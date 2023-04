Putin in Sorge? Offenbar Flugabwehr-Raketen an Residenz in Sotschi gesichtet

Russland hat offenbar wieder Flugabwehr installiert - an Wladimir Putins Residenz. Ein Zeichen von Schwäche oder im Dienste eine nützlichen Angst?

Sotschi/Frankfurt - Als eine Art Grundlagen-Vertrag für Wladimir Putins Macht in Russland sehen viele Beobachter diesen ungeschriebenen Deal: Putin garantiert den Menschen im Land ein verhältnismäßig ruhiges Leben – dafür hat er freie Hand im Kreml. Vertragsbrüchig geworden ist Russlands Präsident spätestens mit der Teilmobilisierung für den Ukraine-Krieg. Aber auch andere Meldungen könnten interessierte Bewohnerinnen und Bewohner Russlands aufhorchen lassen.

Schon im Januar hatten die Behörden in Moskau Luftabwehr-Raketen aufstellen lassen. Möglicherweise aus Sorge vor Angriffen aus der Ukraine. Zur Beruhigung dürfte der Schritt bestenfalls indirekt beigetragen haben. Offenbar ist aber auch Putin selbst nicht frei von Angst: Das Team des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat am Montag (3. April) ein brisantes Video veröffentlicht – es soll ein Panzir Luftabwehr-System in der Nähe von Putins berühmter Residenz nahe der Schwarzmeer-Stadt Sotschi zeigen.

Putin in Sorge? Nawalnys Team präsentiert mutmaßliche Abwehrstellungen nahe der Sotschi-Residenz

Der Clip ist auf Youtube zu sehen. Binnen weniger Stunden verbuchte er mehr als 300.000 Aufrufe. So einige davon vermutlich auch aus Russland: Youtube ist eine der wenigen schwer einschränkbaren Informationsquellen in Putins Land.

Der Kanal „Nawalny live“ zeigte Bilder mehrerer Standorte von Flugabwehr-Systemen. Darunter auch einer in Sotschi. Verifiziert ist diese Darstellung allerdings nicht. Die Macher verwiesen allerdings auf eine markante Bergkette im Hintergrund der Aufnahme. Sotschi liegt in der Nähe einer ersten Bergkette des Kaukasus. Putin empfängt in Sotschi immer wieder Gäste.

Russland im Ukraine-Krieg: „Panzir“ auf Hausdächern - und bei Putins Residenzen

Tatsächlich gibt es immer wieder Berichte über neue Standorte von Verteidigungswaffen. Ebenfalls im Januar hatte das Portal Meduza über eine mutmaßliche Sichtung in der Nähe von Putins Residenz im Moskauer Vorort Nowo-Ogarjowo berichtet. Etwa zur gleichen Zeit kursierten Fotos von Luftabwehrsystemen auf Moskauer Hausdächern. Zu Jahresbeginn waren Drohnenangriffe auf russische Flugfelder etwa in der Nähe der südrussischen Stadt Saratow publik geworden.

Kiew hatte diese Ereignisse gefeiert. Gleiches galt für einen Angriff auf Cruise-Missiles in einem Krim-Bahnhof im März. Pläne für Angriffe auf zivile Ziele in Russland bestreitet die Ukraine allerdings vehement - etwa in Zusammenhang mit der Debatte um die Lieferung von Panzern aus dem Westen. Aus dem russischen Grenzgebiet in der Oblast Kursk kam am Sonntag (2. April) allerdings der Vorwurf, die Ukraine habe einen Friedhof beschossen und dabei Zivilisten verletzt.

Putins Russland: Angst vor der Ukraine - ist sie im Sinne des Kreml?

Ungeachtet des Wahrheitsgehalts der Anschuldigungen zeigt aber auch das: An der Erzählung von einem sorgenfreien Leben in Russland halten auch die Regionalverwaltungen nicht mehr fest.

Vor einigen Wochen sorgte ein angeblicher Überfall ukrainischer „Saboteure“ in der Region Brjansk für Unruhe. Später reklamierte eine extrem-rechte russische Gruppe die Tat für sich. Wolodymyr Selenskyjs Berater Michailo Podoljak tat die Episode als „klassische Provokation“ russischer Machart ab. Sie solle den Russen Angst machen und den Krieg rechtfertigen. Putin selbst sprach bemerkenswerter Weise von einem „Terrorakt“. Auch Verteidigungslinien im eigenen Land hat das russische Militär errichtet.

Ist Angst vor der Ukraine also in Putins Sinne oder gegen seine Interessen? Es bleibt vorerst offen. Der Politologe Juri Korgonjuk verwarf indes in der Frankfurter Rundschau Anfang März den Gedanken, dass sich größere Teile des russischen Volkes ernsthaft gefährdet fühlen: „Und wer doch Angst hat, der wird zuerst einmal hoffen, dass Wladimir Putin ihn beschützt.“ Studien zeigen aber teils andere Ergebnisse. (fn)