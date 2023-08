Puchbacks nach Österreich? Ministerium widerspricht

Von: Pitt von Bebenburg

Der Bayerische Flüchtlingsrat beklagt eine rechtswidrige Praxis an Grenze zur Alpenrepublik. Die Grünen fordern ein Monitoring.

Die Bundesregierung bestreitet, dass es unrechtmäßige Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze zu Österreich gab – jedenfalls in den Fällen, die vom Bayerischen Flüchtlingsrat und den Organisationen Pushback Alarm Austria und Border Violence Monitoring Network detailliert beschrieben worden waren. Dabei handelte es sich um sechs Männer aus Syrien, die unabhängig voneinander in Deutschland aufgegriffen wurden. Ihre Bitte, Asyl zu beantragen, sei nicht erhört worden, berichteten sie. Stattdessen seien sie von der deutschen Polizei nach Österreich zurückgebracht worden. Das wäre illegal.

Der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke hatte sich wegen der Berichte ans Bundesinnenministerium gewandt. In der Antwort aus dem Haus von Nancy Faeser (SPD) heißt es, das Ministerium habe aufgrund der Angaben vier Fälle nachvollziehen können.

Ausweislich der Behördenprotokolle hätten die Betroffenen nicht ausdrücklich die Absicht geäußert, Asyl zu beantragen. Wörtlich heißt es: „In keinem dieser Fälle liefern die gefertigten Dokumente zum Feststellungsbericht, zur strafrechtlichen Vernehmung oder die Anhörung zur Einreiseverweigerung/Aufenthaltsbeendigung Hinweise auf eine Asylabsicht in Deutschland.“

Asylantrag und trotzdem zurückgeschickt?

Damit steht Aussage gegen Aussage. Laut Flüchtlingsrat hatten die Syrer gegenüber den Beamt:innen „mehrfach und auch im Beisein von Dolmetscher:innen artikuliert, einen Asylantrag in Deutschland stellen zu wollen“. Dennoch seien sie nach Österreich zurückgebracht worden.

Das Innenministerium versichert, dass die Polizei den Menschen die Möglichkeit einräume, ihren Wunsch nach Asyl vorzubringen. Werde er geäußert, würden „die Personen grundsätzlich an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung zum Zwecke der anschließenden asylrechtlichen Maßnahmen weitergeleitet“.

Der Flüchtlingsrat hegt daran allerdings erhebliche Zweifel, und begründet sie mit Zahlen. Nach Angaben der Bundespolizei hätten 2022 nur zwölf Prozent der knapp 23 000 Personen, die nach einer unerlaubten Einreise aus Österreich aufgegriffen wurden, einen Asylantrag gestellt. Im November und Dezember 2022 sei das Missverhältnis mit 32 Asylgesuchen bei mehr als 5000 Aufgriffen drastisch ausgefallen.

Zweifel an Zahlen über Asylbegehren

Katharina Grote vom Bayerischen Flüchtlingsrat geht aufgrund der Zahlen davon aus, dass ein Teil der Zurückweisungen nicht legal war. Die Einschätzung aus dem Ministerium hält Grote nicht für plausibel: „Es ist unwahrscheinlich, dass so wenige Menschen wirklich ,Asyl‘ sagen“, erläuterte sie der Frankfurter Rundschau.

Der Grüne Pahlke betont: „Wenn die persönlichen Berichte stimmen, ist das Handeln der Beamt:innen der Bundespolizei eindeutig rechtswidrig gewesen.“ Die Bundespolizei sei verpflichtet, Personen, die um Asyl ersuchten, an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weiterzuleiten. „Sie darf sie nicht einfach nach Österreich zurückschicken.“ Ebenso wie die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hält Pahlke „ein systematisches Monitoring“ für erforderlich. Pro-Asyl-Europasprecher Karl Kopp verlangt von der Bundesregierung, „eine unabhängige Überwachung möglich zu machen“.