 Uhr: Nach ukrainischen Angaben kommt die Gegenoffensive im Süden des Landes gut voran. Bei Cherson wurde laut The Kyiv Independent ein russisches Munitionslager sowie ein Fährübergang in der nahegelegenen Stadt Nowa Kachowka zerstört. Das ukrainische Militär meldet zudem die Zerstörung von acht russischen Panzern, 17 gepanzerten Fahrzeugen, einer Haubitze und einer Drohne. 80 russische Soldaten sollen bei den Kämpfen getötet worden sein. The Kyiv Independent beruft sich bei dem Bericht auf das ukrainischen Einsatzkommandos Süd.

Schwere Verluste auf russischer Seite: Viele gefallene Soldaten und zerstörte Waffen

+++ 22.20 Uhr: Die Ukraine hat im Zuge der Gegenoffensive in der Region Charkiw den ukrainischen Chef der „Besatzungspolizei“ der Stadt Balaklija festgenommen. Das teilte das Staatliche Ermittlungsbüro (DBR) in einer Erklärung am Freitag mit. Der Mann, der in der Nachbarstadt Kupjansk festgenommen wurde, arbeitete nach Angaben des DBR zuvor als offizieller Polizeichef der Stadt. Als Russland die Stadt besetzte, habe er freiwillig seine Zusammenarbeit angeboten.

Im Laufe der Ermittlungen sei schnell gelungen, „einen Verräter zu identifizieren, der die sogenannte Polizeistation der Besatzungsbehörden in Balaklija leitete“, hieß es seitens der DBR. Am 09. September wurde die Stadt von der ukrainischen Armee befreit.

Verluste für Russland: Ukraine rückt im Süden des Landes vor

+++ 13.25 Uhr: Die ukrainische Armee rückt weiter vor. Wie Natalia Humeniuk, Sprecherin des ukrainischen Militärkommandos im Süden gegenüber ukrainischen Fernsehsendern erklärt, seien die Streitkräfte in einen Gebieten bereits bis zu zehn Kilometer vorgestoßen. Am Samstag (10. September) habe die ukrainische Armee zwei Artilleriegeschütze, mit denen die russische Armee Nikopol beschoss, durch Feuer zerstört. Außerdem sollen bei den Kämpfen am Samstag bislang neun Panzer zerstört und 70 russische Soldaten getötet worden sein.

Schwere Verluste für Russland: Mehrere Hundert russische Soldaten getötet

+++ 11.48 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge kamen bei Gegenangriffen auf russische Truppen weitere 350 Soldaten ums Leben. Außerdem sollen mehrere Panzer, Atilleriesysteme und zahlreiche weitere Fahrzeuge durch die ukrainische Armee zerstört worden sein. Die herben Verluste der russischen Armee zeigen laut einem Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), dass „in Moskau niemand für ein solches Szenario geplant, geschweige denn rechtzeitig Vorkehrungen angeordnet hat.“

Durch die ukrainische Gegenoffensive sei Putins Herrschaft im Nordosten der Ukraine „ins Wanken geraten.“ Der Kreml-Chef stünde daher allmählich vor der Entscheidung zwischen Rückzug oder totalem Krieg. „Letzteres würde eine Mobilmachung von Wehrpflichtigen erfordern, was der Kreml aus Angst vor der eigenen Bevölkerung vermeiden will.“, so die NZZ.

Schwere Verluste: Russische Rakete abgeschossen

Update vom Samstag, 10. September 2022, 09.06 Uhr: Das ukrainische Militär hat bei einem Angriff russischer Streitkräfte in der Nacht zum Samstag (10. September) eine russische Rakete zerstört. Das berichtete der Gouverneur der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Valentin Reznichenko, via Twitter.

Eine zweite russische Rakete konnte allerdings nicht abgewehrt werden und schlug in industrielle Infrastruktureinrichtungen ein, wo sie einen Brand auslöste. Darüber hinaus griffen die russischen Streitkräfte auch die Bezirke Nikopol und Synelnyki an, so Reznichenko.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine tötet elf Soldaten und zerstört zwölf Panzer

Update vom Freitag, 9. September, 17.23 Uhr: Die Ukraine hat laut eigenen Angaben elf russische Soldaten getötet und zwölf Panzer zerstört. Außerdem seien Brücken in der Region Cherson angegriffen worden. Zuvor musste Russland in Charkiw so viel Verluste hinnehmen, dass es Verstärkung schicken musste.

Schwere Verluste für Russland - Mängel des Militärs werden deutlich

Erstmeldung vom Freitag, 9. September: Moskau/Kiew - Für Russland läuft der Ukraine-Krieg derzeit nicht nach Plan. Vor allem die herben Verluste, die der Aggressor seit Beginn der Invasion am 24. Februar erlitten hat, machen dem Land schwer zu schaffen.

Wie hoch die russischen Verluste sind, ist schwer zu beziffern. Der Kreml hüllt sich bei diesem Thema seit geraumer Zeit eisern in Schweigen. Zu Beginn des Krieges ist das noch anders gewesen. So sprach das Verteidigungsministerium Ende März in einer offiziellen Verlautbarung von 1351 getöteten Soldaten. Im April räumte Präsidentensprecher Dmitri Peskow gegenüber dem britischen TV-Sender Sky News sogar ein, dass Russland „bedeutende Verluste“ habe: „Das ist eine gewaltige Tragödie für uns.“

Bei seiner Rede am Mittwoch (7. September) in Wladiwostok gab sich Präsident Wladimir Putin dafür großspurig. Auf die Frage, wie viel Russland mit der „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine denn nun gewonnen und wie viel es verloren habe, sagte Putin lapidar: „Wir haben nichts verloren, wir werden nichts verlieren.“

Derweil veröffentlicht der ukrainische Generalstab jeden Tag Zahlen und Daten zu den Verlusten Russlands. Demnach sind im Ukraine-Krieg bisher 51.900 russische Soldaten im Kampf gefallen. Zudem habe die Ukraine unter anderem 2122 russische Panzer, 239 Flugzeuge und 15 Boote zerstört.

News zum Ukraine-Krieg: Die Verluste von Russland im Überblick

CIA-Direktor Bill Burns betonte derweil auf einer Konferenz in Washington, DC, dass der Ukraine-Krieg die Mängel des russischen Militärs deutlich gemacht habe. Es sei schwer, den Krieg als etwas anderes als einen Misserfolg zu sehen. „Die Schwäche des russischen Militärs ist aufgedeckt worden“, sagte Burns. (cs)