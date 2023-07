Erste Anzeichen für „beginnende Kernschmelze“ von Putins „Angst-Diktatur“

Von: Ulrike Hagen

Putin hat sich vom „Spin-Diktator“ zum „Angst-Diktator“ gewandelt, urteilen Experten. Doch es gebe Zeichen für die „Erosion der Macht des Kremls“.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin, der seine Autorität bisher auf Manipulation und Propaganda stützte, wandelt sich zu einem Autokraten der „Angstdiktatur“, so der US-Politikwissenschaftler und Russland-Experte Daniel Treisman. In einem Interview beschreibt er Anzeichen für einen „schleichenden Kollaps“ des Kreml-Regimes.

Putins „Angst-Diktatur“ am Scheideweg? „Beginnende Kernschmelze“ könnte schon laufen

Gemeinsam mit dem russischen Wirtschaftswissenschaftler Sergej Guriev veröffentlichte Treisman im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel „Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century“ (Das sich wandelnde Gesicht der Tyrannei im 21. Jahrhundert), das sich mit modernen Autokratien und den von ihnen sogenannten „Spin-Diktaturen“ befasst, die ihre Autorität auf Manipulation und Propaganda stützen. Im Gespräch mit dem im lettischen Exil ansässigen Oppositionsportal meduza äußerte sich der Experte nun über einen möglichen Machtverlust Putins.

So inszeniert sich der russische Präsident Wladimir Putin am liebsten: Als souveräner Machthaber, der fest im Sattel sitzt. Die Wagner-Rebellion hat aber gezeigt, wie fragil seine Macht ist. © Gavriil Grigorov/dpa

Putins dramatische Änderung des Führungsstils: Vom „Spin“- zum „Angst-Diktator“

Im Laufe der Jahre seiner Amtszeit habe sich Wladimir Putins autoritärer Stil dramatisch verändert, erklärt Daniel Treisman. Während der ersten beiden Amtszeiten Putins und insbesondere während der Amtszeit von Dmitri Medwedew, der eine neue russische Kriegsführung in der Ukraine ankündigte, lag der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung des Images von „Modernität, Kultiviertheit und internationaler Respektabilität“. Dies stehe in krassem Gegensatz zur politischen Realität im heutigen Russland, wo der Kreml versucht, alle potenziellen Gegner einzuschüchtern und jeden zu verfolgen, der auch nur andeutungsweise eine Antikriegshaltung vertritt. Putin habe sich zu einem „Angst-Diktator“ gewandelt.

„Techniken, die Putin zu Beginn seiner Amtszeit angewandt hatte, waren nicht mehr wirksam“

Als Putin im Jahr 2000 sein Amt antrat, schien er aufrichtig zur Zusammenarbeit mit dem Westen bereit zu sein und demokratische Notwendigkeiten zu akzeptieren – bei gleichzeitiger Zentralisierung der Macht. Viele hätten unterschätzt, wie tief Putin zu sinken bereit war, sagt Treisman und erklärt, dass sich eine „Spin-Diktatur“ leicht in eine „Angst-Diktatur“ verwandeln kann. Dies geschehe in der Regel, wenn eine Führungsperson zu zweifeln beginnt, ob die für eine „Spin-Diktatur“ charakteristischen Manipulationstaktiken noch wirksam sind. „Ich glaube, Putin kam zu der Überzeugung, dass die ausgefeilten Techniken, die er zu Beginn seiner Amtszeit angewandt hatte, nicht mehr wirksam waren“, erklärt Treisman.

Möglicherweise erleben wir den Beginn einer allmählichen Kernschmelze.

Abhängigkeit von Geheimdiensten und Militär – Putin und das Kontrollproblem

Putin sei immer abhängiger vom Geheimdienst und dem Militär geworden, und es werde für ihn immer schwieriger, sie unter seiner Kontrolle zu halten – am besten veranschauliche das Prigoschins Meuterei. Der russische Präsident erhielt zahlreiche Warnungen, dass der Gründer der Wagner-Gruppe zum Problem werden würde, so Treisman. Mit der Rebellion wurde deutlich, dass Putin nicht in der Lage war, sich zu verteidigen. Tatsächlich reagierte Putin während des Wagner-Aufstandes quasi paralysiert, wie neue Papiere offenbaren. Nun mache sich Putin zur Aufgabe, herauszufinden, wer in den Sicherheitsdiensten ihm tatsächlich treu ist.

Hat Putin sich übernommen? Experte sieht Zeichen für „allmähliche Erosion der Macht“

Es sei unwahrscheinlich, dass es in Russland zu einem Putsch komme, erklärt der Politikwissenschaftler gegenüber meduza. Wahrscheinlicher sei dagegen eine „allmähliche Erosion der Macht des Kremls“. Bei der Wagner-Rebellion „war es ein großes Versäumnis, zu reagieren und vorzubeugen, und es könnte einfach zu viel werden, als dass sich eine einzige Person im Kreml mit all den Fragen beschäftigt“.

Treisman zählt auf: „Aufgaben im Zusammenhang mit der Kriegsführung, die Sorge um die Loyalität im Krieg, die verschiedenen Zweige des Sicherheitsstaates, die Überwachung und das Managen der öffentlichen Meinung im Inland sowie alle Fragen und Probleme, die in den elf Zeitzonen auftreten.“ Er fügt hinzu: „Möglicherweise erleben wir den Beginn einer solchen allmählichen Kernschmelze.“

„Unterdrückung mag effektiv sein, aber sie hinterlässt Probleme“

Auch eine Zukunft, in der Putin zurücktritt und seine Macht entweder reduziert oder überträgt, sei möglich. Dies wäre wahrscheinlich, wenn er anfangen würde, anderen zu erlauben, wichtige Entscheidungen zu treffen, so der Politologe. Wenn Putin zu dem Schluss kommt, dass er die aktuelle Situation nicht mehr effektiv bewältigen kann, könnte ein Rücktritt die sicherere Option werden, obwohl Treisman anmerkt, dass dies weiterhin unwahrscheinlich ist.

Eine „Angstdiktatur“ werde nicht zwangsläufig ewig dauern, so der Politik-Professor zu Meduza. „Unterdrückung kann auf kurze Sicht sehr effektiv sein, aber sie hinterlässt […] Probleme, wirtschaftliche Herausforderungen […] und interne Schwierigkeiten im Inland.“