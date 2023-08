Prigoschins Tod: Flugzeugwrack gibt Aufschluss über Absturzursache

Prigoschins Tod: Flugzeugwrack gibt Aufschluss über Absturzursache. © IMAGO

Erste Erkenntnisse deuten auf eine Explosion an Bord des abgestürzten Wagner-Jets hin. Doch die Beweise sind dürftig – die Ursache weiter unklar.

Moskau – Luftfahrtexperten waren sich am Donnerstag (24. August) weitgehend einig, dass das Geschäftsreiseflugzeug, in dem sich der Anführer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, und andere hochrangige Mitglieder der Söldnergruppe befanden, beim Absturz am Mittwoch ein katastrophales strukturelles Versagen erlitten hat und dass die Beweise nicht auf ein einfaches mechanisches Problem oder menschliches Versagen hindeuten.

Experten warnten jedoch auch, dass es noch zu früh und die Beweise zu dürftig sind, um den Absturz abschließend zu erklären. Die Absturzursache wird möglicherweise nie abschließend geklärt werden können.

Flugzeugabsturz nahe Moskau: War eine Bombe an Bord der Prigoschin-Maschine?

Zwei US-Beamte, die aus Gründen der Anonymität nicht über die vorläufigen Ergebnisse sprechen wollten, sagten der Washington Post am Donnerstag, dass erste Erkenntnisse auf die Möglichkeit einer Explosion an Bord hinwiesen. Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass das Flugzeug durch eine Rakete abgeschossen worden sei.

Alle 10 Menschen an Bord des privaten Embraer-Jets kamen nach dem Absturz nordwestlich von Moskau ums Leben, wie russische Luftfahrtbehörden mitteilten. Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Patrick S. Ryder sagte, es sei „wahrscheinlich“, dass Prigoschin einer der Toten war. Der russische Präsident Wladimir Putin schien sich am Donnerstag lobend über den Söldnerführer zu äußern, indem er ihn in der dritten Person ansprach und ihn einen „talentierten Menschen“ nannte, der „schwere Fehler“ gemacht habe.

Jeff Guzzetti, ein ehemaliger Unfallermittler der Federal Aviation Administration und des National Transportation Safety Board, sagte, es sei klar, dass es ein „katastrophales, strukturelles Versagen eines modernen Geschäftsreiseflugzeugs während des Fluges“ gegeben habe.

„Und das passiert einfach nicht, wenn es nicht irgendeinen Auslöser gibt“, sagte Guzzetti. „In diesen Videos fliegt das Flugzeug nicht. Es fällt einfach wie eine Colaflasche.“

Nach der Überprüfung von Videoaufnahmen des abstürzenden Flugzeugs, Fotos der Wrackteile und öffentlichen Flugverfolgungsdaten sagte er, die Beweise zeigten „alle Anzeichen einer Explosion an Bord“.

Für das plötzliche und gewaltsame Ende eines Fluges, der ansonsten mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Höhe durchgeführt wurde, kämen mehrere Ursachen in Frage: eine Bombe an Bord, Sabotage vor dem Flug, um die Struktur des Flugzeugs zu schwächen, oder eine Art strukturelles Versagen, das dazu führte, dass sich die Flügel oder das Heck vom Rest des Flugzeugs lösten, wodurch die Treibstofftanks explodierten.

Sorgte mechanisches Versagen für Absturz von Wagner-Flugzeug? „Äußerst unwahrscheinlich“

Sidney Dekker, Direktor des Safety Science Innovation Lab an der Griffith University in Brisbane, Australien, sagte, es sei unwahrscheinlich, dass das Flugzeug aufgrund eines mechanischen Versagens abgestürzt sei, da die Tragfläche vom Hauptteil des Flugzeugs abgerissen zu sein schien. Es gebe zwei Möglichkeiten, dies zu tun: das Flugzeug mit einem Projektil zu treffen oder es von innen zu bombardieren.

„Es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass ein mechanisches Ereignis einen Jet wie diesen außer Gefecht setzt und ein Flügel tatsächlich abfällt“, so Dekker. „Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann das das letzte Mal bei einem zugelassenen Flugzeug passiert ist. Selbst wenn man es nicht mehr wartet, fallen die Flügel nicht ab.“

In Telegram-Kanälen, die Wagner unterstützten, wurden Löcher in einer Tragfläche des Flugzeugs entdeckt, die von Explosionssplittern, Schrapnells oder Submunition stammen könnten - Luftfahrtanalysten warnten jedoch, dass es schwierig sei, die Ursache dafür mit Sicherheit zu bestimmen.

Fotos der Absturzstelle und Satellitenbilder zeigten, dass die Trümmer des Flugzeugs in mindestens zwei verschiedene Bereiche fielen, wobei der Cockpitbereich und der Heckbereich etwa 1,5 Meilen voneinander entfernt waren. Während das Flugzeug spiralförmig zu Boden ging, riss der Rumpf in der Luft auseinander, wie Videos des Absturzes zeigen.

CS „Raghu“ Raghuraman, ein leitender Analyst von Janes All the World‘s Aircraft und Pilot eines Schnellflugzeugs, sagte, dass der katastrophale Schaden aufgrund der vorliegenden Beweise wahrscheinlich nicht durch eine Rakete verursacht wurde. Er verwies auf das abgetrennte Heckteil und das Fehlen offensichtlicher Spuren einer Raketenexplosion in der Nähe dieses Teils.

Mehrere andere Experten sagten ebenfalls, sie hätten weder Beweise für den Abschuss einer Boden-Luft-Rakete noch für einen Raketeneinschlag gesehen.

Prigoschin nach Flugzeugabsturz tot: Löcher in Tragfläche deuten auf Explosion hin

Tom Karako, Leiter des Raketenabwehrprojekts am Center for Strategic and International Studies, sagte, dass die möglichen Löcher in einer der Tragflächen des Flugzeugs durch eine Explosion verursacht worden sein könnten, dass es aber nicht genug Beweise gebe, um zu sagen, welcher Art. Er wies darauf hin, dass auf den Videos, die den Absturz des Flugzeugs zeigen, keine Raketenspur zu sehen ist.

Guzzetti wies darauf hin, dass Russland über ausgezeichnete Fähigkeiten zur Unfalluntersuchung verfüge. Er sagte, dass es einfach wäre, anhand der physischen Beweise festzustellen, ob eine Bombe explodiert wäre, und verwies auf die einzigartigen Signaturen, die Sprengstoffe hinterlassen. Nach der Explosion einer Bombe können sich gezackte Metallstücke wie Rosen öffnen, sagte er, und aus der Art und Weise, wie das Metall in der Nähe des Explosionsortes schmilzt, können Rückschlüsse gezogen werden.

„Wir werden sehen, wie transparent und informativ Russland die Ergebnisse seiner Untersuchung und die Beschreibungen der Beweise darstellen wird“, sagte Guzzetti.

Jan Ludwig, Shane Harris, Ellen Nakashima und Missy Ryan trugen zur Berichterstattung bei.

