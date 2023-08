Flugzeugabsturz von Prigoschin: Experte wirft Putin gezielten Racheakt vor

Von: Felix Durach

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll sich an Bord eines abgestürzten Flugzeugs befunden haben. Erste Stimmen gehen von einem Anschlag durch den Kreml aus.

Moskau – Am Mittwochabend (23. August) ist offenbar ein Privatflugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg abgestürzt. Nach den Informationen der russischen Nachrichtenagentur Tass sollen auch die Namen der beiden Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin und Dimitri Utkin auf der Passagierliste stehen. Ob „Putins Koch“ tatsächlich an Bord gewesen war und bei dem Absturz ums Leben gekommen ist, ist aktuell jedoch noch unklar.

Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Thomas Jäger, gäbe es jedoch viele Hinweise darauf, dass Prigoschin einem Racheakt des russischen Präsidenten zum Opfer gefallen ist. „Das ging relativ schnell”, erklärte Jäger im Gespräch mit n-tv zu dem mutmaßlichen Tod des Wagner-Anführers. „Dass Prigoschin irgendwann einmal zu Tode kommt und das nicht auf einem natürlichen Weg, das war erwartbar, nachdem er den Herrscher herausgefordert hat”, so die Einschätzung des Politikwissenschaftlers.

Chef der Söldnergruppe Wagner: Jewgeni Prigoschin. © IMAGO / ZUMA Wire

Wagner-Chef Prigoschin tot? Hat Putin seinen schärfsten Kritiker ausgeschaltet?

Prigoschin war zuletzt im Ukraine-Krieg immer wieder als scharfer Kritiker des Kremls in Erscheinung getreten. Vor allem Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Truppenchef Waleri Gerassimow standen im Fokus der Kritik. Aber auch der russische Präsident Wladimir Putin wurde zunehmend von Prigoschin angegriffen. Höhepunkt der Spannung war der abgebrochene Putschversuch der Wagner-Gruppe im Juni.

Auf den Tag genau zwei Monate nach dem Wagner-Marsch auf Moskau könnte Prigoschin nun die Konsequenzen für sein Handeln erfahren haben. „Ein Mangel an Loyalität wird eben in diesem System bestraft“, so Jäger. „Putin stand schwach da, er stand als jemand da, der die Lage nicht unter Kontrolle hat“, erklärte der Experte mit Blick auf den vereitelten Putsch. Es sei klar gewesen, dass Putin durch sein Handeln erneut Stärke zeigen müsse, um den Rückhalt der russischen Elite nicht zu verlieren. „Er ging den Schritt zu weit, Putin bloßzustellen.“

Prigoschin bei Flugzeugabsturz getötet? Selenskyj-Berater rechnete mit Attentat

Mit seiner Einschätzung steht Jäger dabei nicht alleine da. Auch der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak prognostizierte im Juli den baldigen Tod Prigoschins. „Putins Ruf ist es, alle in Angst zu halten. Daher ist es für ihn eine persönliche Angelegenheit, Prigoschin so schnell wie möglich zu vernichten“, sagte er in einem Interview mit der Bild.

Sollte Prigoschin tatsächlich bei dem Absturz ums Leben gekommen sein, hätte sich Podolyaks Prognose nach knapp einem Monat bewahrheitet. (fd)