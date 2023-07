Experte sicher: Russland steht am Rand eines Bürgerkriegs

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Experte vermutet, dass Prigoschins Aufstand in Russland das Land einem Bürgerkrieg näher gebracht hat. Russland habe dazu geheime Daten gesammelt.

Moskau – Der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, behauptet, dass Russland am Rande eines Bürgerkriegs steht. Eine geheime Studie zum Putschversuch von Wagner-Chef Prigoschin würde zeigen, dass die Bevölkerung im Land entzweit ist. Eine Eskalation der politischen Situation in Russland könnte der Ukraine entscheidende Vorteile beschaffen.

„Das ist es, was wir jetzt sehen – die russische Gesellschaft ist in zwei Teile zerrissen“, sagte Budanow der britischen Zeitung The Times und beruft sich dabei auf eine geheime interne Studie des russischen Innenministeriums, die seine ukrainische Spionageagentur abgefangen habe. In der Studie soll die Stimmung in Russland über den kurzzeitigen Aufstand der Wagner-Gruppe analysiert worden sein. Für derartige Untersuchungen verwende das russische Innenministerium eine neue Generation von Spionagesoftware, die es ermöglicht, einzelne vermeintlich geschützte Messanger-Apps sowie soziale und regionale Medientrends zu überwachen.

Prognose eines ukrainischen Experten: Russland steht am Rand eines Bürgerkriegs

Die Aufregung war groß, als Wagner-Chef Prigoschin am 23. Juni für knapp 24 Stunden mit seiner privaten Söldnerarmee enormen politischen Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin ausgeübt hatte. Laut Budanow habe das russische Innenministerium daraufhin herausgefunden, dass Prigoschin während seines Aufstands von 17 der 46 Regionen Russlands Unterstützung in der Bevölkerung fand, am meisten in der südlichen Republik Dagestan. Putin hingegen in 21 Regionen, darunter in Moskau.

Doch inwieweit hat der russische Präsident Wladimir Putin durch die Turbulenzen seine Macht verloren und was bedeutet das für Russland? Budanow behauptet gegenüber The Times, dass dieser Zustand „genau das [ist], worüber unser Dienst gesprochen hat – dass die Russische Föderation am Rande eines Bürgerkriegs steht. Es muss eine kleine interne ‚Affäre‘ geben, und der interne Konflikt wird sich verschärfen.“

Steht Russland vor einem Bürgerkrieg? Das sagen weitere Expertinnen und Experten

Dass es zu einem Bürgerkrieg in Russland kommen könnte, hatten Expertinnen und Experten bereits in der Vergangenheit angedeutet – ohne zu wissen, dass einige Monate später ein Putschversuch stattfinden würde. Luke Coffey, Experte für nationale Sicherheit und die Außenpolitik in Europa, Eurasien, NATO und transatlantische Beziehungen, hatte beispielsweise bereits im Dezember 2022 seinen Artikel „Vorbereitung auf den endgültigen Zusammenbruch der Sowjetunion und die Auflösung der Russischen Föderation“ auf der Website der US-Denkfabrik Hudson Institute veröffentlicht.

Russische Polizisten stehen nach dem militärischen Aufstand Wache in einer Straße in Rostow am Don. © Vasily Deryugin/Kommersant Publishing House/AP/dpa

Damals vermutete der Experte jedoch, dass ein Bürgerkrieg in Russland als Folge einer Niederlage im Ukraine-Krieg ausgelöst werden könnte. „Wann der Krieg in der Ukraine enden wird, ist nicht bekannt, aber er wird wahrscheinlich die Auflösung der Russischen Föderation (der Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion), wie wir sie heute kennen, bedeuten“, so Coffey. Was danach passiere, sei offen. Es könnte aber zu Revolutionen, Aufständen und Bürgerkriegen im Land kommen. „Die Grenzen der Russischen Föderation werden auf einer Landkarte in 10 oder 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wie heute.“

Hat Prigoschin durch seinen Aufstand zu dieser Entwicklung beigetragen? Laut Jill Dougherty, ehemalige CNN-Büroleiterin in Moskau und langjährige Expertin für russische Angelegenheiten, habe der Wagner-Chef zumindest demonstriert, dass Putin schwach gegenüber seinem Militär und Volk wirkt. „Wenn ich Putin wäre, würde ich mir Sorgen über die Menschen auf den Straßen von Rostow machen, die den Wagner-Leuten bei ihrer Abreise zujubeln“, so Dougherty zum US-Sender CNN. Zu einem Bürgerkrieg äußert sie sich nicht. Viel mehr sieht sie wie viele weitere Beobachterinnen und Beobachter durch den Vorfall zunächst das erhöhte Risiko, dass Rivalen im Kreml nun versuchen könnten, die Macht an sich zu reißen. (nz)