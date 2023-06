Putin paranoid? Russlands Präsident geht bei Feierlichkeiten auf Abstand

Von: Ulrike Hagen

Wladimir Putin feiert den „Tag Russlands“ mit einer patriotischen Rede. Seine Riesen-Distanz zum Publikum sorgt dabei für internationalen Spott.

Frankfurt/Moskau – Ausgerechnet ein hoher Nationalfeiertag, der „Tag Russlands“ am vergangenen Montag (12. Juni), sorgt wieder einmal für Häme und Spekulationen über den Zustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die riesige Distanz, die zwischen dem Kreml-Chef und den geladenen Gästen liegt, liefert den kursierenden Gerüchten darüber, dass Putin Doppelgänger für seine öffentlichen Auftritte einsetzen könnte, neue Nahrung.

Die am Montag im Moskauer Kreml gehaltene patriotische Rede und Putins geschätzt circa 15 Meter großer Abstand zum Publikum hat zu zahlreichen Kommentaren in den sozialen Medien geführt. Wie mehrere Medien mit Bezug auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters berichten, ging Putin in seiner Rede nicht auf die Erfolge der Gegenoffensive der Ukraine ein.

Er rief jedoch sein Volk auf, seine Gefühle für Russland und die Gesellschaft „noch stärker zu vereinen“, um die Soldaten zu unterstützen, die im Ukraine-Krieg kämpfen. Zumindest die Durchhalteparolen-Maschine läuft also auf Hochtouren, was auch täglich bei Putins surrealer Propaganda im russischen TV zu erleben ist.

Putins Auftritt sorgt für Spott: „Winziger Mann, der Angst vor seinem Volk hat“

Der Auftritt des russischen Machthabers sorgt dennoch für Spott in den sozialen Medien: „Ein winziger Mann, der Angst vor seinem Volk hat (man beachte den Abstand zwischen ihm und dem Publikum) und enorme Verbrechen begeht“, kommentiert Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, auf Twitter den Videoclip von Putins Auftritt. Jüngste Berichte eines russischen Exiljournalisten stützen den Eindruck, Putin sei „nicht mehr funktionstüchtig“.

„Paranoider“ Putin: Spekulationen wegen großer Distanz zum Publikum

„Schauen Sie sich an, wie groß der Abstand zwischen Putin und dem Publikum ist“, twittert auch Markus Hankins, Herausgeber der schwedischen Nachrichtenseite Hela Hisingen, und spekuliert: „Sehr paranoid?“. In den letzten Jahren wurde Putin häufig bei Treffen mit Staats- und Regierungschefs im Kreml abgebildet, während er an den gegenüberliegenden Enden eines langen Tisches saß.

Kurios: In dem von Reuters veröffentlichten und vom Kreml selbst herausgegebenen Bildmaterial der staatlichen Nachrichtenagentur Sputnik ist deutlich zu erkennen, dass es sich um eine Collage des Fotos von Putin hinter dem Rednerpult und dem (seitlich aufgenommenen) Publikum handelt. Die Montage suggeriert, dass die Zuhörer nur wenige Meter von Putin entfernt sitzen.

Kreml-Auftritt von Putin nährt Gerüchte über eingesetzte Doppelgänger

Andere Nutzer spekulieren dagegen, dass Putin vielleicht gar nicht an der Zeremonie zum Russland-Tag teilnahm und stattdessen eines der Körperdoubles, die er Berichten zufolge beschäftigt, eingesetzt wurde. „Der Abstand ist wahrscheinlich auch dazu da, die Tatsache zu verbergen, dass es sich um ein Double handelt. Ich bezweifle, dass der echte Putin seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit zu sehen ist“, twitterte ein User als Reaktion auf das Video von Geraschtschenko.

Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer staatlichen Zeremonie im Juni 2023.

Diese Spekulationen kamen auf, nachdem bereits Andrii Yusov, ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, letzte Woche gegenüber der Nachrichtenseite Ukraijnska Prawda erklärt hatte, dass Putin bei offiziellen Veranstaltungen Doubles einsetzt: „Putin nutzt die Doppelgänger-Technologie“, sagte Jusow. „Das ist eine Tatsache, die sowohl auf operativen Erkenntnissen als auch auf den Einschätzungen von Physiognomikern und vielen anderen Spezialisten beruht.“ Er stellte jedoch klar, dass der Geheimdienst im Bilde sei: „Wir wissen immer, wo sich Putin und Prigoschin aufhalten“. (ulha)