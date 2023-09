Prominenter Praktikant in Wuppertals Ausländerbehörde

Von: Tatjana Coerschulte

Teilen

Wer mehr Abschiebungen fordert, muss auch nach der Machbarkeit fragen, findet Helge Lindh. © dpa

Helge Lindh, SPD-Bundestagsabgeordneter, hat vier Tage lang im Amt die deutsche Verwaltungspraxis kennengelernt. Sein Fazit: Gesetze müssen praktikabler sein.

Herr Lindh, Sie sind Bundestagsabgeordneter, waren jetzt aber als Praktikant in der Ausländerbehörde Wuppertal unterwegs. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Ich bin seit vielen Jahren befasst mit dem Thema Asyl und Migration, auch schon lange bevor ich im Bundestag war. Ich kenne tausende Einzelfälle von Leuten, die sich bei mir mit Fragen zu Einbürgerungen, Aufenthaltstiteln, drohender Abschiebung, Niederlassungserlaubnis gemeldet haben. Statt einerseits mit Ämtern zu korrespondieren und andererseits in Berlin Gesetze zu beschließen und damit zwei unvereinbare Welten zu erleben – der Kampf um den Einzelfall und die Gesetzgebung mit dem Anliegen, alles zu verbessern – fand ich es notwendig, mir die Abläufe in den unterschiedlichen Abteilungen einer großen Migrationsbehörde inklusive Ausländerbehörde anzuschauen. Wie geschieht die Rechtsumsetzung, welche Schwierigkeiten bestehen, was ist mit dem Ort Ausländerbehörde, der ja aus Sicht vieler Antragsteller ein belasteter Ort ist? Es geht ja nicht einfach um bürokratische Abläufe, sondern um Prozesse, die für die Betroffenen lebensentscheidend sind.

Wie lang dauerte Ihr Praktikum?

Vier Tage.

Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie gewonnen haben?

Dass wir bei den bestehenden Gesetzen im Migrationsbereich und bei den Verfahren für kommende Gesetze radikal darauf achten müssen, was sie für die Praxis bedeuten. Wir müssen im Austausch mit Praktikern überlegen, wie ist das anwendbar, wie sind die Auswirkungen in der Anwendung? Wir müssen auch schauen, ob die Gesetze personell überhaupt umzusetzen oder vielleicht zu aufwändig oder widersprüchlich sind. Also ein Realitäts-Anwendungscheck schon im Gesetzgebungsprozess.

Mit dem Ergebnis stehen die Praktiker:innen aber wieder alleine da.

Nein, wir müssen verpflichtend prüfen, was wir gemacht haben. Zum Beispiel beim Chancenaufenthaltsgesetz, das sollten wir nicht erste nach Jahren evaluieren, sondern regelmäßig schauen, ob es funktioniert oder ob es vielleicht in den verschiedenen Bundesländern Auffälligkeiten gibt, weil die Länder es unterschiedlich umsetzen. Wir sollten also nicht annehmen, dass mit dem Beschluss des Gesetzes an sich die Welt schon ein Stück besser geworden ist, sondern Mühe darauf verwenden, dass das Gesetz wirklich Praxis wird.

Was bedeutet denn „Praxis“ in diesem Zusammenhang?

Das bedeutet eine viel bessere Verzahnung der verschiedenen Bereiche: die ordnungsrechtlichen Fragen, die ausländerrechtlichen Fragen, aber auch die wirtschaftlichen Leistungen und die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Es ist keineswegs üblich, dass diese Abläufe integriert sind. In der Regel laufen die Leute zu den verschiedensten Stellen. Dort werden Aktenvorgänge mehrfach bearbeitet, oft nicht digitalisiert, sondern auf Papier. Das sind riesige Zeitverluste. Das ist weder effizient noch menschlich noch ist es den Mitarbeitern in den Verwaltungen zumutbar.

Praktiker:innen werden in Gesetzgebungsverfahren aber doch jetzt schon einbezogen, in Form von Anhörungen. Nützen die nichts?

