Wagenknecht-naher Professor greift ZDF an – Söders rechte Hand stimmt mit ein

Von: Lucas Maier

Ein Professor der Dramaturgie nimmt das ZDF aufs Korn. Der Verbündete von Sahra Wagenknecht wirft dem Sender nicht weniger als Manipulation vor.

München – Die Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern reißt nicht ab. Nun greift auch Bernd Stegemann, Professor für Dramaturgie, das ZDF in einem Gastbeitrag bei der FAZ an. Der Mitbegründer der Aufstehen-Bewegung, rund um Sahra Wagenknecht (Die Linke), wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, mit dem Schnitt eines „heute Journal“-Beitrags, bewusst zu manipulieren.

In seinem Beitrag in der FAZ kritisiert Stegemann außerdem, dass bei den öffentlich-rechtlichen Medien, immer nur in eine politische Richtung Parteilich agiert wird. „Es ist noch kein AfD-Politiker unbemerkt in eine Befragung geraten, wo er seine Partei als ‚neutrale Stimme‘ über den Klee loben konnte“, schreibt Stegemann hierzu.

Weiter moniert der Dramaturge, dass beim ZDF und anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anstalten, alltäglich „Techniken der Manipulation“ angewendet werden würden.

ZDF-Beitrag: Stegemann diskreditiert Tunesien-Expertin

Über Twitter setzt Florian Herrmann (CSU), der Leiter der bayrischen Staatskanzlei und quasi rechte Hand von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den Kritikkanon ein. Herrmann stimmt den Vorwürfen von Stegemann zu und wirft den öffentlich Rechtlichen „verbissenen Meinungsjournalismus“ vor. Die öffentlich Rechtlichen müssten der „Hort der Vielfalt sein“, so Herrmann weiter. Doch was kritisiert Stegemann überhaupt an dem „heute Journal“-Beitrag?

Der Beitrag, den Stegemann aufs Korn nimmt, befasst sich mit den Verhandlungen zwischen EU-Vertretern und dem tunesischen Präsidenten Saied. Hintergrund war ein Flüchtlingsabkommen, welches ähnlich dem Türkei-Deal sein sollte, wie es unter dem Beitrag in der ZDF-Mediathek heißt.

Stegemann kritisiert an dem fast dreiminütigen Beitrag, unter anderem den Schnitt zwischen dem Treffen der Staatsoberhäupter und einem Interview mit einem Geflüchteten. Die Aneinanderreihung von bestimmten Szenen und Bildausschnitten, vermittle hier die Botschaft, so Stegemann. Weiter spricht der Professor, Frau Dr. Isabelle Werenfels, die als Expertin in dem Beitrag zu Wort kommt, ihre Neutralität ab. Werenfels, die bereits seit Jahren zu Tunesien forscht, beschrieb das Staatsoberhaupt Saied als „Rassisten und Diktator“.

ZDF-Beitrag: Wagenknecht-Verbündeter nimmt öffentlich-rechtlichen Sender aufs Korn. © Screenshot aus ZDF-Beitrag

In seinem Beitrag moniert Stegemann weiter, dass zu Beginn die rechtspopulistische Giorgia Meloni auf der Pressekonferenz gezeigt wird und nicht etwa Ursula von der Leyen oder ein anderer Vertreter aus dem „Team Europa“. Der Professor sieht hier eine bewusste Wertung, die seiner Meinung durch den Schnitt wie folgt vermittelt wird: „Mi­gration steuern zu wollen ist rechte Unheilspolitik.“ Dass der Beitrag mit Bildern von Geflüchteten beginnt und mit diesen endet, gefällt dem Dramaturgen ebenfalls nicht: „Alle Bemühungen des Teams EU bekommen hierdurch einen brutalen Charakter.“

Manipulation im ZDF: Stegemann sieht Beeinflussung „nicht auf offensichtlicher Ebene“

Gegen Ende seines Beitrags, gesteht Stegemann jedoch ein, dass der Beitrag dem journalistischen Standard entsprechen würde. Sein Fazit bleibt dennoch kritisch. Den durch den Schnitt der und das bildliche Storytelling würde „die Manipulation nicht auf offensichtlicher Ebene“ stattfinden.

„Dass die raffinierte Collage des ‚heute Journals‘ aus Zufall entstanden ist, das glaubt wohl selbst ein Chefredakteur nicht“, so das vernichtende Resümee von Stegemann. Ob die Einschätzung des Sahra Wagenknecht nahen Professors angebracht ist oder vielmehr seinen eigenen politischen Blick auf den Flüchtlingsdeal mit Tunesien unterstreichen soll, sei dahin gestellt. Fakt ist jedoch, wie Stegemann selbst erwähnte, dass der Beitrag weder gegen den Pressekodex des Presserates verstößt, noch journalistische Grundsätze verletzt. (Lucas Maier)