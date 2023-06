Putin lässt Selfies mit Fans machen: Russlands Staats-TV zeigt ihn beim Bad in der Menge

Von: Franziska Schwarz

Kopfkuss für den Fan: Putin auf Fernsehbildern in Dagestan. © Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP

Selbst bei politischen Treffen hält Kremlchef Putin meist großen Abstand. Jetzt gibt er sich demonstrativ „normal“.

Derbent – Wladimir Putin küsst ein Mädchen: Das russische Staats-TV hat Bilder gesendet, die den Kremlchef ungewöhnlich entspannt zeigen (siehe Bild). Dabei liegt der versuchte Wagner-Putsch in Russland durch Jewgeni Prigoschin erst wenige Tage zurück.

Anlass war eine Reise in die russische Kaukasusrepublik Dagestan – inklusive Bad in der Menschenmenge. Ziel war die Stadt Derbent am Kaspischen Meer. Was unternahm Putin dort? Nach Informationen von Euronews „Binnentourismus, Glückwünsche an alle Muslime zum Opferfest und Selfies mit der Bevölkerung“.

Putin unter Leuten: Russische Tourismusanliegen im Ukraine-Krieg

Das russische Staatsfernsehen sendete zum Beispiel, wie Putin besagtem Mädchen nicht nur einen Kuss auf den Kopf gibt, sondern auch den Arm um sie legt und sich dann mit ihr fotografieren lässt. Putin war nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Dagestan gereist, um sich dort um Tourismusfragen zu kümmern. Dagestan ist als Ferienziel bei vielen Russen beliebt.

Der Republikchef Dagestans, Sergei Melikow, sagte bei einem Treffen mit Putin laut der Staatsagentur Tass dann auch, alle Bewohner Dagestans unterstützten die Entscheidungen „des Präsidenten und Oberbefehlshabers“. Er bezog sich damit auf den Prigoschin-Aufstand.

Putin inmitten von Menschenmassen: Spekulationen über Doppelgänger

Im Februar 2020 hatte Putin gesagt, dass er in den 2000er Jahren den Vorschlag abgelehnt habe, wegen der Anschlagsgefahr aus Sicherheitsgründen durch einen Doppelgänger vertreten zu werden. Gerüchte über den Einsatz von Doppelgängern halten sich dennoch – zum Beispiel durch seine seltenen Auftritte während der Corona-Pandemie. Putin lebt weiterhin nach bestimmten Hygieneregeln. Im Fernsehen ist er seither für gewöhnlich ganz allein in seinem Büro zu sehen, wenn er an Videokonferenzen teilnimmt.

Selbst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2023 als Anhänger der Doppelgänger-Theorie gezeigt: „Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich lebt, ob er es ist, der die Entscheidungen trifft oder jemand anderes“, sagte er.

Bei Auftritten außerhalb des Kremls werden die Bilder von manchen Internetnutzern genau analysiert, um zu prüfen, ob es sich um Putin oder ein Double handelt. Hier einige Theorien, wie man den „echten“ vom „falschen“ Putin unterscheiden können soll:

Der Kreml hatte die Doppelgänger-Spekulationen dieses Jahr zurückgewiesen. Sie kochten nach Putins Besuch in den besetzten ukrainischen Gebieten in Cherson und Luhansk im Ukraine-Krieg erneut hoch. (dpa/AFP/frs)