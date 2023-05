Schwere Verluste in Russland – Bevölkerungszahl schrumpft drastisch

Von: Hannah Köllen

Dass Russlands Bevölkerung schrumpft, hat verschiedene Gründe – der Krieg spielt eine zentrale Rolle. Was ist Putins Taktik?

Frankfurt – Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich enorm auf die russischen Bevölkerungszahlen aus. 20.000 getötete sowie 80.000 verwundete Soldaten auf russischer Seite gebe es seit Dezember des vergangenen Jahres, teilte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) mit. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Zahlen jedoch nicht.

Auch die Geburtenrate wird in Russland durch den Krieg geschwächt, teil das RND mit. Während im Jahr 2022 in dem Land 1.908.000 Menschen starben, wurden lediglich 1.306.000 Neugeborene gezählt. In unserem News-Ticker halten wir alle aktuellen Informationen rund um den Ukraine-Krieg für Sie bereit.

Enormer Verlust in der russischen Bevölkerung durch den Ukraine-Krieg, der von Kreml-Chef Wladimir Putin geführt wird. © IMAGO/Sergei Karpukhin

Rückgang russischer Bevölkerung: Krieg maßgeblicher Grund

Ein weiterer Grund für die rückläufige Bevölkerungszahl in Russland sei die massive Fluchtbewegung im Zuge der Einberufung junger Männer durch das russische Militär. „Die Verluste durch Migration sind um das Zehnfache erheblicher als die Verluste aus den Kriegshandlungen“, sagte der Demografieexperte Alexej Rakscha in der Moskauer Deutschen Zeitung. „Ungefähr 150.000 Personen ohne Rückkehrabsichten“ reisten laut Rakscha nach dem 24. Februar aus.

Nach Angaben des RND schätzt die Weltbank die Lebenserwartung eines Russen auf 71 Jahre. Zum Vergleich: In Deutschland betrage die Lebenserwartung rund 81 Jahre. Durch den Krieg verlieren die russischen Männer nach Raschkas Schätzungen weitere „0,6 Jahre an Lebensdauer“.

Vereinte Nationen gehen von starkem Rückgang der russischen Bevölkerung aus

Bereits vor dem Krieg war die russische Bevölkerung dabei stark zurückgegangen. Der Grund: Die Corona-Pandemie. In Russland starben nach Angaben des Demografieexperten Raschka rund 1,12 Millionen Menschen im Zuge der Pandemie. Die Vereinten Nationen gehen von einem Rückgang um ein Viertel der Erwerbsbevölkerung in Russland aus, berichtet das RND. In dieser Einschätzung sei der Krieg in der Ukraine noch nicht berücksichtigt.

Die Bevölkerungszahl in Russland nimmt also durch den Krieg ab. Putins Plan sah vermutlich anders aus. Stephen Sestanovich, Professor an der Columbia University’s School of International and Public Affairs, äußerte kürzlich folgenden Gedanken in der US-Zeitung Washington Post: „Wenn man sich Sorgen um eine schrumpfende Bevölkerung macht, wird die Eroberung der 40 Millionen Menschen nebenan Ihr Problem lösen?“