Putin setzt im Ukraine-Krieg auf Nordkorea: Zug von Kim Jong Un soll Russland erreicht haben

Von: Sophia Lother

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll in Russland angekommen sein. Viele Informationen zum Treffen mit Putin werden aber bisher geheimgehalten.

Moskau – Das bereits im Vorfeld angekündigte Treffen zwischen Wladimir Putin und Kim Jong Un soll kurz bevorstehen. Ein Zug mit dem nordkoreanischen Machthaber an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht.

Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Dienstag berichtete, fuhr der Zug durch die russische Region, die an Nordkorea grenzt. Bilder zeigten dunkelgrüne Waggons, die von einer Lokomotive der russischen Eisenbahn gezogen wurden. Zuvor hatte bereits das südkoreanische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Kims Jong Uns Zug Russland erreicht habe.

Kim hat sich mit seinem gepanzerten Zug auf die Reise gemacht, um den russischen Präsidenten Putin in Russland bei einem „offiziellen Besuch“ zu treffen. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/kcna | -

Putin trifft Kim Jong Un im Ukraine-Krieg: Nordkoreanischer Machthaber soll in Russland eingetroffen sein

Bei der Abfahrt aus Pjöngjang zu einer seiner seltenen Auslandsreisen - der ersten seit der Corona-Pandemie - winkte Kim von den Stufen seines schwer gepanzerten Privatzugs, wie von den nordkoreanischen Staatsmedien veröffentlichte Bilder zeigten. Nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen KCNA wird Kim bei seinem Besuch von hochrangigen nordkoreanischen Militärs begleitet, darunter auch für die Waffenproduktion und die Raumfahrttechnologie zuständige Funktionäre.

Das Treffen mit Putin soll in den kommenden Tagen im fernen Osten Russlands stattfinden - bisher hat Moskau jedoch weder das Datum noch den genauen Ort des Treffens angegeben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte russischen Medien, dass die beiden Staatsoberhäupter vor allem „sensible“ Themen besprechen würden, ohne sich dabei um „Warnungen“ der USA zu kümmern.

Putin tagt in Wladiwostok bei einem Wirtschaftsforum

Aus Washington wurden die Befürchtungen geäußert, dass Nordkorea Moskau Waffen für seine Invasion in der Ukraine liefern könnte. Putin hält sich derzeit in Wladiwostok auf. Dort nimmt er an einem jährlichen Wirtschaftsforum teil. (slo/AFP)