Nein, und das liegt an dem Format der Anhörungen. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind Anhörungen in der Regel so gestrickt, dass die jeweiligen Fraktionen diejenigen Sachverständigen einladen, die ihre Position bestätigen. Die lichten Momente sind dann jene, wenn etwas Überraschendes kommt, sozusagen der Einbruch der Wirklichkeit in den parlamentarischen Ablauf. Meistens ist es aber erwartbar, und Praktiker sind da eher selten dabei. Das heißt, man hört meist doch die kommunalen Spitzenverbände. In ausländerrechtlichen Fragen sprechen meistens Leute aus der Jurisprudenz oder aus dem NGO-Bereich, aber sehr selten von der unmittelbaren Basis der Ausländerbehörden. Das ist im Format der Anhörungen praktisch fast unmöglich.

Wie sollen die, die Gesetze anwenden sollen, gehört werden?

In Form einer konzertierten Aktion – oder wie auch immer man das nennen mag – sollten die Gesetzgebungsebene des Bundes und der Länder und die Praxis vor Ort, auch aus unterschiedlichen Regionen, und die Zivilgesellschaft kontinuierlich zusammenkommen, um über den Stand der Rechtsanwendung und die Migrationspraxis vor Ort zu sprechen. Eben nicht nur im Rahmen eines Gipfels, der ja oft losgekoppelt ist von den elementaren, aber dringlichen Problemen.

Warum ist die Diskussion über Migration so oft abgetrennt von den realen Problemen?

Wir haben in diesem Bereich eine hochemotionalisierte und ideologisierte öffentliche Debatte und sehr viel Instrumentalisierung. Asyl- und Migrationspolitik ist ein Konfliktthema wie kaum ein anderes und eine ideologische Kampffläche: die einen wollen Härte und Abschreckung zeigen, die anderen ihre Menschlichkeit demonstrieren. Das Absurde ist, dass in diesem heiß diskutierten Bereich die sachliche, nüchterne Ebene der Praxis so eine kleine Rolle spielt. Und deswegen wäre es auch für diese Konfliktlagen wirklich heilend, die Ebene der Praxis zu stärken, um Legenden und ideologische Debatten zu entschärfen.

Was folgt denn jetzt aus diesen Erkenntnissen? Was können Sie ausrichten?

Wir müssen das Verfahren der Gesetzgebung ändern und eine permanente Rückkopplung halten. Schon aus meiner Tour de Force durch die Abteilungen habe ich eine ganze Sammlung von Problemfeldern mitgebracht, von konkreten Anwendungsschwierigkeiten, und ich versuche, sie in die laufenden Verfahren und Evaluierungen einzubringen. Ich schaue, wie ich Leute aus der Praxis einbinden kann, die dann handwerklich über die Konfliktlagen berichten. Die Leute, die in den Behörden arbeiten, Zivilgesellschaft und Flüchtlingsorganisationen und Gesetzgebung – überall vernehme ich starkes Misstrauen, aber wenig Kommunikation miteinander. Da einen Kulturwechsel zu versuchen wäre gut, sonst bewegen wir uns fortwährend in einer Situation, in der alle anklagen. Das wird allen Seiten nicht gerecht.

Wenn Sie die Abläufe verändern wollen, müssten Sie dafür zunächst in Ihrer eigenen Fraktion eine Mehrheit finden. Das dürfte nicht ganz so einfach sein.

Wieso? Erste Ergebnisse zeigen sich ja. Es ist ja kein Zufall, dass einer der Punkte beim Flüchtlingsgipfel war, dass die Arbeit der Ausländerbehörden vereinfacht und entbürokratisiert werden soll.

Von ihrer Parteifreundin Innenministerin Faeser kamen in jüngster Zeit aber eher verschärfende Töne zu Asylrecht und Abschiebung. Fühlen Sie sich mit Ihrer Haltung manchmal allein in ihrer Fraktion?

Nein, ich fühle mich dadurch eher angespornt. Wenn zum Beispiel die Idee aufkommt, in Zukunft Abschiebungen konsequenter durchzuführen, dann kann das aus meiner Sicht nicht losgekoppelt sein von der Frage, wie und in welchem Umfang das realistisch machbar ist und was die praktischen Auswirkungen sind. Kommt es tatsächlich zu Rückführungen, was passiert bei diesen Rückführungen und was sind die kritischen Punkte für diejenigen, die diese Abschiebungen ausführen? So kann man eine realistische Sicht auf das Thema bekommen, so dass man es nicht tabuisiert oder dämonisiert, aber auch nicht verklärt.

Helge Lindh ist seit 2017 für die SPD im Bundestag. © dpa