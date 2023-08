Prigoschin und sein Team: Wagner-Führungskräfte unter Opfern des Flugzeugabsturzes

Von: Christian Stör

Ein Vorschlaghammer, eines der Symbole von PMC Wagner, liegt an einer inoffiziellen Gedenkstätte neben dem ehemaligen „PMC-Wagner-Zentrum“. © Dmitri Lovetsky/dpa

Bei einem Flugzeugabsturz in Russland kommt offenbar Wagner-Chef Prigoschin ums Leben. Doch an Bord waren noch weitere Wagner-Kräfte.

Twer - Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod von Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht noch immer keine Klarheit über die Umstände. Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte bisher nur indirekt den Tod seines einstigen Günstlings, der als Chef der Privatarmee Wagner zwei Monate zuvor gegen ihn gemeutert hatte.

Bekannt ist bisher nur, welches Flugzeug in Russland abgestürzt ist: eine Maschine vom Typ Embraer Legacy, die regelmäßig von Prigoschin und der Wagner-Gruppe genutzt wurde. Durch den Absturz wurde offenbar ein Großteil von Wagners Führung getötet. Auf der Passagierliste standen insgesamt zehn Namen. Drei Personen gehörten demnach zur Besatzung.

Flugzeugabsturz in Russland - diese Personen standen auf der Passagierliste

Jewgeni Prigoschin

Dmitri Utkin

Waleri Tschekalow

Jewgeni Makaryan

Sergej Propustin

Aleksandr Totmin

Nikolai Matusejew

Hinzu kommen die drei Crewmitglieder:

Alexei Levshin

Rustam Karimov

Kristina Raspopowa

Prigoschins prominente Mitreisende: Dmitri Utkin, ein muskelbepackter Rechtsextremist

Das Portal „Dossier“, das dem früher einflussreichen russischen Geschäftsmann und im Exil lebenden Oppositionellen Michail Chodorkowski gehört, veröffentlichte Kurzporträts der mutmaßlichen Opfer. Unter ihnen ist außer Prigoschin dessen Stellvertreter Dmitri Utkin, ein muskelbepackter Rechtsextremist. Utkin sei in der Kommandozentrale der Wagner-Miliz für die Ausbildung der Kämpfer verantwortlich gewesen. In „Dossier“ heißt es, seine Befehle habe Utkin mit dem deutschen Wort „Sieg“ unterschrieben, Jewgeni Prigoschin habe er mit „Heil Petrowitsch“ angesprochen – eine Anspielung auf den in der NS-Zeit in Deutschland verpflichtenden Gruß „Heil Hitler“.

Das bestätigen auch die französischen Filmemacherinnen Ksenia Bolchakova und Alexandra Jousset, die eine Doku mit dem Titel „Wagner, Putins Schattenarmee“ gedreht haben: „Dmitri Utkin ist ein großer Bewunderer des Dritten Reichs und Adolf Hitlers“, heißt es dort. Utkin galt als offizieller Wagner-Kommandeur. Ihm wurde eine Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner nachgesagt – daher der Name der Truppe. Er soll nach seiner Karriere im russischen Militärgeheimdienst GRU von 2014 an aus Veteranen von Spezialeinheiten eine schnelle Eingreiftruppe unter seinem Kampfnamen gegründet haben.

Waleri Tschekalow war bei Wagner für die Logistik verantwortlich

An Bord der abgestürzten Maschine befand sich auch Waleri Tschekalow, der mit Prigoschin seit den 2000er Jahren zusammenarbeitet hatte. Er soll Prigoschins Catering-Firma geleitet haben, die Schulen in ganz Russland mit Essen versorgte und das Militär ernährte. Tschekalow war „Dossier“ zufolge für alle zivilen Projekte Prigoschins verantwortlich: von geologischer Erkundung über Erdölförderung bis Landwirtschaft. Zudem soll er einige von Prigoschins Geschäftsvermögen in Syrien verwaltet haben, darunter auch seine Investitionen in Öl in dem vom Krieg zerrütteten Land.

Der 47-Jährige stammte ursprünglich aus Wladiwostok, lebte aber seit 2008 in St. Petersburg. Nach Angaben unabhängiger russischer Medien war Tschekalow für die gesamte Logistik der Wagner-Gruppe verantwortlich. Die USA verhängten im Juli Sanktionen gegen Tschekalow wegen seiner Verbindungen zu Prigoschin.

Wagner-Kommandeur Makaryan an Bord

Auch mehrere erfahrene Wagner-Kommandeure waren mit an Bord der abgestürzten Maschine, darunter Jewgeni Makaryan. Der Oberleutnant der Polizei kam 2016 zu Wagner und kämpfte als Teil der Söldnergruppe während der russischen Intervention in Syrien. Berichten zufolge wurde er in der Schlacht von Khasham verletzt, wo Hunderte russischer Söldner nach US-Luftangriffen gegen Assad-treue Kräfte ums Leben kamen. Er galt als Prigoschins Leibwächter. Über seine genaue Rolle bei Wagner ist allerdings wenig bekannt.

Mitglieder von Prigoschins persönlichem Sicherheitsdienst auf Passagierliste

Unter den getöteten Passagieren wurden auch Mitglieder von Prigoschins persönlichem Sicherheitsdienst aufgeführt. Dazu zählt auch Sergej Propustin, ein tschetschenischer Kriegsveteran, der 2015 zu Wagner kam. Sonst ist über den 44-Jährigen nichts weiter bekannt. Auch Aleksandr Totmin gilt als einer von Prigoschins Leibwächtern. Nikolai Matusejew war mutmaßlich ein Kämpfer der Wagner-Gruppe.

Wer zur Crew gehörte

Kristina Raspopowa war Flugbegleiterin. Die 39-Jährige war Berichten zufolge die Schwester von Jewgeni Raspopow, einem stellvertretenden Staatsanwalt in der Region Tscheljabinsk. Der 51-jährige Pilot Alexei Levshin hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Rustam Karimov war der Copilot des Flugzeugs. Laut russischen Medienberichten war er 29 Jahre alt und stammte aus Perm. (cs)