Experte: Prigoschin treibt „Russlands Zerfall" voran

Von: Nadja Zinsmeister

In Russland wurden 32.000 Ex-Sträflinge nach ihrem Kriegsdienst in der Ukraine freigelassen. Experten erwarten düstere Folgen für die Gesellschaft.

Kiew/Moskau - In Russland sind 32.000 Straftäter, die von der Privatarmee Wagner für den Ukraine-Krieg angeworben und als Soldaten eingesetzt wurden, als freie Männer nach Russland zurückgekehrt. Wie der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Sonntag mitteilte, hätten die Straftäter ihren Vertrag und den Einsatz bei den Kämpfen erfüllt. Einen Teil der Soldaten hatte er zuvor persönlich angeworben.

Experte: Wagners freigelassene Ex-Häftlinge treiben „Russlands Zerfall“ voran

Experten beobachten die zahlreichen Freilassungen in der Wagner-Armee mit Besorgnis. Insbesondere Frauen und Menschenrechtler sind unruhig hinsichtlich der Tatsache, dass so viele Straftäter, darunter Mörder und andere Gewalttäter, begnadigt und vorzeitig wieder auf die russische Gesellschaft losgelassen würden. Teils hatten die verurteilten Schwerverbrecher bereits neue Morde begangen.

„Die Gefängnisse werden nun für Menschen gebraucht, die sich gegen Krieg und für Demokratie einsetzen. Mörder und Vergewaltiger kommen stattdessen ungestraft davon“, kommentiert Dr. Matthäus Wehowski die Freilassungen der Straftäter durch Prigoschin auf Twitter. Der Historiker arbeitet am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Zu den Freigelassenen würden laut ihm Mörder, Vergewaltiger, Gewaltverbrecher und Neonazis gehören. „Der Zerfall der russischen Gesellschaft setzt sich ungebremst fort.“

Wagner-Chef Prigoschin verteidigt Rekrutierung von Häftlingen für Ukraine-Krieg

Prigoschin selbst bezeichnet seine Rekrutierung von Straftätern für den laufenden Ukraine-Krieg und die anschließende Freilassung hingegen als „großes Resozialisierungsprogramm“. So behauptete der Wagner-Chef in einer Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal, dass die Freigelassenen im Anschluss insgesamt nur 83 Verbrechen begangen hätten. Das seien 80 Mal weniger Straftaten als von jenen, die regulär nach Verbüßung ihrer Strafe auf freien Fuß kamen.

Wehowski übt an der Formulierung Prigoschins Kritik aus. Soldaten würden demnach „‘resozialisiert‘ durch die Brutalisierung im Angriffskrieg“ werden, schreibt der Historiker weiter. Die Bedingung für eine Freilassung der Straftäter war, mindestens sechs Monate Kampfeinsätze in der Ukraine zu absolvieren. Wer der Vereinbarung zustimmte, bekam auf einen Vertrag eine Begnadigung durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin zugesichert, sollte er seinen Kampfeinsatz in der Ukraine überleben.

Russische Häftlinge kämpfen für Wagner: Auch Regierung folgt nun Prigoschins Taktik

Im März hatte Wagner-Chef Prigoschin von 5.000 entlassenen Ex-Häftlinge aus den Wagner-Reihen gesprochen. Nach der Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut hatte er auch mitgeteilt, dass er bei den Kämpfen dort 20.000 Männer verloren habe, davon allein 10.000 Ex-Häftlinge. Prigoschin hatte sich zahlreich dafür eingesetzt, dass auch die verstorbenen Straftäter ein Begräbnis mit militärischen Ehren erhielten.

Unterdessen soll Russland weiterhin massenhaft Gefangene aus Straflagern für den Kriegsdienst in der Ukraine anwerben. Nicht nur die Privatarmee Wagner, sondern vor allem auch das russische Verteidigungsministerium nutze mittlerweile diese Möglichkeit, neue Soldaten anzuwerben. (nz mit dpa-Material)