Bizarre Szene bei Russland-Afrika Gipfel: Putins irritiert mit „unangenehmstem Händedruck aller Zeiten“

Von: Stephanie Munk

Zum Russland-Afrika-Gipfel reisen recht wenige Staatschefs an. Vielleicht lässt Putin darum die Hand eines Präsidenten nicht mehr los. Es existiert ein skurilles Video.

Sankt Petersburg – Russlands Präsident Wladimir Putin will beim Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg für sich werben – doch viele afrikanische Staatschefs verzichten dieses Jahr auf ein persönliches Treffen mit dem Kremlchef: Nur 19 von 49 eingeladenen afrikanischen Staatschefs sind nach Russland gereist. Vor vier Jahren waren noch 43 afrikanische Präsidenten dabei.

Womöglich sieht Putin angesichts der mauen Teilnahme seine Felle in Afrika davonschwimmen. Umso mehr braucht er öffentlichkeitswirksame Bilder, die ihn als Mann mit Verbündeten zeigen – und nicht als einsamen Kriegsherren in einem recht aussichtslosen Kampf gegen das Nachbarland Ukraine.

Putin irritiert bei Putin-Afrika-Gipfel – Afrikanischer Staatschefs reagiert verlegen

Das könnte erklären, wie es zu einer bizarren Szene auf dem Russland-Afrika-Gipfel kam: Bei der Begrüßung des äthiopischen Staatschefs Abiy Ahmed ließ Putin dessen Hand nicht mehr los und lächelte eine gefühlte Ewigkeit lang starr in die klickenden Kameras. Abiy Ahmed wirkte so, als sei ihm die Episode reichlich unangenehm. Je länger der Handschlag dauert, desto mehr wendete er sich zögernd von Putin ab und suchte das Gespräch am Ende sogar mit einem Nebenstehenden.

Ein Video der Handschlag-Szene teilt der Sender Sputnik Afrika auf Twitter. Über 25.000 Twitter-Nutzer haben es bereits angeschaut, und es gibt einige irritierte Kommentare. Ein Twitter-Nutzer bezeichnet den Handschlag als „der unangenehmste Händedruck aller Zeiten“.

Putin-Szene bei Russland-Afrika-Gipfel: „Afrikanischen Partner an sich gerissen“

Auch die belarussische Nachrichtenagentur Nexta teilte die Szene auf Telegram und schrieb dazu ironisch: „Putin hat seinen geschätzten afrikanischen Partner an sich gerissen und lässt ihn nicht los. Der äthiopische Premierminister fühlte sich ein wenig verlegen.“

Bei dem Russland-Afrika-Gipfel am Donnerstag und Freitag (27./28. Juli) in St. Petersburg soll es nach russischen Angaben um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energie, Sicherheit, Bildung und Gesundheit sowie Ernährung gehen. Zudem will Putin am Freitag die Lage im Ukraine-Krieg erörtern. Erwartet wird der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und 18 weitere Staatschefs. 32 weitere afrikanische Länder entsenden lediglich Regierungsbeamte oder Botschafter anstatt ihrer Staatschefs, berichtet das US-Magazin Newsweek.

Putin-Sprecher nimmt zu geringer Teilnahme an Russland-Afrika-Gipfel Stellung

Putin-Sprecher Dmitri Peskow reagierte auf eine Nachfrage von Journalisten empfindlich auf die verringerte Zahl der Staatsoberhäupter auf dem Gipfel. Wie Newsweek unter Berufung auf die US-Nachrichtenagentur AP berichtet, machte er „die dreiste Einmischung der USA, Frankreichs und anderer Staaten“ dafür verantwortlich. Diese würden „Druck auf die Führung dieser Länder auszuüben, um ihre aktive Teilnahme am Forum zu verhindern.“ Der Kremlsprecher betonte verärgert: „Das ist absolut empörend, aber es wird den Erfolg des Gipfels keineswegs verhindern.“

Viele Staats- und Regierungschefs aus Afrika haben Putins Einmarsch in die Ukraine nicht verurteilt oder unterstützen Russland sogar stillschweigend. Der Ukraine-Krieg führt allerdings zu teureren Lebensmitteln sowie einem Mangel an Getreide und Düngemittel.

Getreideblockade Russlands könnte Afrika verärgern – Putin verspricht Gratis-Lieferung

Die Krise hat sich noch verschärft, nachdem Russland vor anderthalb Wochen das Abkommen zum Export von Getreide aus ukrainischen Häfen für beendet erklärt hatte. Die Ukraine exportiert einen beträchtlichen Teil ihres Getreides nach Afrika und in den Nahen Osten, die Blockade Russlands könnte dort zu neuen Hungerkrisen führen.

Diese Entscheidung sowie der Ukraine-Krieg allgemein könnten nun einige afrikanische Regierungschefs dazu gebracht haben, dem Gipfel in St. Petersburg fernzubleiben. Auch wenn Putin die Sorge Afrikas am Montag (24. Juli) mit dem Versprechen zu zerstreuen versuchte, er könnte das ukrainische Getreide „sowohl kommerziell als auch kostenlos ersetzen“.

Anton Geraschenko, ein wichtiger Berater des ukrainischen Innenministeriums, reagierte auf Twitter auf das Fernbleiben vieler afrikanischer Präsidenten mit den Worten, Russland sei ein „Lebensmittelterrorist und Erpresser“. Russland verbreitet nun außerdem ein Propaganda-Video über die sozialen Medien, dass suggerieren soll, deutsche Bürger würden quasi enteignet, um die Ukraine zu unterstützen.

Russland engagiert sich seit Jahren in Afrika – auch mit Wagner-Söldnern

Russland engagiert sich seit Jahren in Afrika und strebt dort engere wirtschaftliche Kooperationen an. Zudem liefert die Putin-Regierung Waffen an viele afrikanische Länder, und die russische private Söldnertruppe Wagner betreibt militärische Operationen in mehreren afrikanischen Ländern.

Die Wagner-Gruppe will sich nach ihrem Aufstand in Russland nun wohl in Belarus zu stationieren und transportierte dorthin zuletzt auch gezielt Panzer, was internationale Sorgen weckt. Unterdessen gelang der Ukraine offenbar ein Schlag auf der Krim: Storm Shadows könnten dort hunderte russische Militärfahrzeuge zerstört haben. (smu mit Material von dpa und AFP)