Prigoschin nach Flugzeugabsturz tot? Spekulationen um Doppelgänger und Inszenierung

Von: Victoria Krumbeck

Ein Flugzeugabsturz in Russland sorgt für Aufsehen: Ist Wagner-Chef Prigoschin tot oder handelt es sich um eine Inszenierung mit einem Doppelgänger?

Moskau – Gemäß Telegram-Kanälen, die der Wagner-Gruppe nahestehen, wird vermutet, dass Jewgeni Prigoschin, der Leiter der Söldnergruppe, verstorben ist. Sein Name befand sich auf der Passagierliste des Embraer Legacy 600 Flugzeugs, das am Mittwochabend (23. August) in Russland verunglückte. Eine offizielle Bestätigung von Prigoschins Ableben steht noch aus. Zahlreiche Fragen umgeben den Flugzeugabsturz. Zudem gibt es viele Spekulationen über die Ursachen und den Hergang des Unglücks. Es wird auch über eine mögliche Inszenierung von Prigoschin spekuliert. Es könnte sein, dass ein Doppelgänger von ihm im Flugzeug saß, so die Gerüchte.

Prigoschin angeblich tot: Hat der Wagner-Chef einen Doppelgänger benutzt?

Bei dem Flugzeugunglück, das etwa 300 Kilometer von Moskau entfernt stattfand, kamen sieben Passagiere und drei Crewmitglieder ums Leben. Dmitri Utkin, der Kommandeur von Wagner, soll ebenfalls auf der Passagierliste gestanden haben. Das Flugzeug war auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg, wo Prigoschin seine Firmen betreibt. Ob Prigoschin tatsächlich an Bord des verunglückten Flugzeugs war, ist bisher ungewiss. Es kursieren Gerüchte und Vermutungen, dass Prigoschin möglicherweise absichtlich einen Doppelgänger eingesetzt hat, berichtete der Korrespondent Peter Leontjew auf ntv.

„Wozu sollte Prigoschin seinen Doppelgänger aus Moskau nach St. Petersburg schicken?“, stellte Leontjew in Frage. Es sei unwahrscheinlich, aber dennoch nicht ausgeschlossen, fügte er hinzu. Nach dem gescheiterten Putschversuch der Wagner-Gruppe wurden Berichte veröffentlicht, die besagen, dass Prigoschin möglicherweise Doubles benutzt hat, um sich selbst zu schützen.

Flugzeugunglück in Russland: Spekulationen über Prigoschin-Doubles – mögliche Inszenierung?

Keir Giles, ein Russland-Experte bei der internationalen Denkfabrik Chatham House, wies auf Prigoschins Sicherheitsvorkehrungen hin. Es wurde zwar bekannt, dass ein Passagier namens Prigoschin auf der Liste stand, aber es ist auch bekannt, „dass mehrere Personen ihren Namen in Jewgeni Prigoschin geändert haben, um seine Reisen zu verschleiern“, erklärte Giles der US-amerikanischen Boulevardzeitung The Mirror. Er würde sich nicht wundern, „wenn er in Kürze in einem neuen Video aus Afrika auftaucht.“

Offenbar ist der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Es wird über einen Doppelgänger spekuliert. (Archivbild) © Lev Borodin/IMAGO

Erst am Montag (21. August) zeigte sich der 62-Jährige in Tarnkleidung und mit einer Waffe in der Hand in einem Video. Nach seinen Angaben befand er sich in einem afrikanischen Land. Es war das erste Lebenszeichen nach dem Wagner-Aufstand am 23. Juni. Die Gründe für den Flugzeugabsturz sind noch nicht geklärt. Es kursieren Behauptungen über einen geplanten Absturz, da Prigoschin durch den Putschversuch einige Gegner auf sich gezogen hat – darunter auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Spekulationen über Doppelgänger lassen auch Vermutungen über eine mögliche Inszenierung von Prigoschin zu. (vk)

