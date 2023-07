Private rumänische Altersheime: Ausgeraubt und ausgehungert

Von: Thomas Roser

Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu könnte auch noch seine Familienministerin verlieren. © dpa

In Rumänien setzt der Skandal um private Alters- und Pflegeheime die Regierung unter Druck. Gezielt hatten die Werber:innen der Heime Ältere ohne Angehörige angelockt.

Kotverschmierte, bis auf das Skelett abgemagerte Menschen mit offenen Wunden in Schlafsälen, in denen sich Bettwanzen und Kakerlaken tummeln: Die Bilder des unfassbaren Schreckens lassen Rumäniens schockierte Öffentlichkeit nicht ruhen. Er habe noch nie solch schwache, schmutzige und dehydrierte Menschen gesehen, berichtete entgeistert ein anonym bleibender Arzt der Bukarester Notfallklinik Gerota der Zeitung „Libertatea“. Bei manchen Insass:innen von drei mittlerweile geschlossenen Pflegeheimen im Kreis Ilof seien im Magen Fremdkörper wie Perlen, Knöpfe oder zerkautes Textil gefunden worden: „Sie müssen vor Hunger ihre Kleider aufgegessen haben.“

Anfang der 90er Jahre waren es die Schreckensbilder von völlig verwahrlosten Kindern in Rumäniens Waisenhäusern, die für weltweites Entsetzen sorgten. Nun ist es der sich ausweitende Skandal um private Horroraltersheime, der die Rumäninnen und Rumänen schockiert – und die große Koalition des sozialistischen Premiers Marcel Ciolacu (PSD) unter Druck setzt.

40 Pflegeheime wurden ganz oder teilweise geschlossen

Seit Anfang Juli ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften über hundert verwahrloste Alte aus drei Pflegeheimen in der Bukarester Vorstadt Voluntari evakuiert hat, wird das Land von Enthüllungen über die Missstände in den privaten Alters- und Pflegeheimen erschüttert.

Nach hastig angeordneten Inspektionen wurden in den vergangenen Tagen über 40 Pflegeheime zeitweise oder ganz geschlossen. Zwei Dutzend Menschen sind verhaftet worden. Der Welle von Rücktritten und Entlassungen in den Aufsichtsbehörden oder Polizeistationen ist mit der Zwangsdemission von Arbeits- und Sozialminister Marius Budai (PSD) in dieser Woche der erste Ministerabtritt gefolgt.

DIE KINDER VON CIGHID Im Frühjahr 1990 machten Berichte über das rumänische Kinderheim Cighid Schlagzeilen: Dort dämmerten mehr als 100 verwahrloste und unterernährte Kinder, eingesperrt in Zwinger und Gitterbetten, ihrem Tod entgegen. Viele Kinder konnten nicht sprechen, weil nie jemand mit ihnen gesprochen hatte; viele konnten nicht laufen, weil sie es nicht gelernt hatten. In den zwei Jahren, die das Heim bestand, waren 122 Kinder gestorben. In Rumänien lösten die Berichte Großdemonstrationen, im Ausland eine hohe Hilfsbereitschaft aus. coe

Noch mehr Stühlerücken dürfte nicht nur im Kabinett folgen. Laut einer aktuellen Umfrage ist das ohnehin sehr geringe Vertrauen der Rumäninnen und Rumänen in die staatlichen Institutionen auf einen Tiefpunkt gesackt: 93 Prozent der Befragten erklärten, dem Parlament und den Parteien zu „misstrauen“.

Systematisch ausgeraubt, misshandelt – und ausgehungert: Die von einer Bürgerrechtsgruppe alarmierten Journalist:innen des Bukarester „Zentrums für investigative Medien“ (CIM) hatten bereits im Februar über das lukrative Geschäftsmodell krimineller Heimbetreiber:innen berichtet, deren Recherchen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nun bestätigt haben. Zunutze gemacht haben sich die ebenso geschäftstüchtigen wie politisch gut vernetzten Betreiber:innen der Horrorheime die weitgehende Privatisierung des Sektors, die auffällige Nachlässigkeit der Behörden und Tatenlosigkeit der Polizei sowie die Gleichgültigkeit von Anwohner:innen: Die Betreiber:innen kassierten vom Staat satte Subventionen, während sie ihre Schutzbefohlenen um Renten und Ersparnisse erleichterten, ohne sie adäquat zu versorgen und zu ernähren.

Private rumänische Altersheime: „Das Grauen geschah vor aller Augen“

Gezielt sprachen die Werber:innen der Heime Ältere ohne Angehörige an, um sie zu einem Einzug ins Altersheim und zum Verkauf ihrer Wohnungen zu überreden. Von den Heiminsass:innen erhielten die Betreiber:innen nicht nur deren Renten, sie nahmen ihnen auch Sparbücher und Bankkarten ab. Gleichzeitig kassierten die Heime die staatlichen Maximalzuschüsse von umgerechnet 1000 Euro pro Monat für die Pflege von „Behinderten“: So erhielt eines der Heime in Voluntari 30 000 Euro pro Monat an Staatszuschüssen – bei ausgewiesenen Kosten von 5000 Euro. Von den Medien befragte Nachbar:innen berichten von ausgemergelten Alten, die im Winter am Zaun halbnackt um Essen gebettelt hätten. „Das Grauen geschah vor aller Augen“, schreibt das Webportal „spotmedia.ro“.

Vor allem ihre guten Kontakte zu lokalen Politiker:innen, Behörden und Polizeichefs dürfte den inhaftierten Betreiber:innen ihre schmutzigen Geschäfte erleichtert haben. Unter Druck steht nun Familienministerin Gabriela Fiera-Pandela: Ihr Mann ist Bürgermeister in Voluntari, ihre Schwester Sozialamtschefin und ihr früherer Fahrer der nun verhaftete Verwalter von einem der geschlossenen Heime.