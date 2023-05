Prigoschin verkündet vollständige Einnahme von Bachmut und kritisiert Moskau – Kiew widerspricht

Von: Marcus Giebel

Seit Monaten tobt die Schlacht um Bachmut. Laut Jewgeni Prigoschin haben seine Wagner-Söldner diese nun für Russland und Wladimir Putin gewonnen. Das Dementi folgte schnell.

Bachmut – Jewgeni Prigoschin hat sich im Ukraine-Krieg längst zum Sprachrohr der Invasoren entwickelt. Es vergeht kaum noch ein Tag, ohne dass sich der Chef der gefürchteten Wagner-Gruppe über einen seiner Kanäle zu Wort meldet. Seit einigen Monaten vor allem aus dem heftig umkämpften Bachmut.

Mal mit Hetze gegen die Führung der Ukraine um Präsident Wolodymr Selenskyj oder den Westen im Allgemeinen, dann wieder mit Schimpftiraden in Richtung Moskau. Denn mehrfach kritisierte der Söldner-Anführer die schlechte Ausrüstung der für Wladimir Putins imperialen Traum kämpfenden Truppen. Forderte mehr Nachschub. Schoss ganz generell gegen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, unter Putins Gefolgsleuten offensichtlich sein Lieblingsziel.

Alles Auftritte, die verdeutlichen, wie mächtig der 61-Jährige, der als „Putins Koch“ bekannt wurde, innerhalb der Invasoren längst geworden ist. Zweifellos zählt Prigoschin zu den Profiteuren des Feldzugs. Unabhängig von seinem Ausgang.

Schlacht um Bachmut: Prigoschin verkündet Eroberung der Stadt durch Wagner

Seinen Einfluss ließ der Gründer der Wagner-Gruppe auch erkennen, als er völlig überraschend den baldigen Rückzug seiner Untertanen aus Bachmut ankündigte. Die Washington Post schrieb sogar, Prigoschin sei so weit gegangen, den Ukrainern Informationen über die Stellungen der russischen Streitkräfte anzubieten. Was dieser jedoch dementierte. Für ähnliche Schlagzeilen dürfte seine jüngste Wortmeldung sorgen. Denn in einem an diesem Samstag auf Telegram veröffentlichten Video erklärte Prigoschin Bachmut für erobert.

„Wir haben komplett die ganze Stadt eingenommen“, tönt der Wagner-Chef, während er eine russische Flagge in der Hand hält. „Die Operation zur Einnahme von Bachmut hat 224 Tage gedauert“, ließ Prigoschin wissen und betonte, dass dieser militärische Erfolg – es wäre der erste nennenswerte der Invasoren in der Ukraine seit rund einem Jahr – allein seinen Leuten zu verdanken sei. Seine Grüße nach Moskau klangen so: „Wir haben nicht nur mit der ukrainischen Armee gekämpft, sondern auch mit der russischen Bürokratie, die uns Steine in den Weg gelegt hat.“

Erklärt die Schlacht um Bachmut für gewonnen: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin - hier in einem früheren Video aus dem Kampfgebiet - verkündet einen Sieg für Russland in der Ukraine. © Screenshot Telegram

Hat Russland Bachmut erobert? Kiew widerspricht und erklärt Lage für „kritisch“

Unabhängig überprüfen lässt sich der Wahrheitsgehalt von Prigoschins Aussagen nicht. Allerdings waren die Angreifer laut den jüngsten Meldungen Straße um Straße vorgerückt, obwohl die ukrainische Militärführung die strategisch wichtige Stadt in der Oblast Donezk offenbar mit aller Macht halten wollte und trotz immenser Verluste keinen Rückzug befahl.

Kiew widersprach nun auch der Darstellung von Putins Vertrautem. Der für die Ostukraine zuständige Führungsstab der Streitkräfte betonte, die ukrainischen Soldaten würden weiter kämpfen. Hanna Maliar, stellvertretende Verteidigungsministerin, sprach von schweren Kämpfen und nannte die Lage „kritisch“. Ihr zufolge würden die Truppen der Verteidiger jedoch einige Industrie- und Infrastruktureinrichtungen im umkämpften Gebiet kontrollieren.

Briten ordnen Kampf um Bachmut ein: „Russland würde gewissen Erfolg im Konflikt verbuchen“

Zuvor hatten britische Geheimdienste gemeldet, dass Russland seine Kräfte in der Gegend verstärkt hätte. Das Verteidigungsministerium, das regelmäßig seine Einschätzung zum Kriegsgeschehen veröffentlicht, erklärte: „In den vergangenen vier Tagen hat Russland sehr wahrscheinlich mehrere Bataillone zur Verstärkung der Bachmut-Front eingesetzt.“

Dahinter wird eine Reaktion auf die taktischen Geländegewinne der Ukrainer an den Flanken der umkämpften Stadt vermutet. Ebenso könnte auch Prigoschins schon angesprochene Drohung, seine Söldner würden den Kampf um Bachmut einstellen, Russland zum Handeln getrieben haben.

Die Briten vermuten, dass Russland bereit war, sich für die Eroberung der quasi komplett zerstörten Stadt enorm zu strecken: „Die russische Führung betrachtet wahrscheinlich weiterhin die Eroberung Bachmuts als wichtigstes unmittelbares Kriegsziel, das es ihr ermöglichen würde, einen gewissen Erfolg im Konflikt zu verbuchen.“

Es war einmal eine Stadt: Bachmut wurde in den vergangenen Monaten dem Erdboden gleichgemacht. © IMAGO / SNA

Russland und die Schlacht um Bachmut: Nur noch symbolischer Wert für Putin?

Die herausgehobene Bedeutung der einst 80.000 Einwohner zählenden Stadt für Russland scheint sich damit zu erklären, dass sie nahe einer Fernstraße liegt, die in die von der Ukraine gehaltenen Großstädte Kramatorsk und Slowjansk führt. Allerdings gewannen die Verteidiger während der monatelangen Kämpfe die Kontrolle über die nahen Städte Lyman und Isjum zurück, womit die Einnahme von Bachmut für Putin wohl vor allem symbolischen Wert hätte. Immerhin könnte der Kreml-Chef seinem Volk mal wieder einen Sieg auf dem Schlachtfeld verkaufen.

Auf beiden Seiten sollen bei den Auseinandersetzungen mehrere Zehntausend Kämpfer gefallen sein. Die Zahl der Todesopfer unter den Zivilisten ist laut der Ukraine vierstellig. Wie bereits Mariupol ist auch Bachmut nach den Bombardements nicht mehr als Stadt wiederzuerkennen.

Ukraine und die Gegenoffensive: Verlust von Bachmut hätte wohl keine Auswirkungen

Fraglich ist auch, ob ein russischer Erfolg an diesem Teil der Front Auswirkungen auf die seit Wochen erwartete Gegenoffensive der durch den Westen hochgerüsteten ukrainischen Streitkräfte hätte. So gab es immer wieder Spekulationen, Kiew würde die Russen in Bachmut vor allem deshalb so intensiv beschäftigen, um deren Verteidigungsfähigkeit zu testen und in anderen Landesteilen auf weniger Widerstand zu treffen, wenn verlorene Gebiete zurückerobert werden sollen.

So mutmaßen Experten, die Ukraine könnte es nun auch auf die Halbinsel Krim abgesehen haben, die strategisch und symbolisch einen immensen Wert für beide Seiten besitzt. Mit deren Annexion im Jahr 2014 begann Putins Attacke auf das Nachbarland, die große Teile der Welt viel zu spät wahrhaben wollte. Es war der Anfang des sichtbaren Ukraine-Konflikts. (mg)