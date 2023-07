Ein Blick auf die Historie Russlands sollte Prigoschin erzittern lassen

Von: Fabian Müller

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin galt lange als enger Verbündeter von Wladimir Putin, spätestens seit dem Putschversuch ist er zu einem seiner größten Feinde geworden.

Moskau – Lange galten Russlands Präsident Wladimir Putin und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin politisch unzertrennlich. Prigoschins Aufstieg zu einem der wichtigsten Handlanger Putins ist mitunter auch der Freundschaft zwischen den beiden zu verdanken. Gemeinsam plünderten sie auf dem afrikanischen Kontinent natürliche Ressourcen unter anderem in Mali, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik. Alles mithilfe von Prigoschins Wagner-Söldnern.

Auch als im Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine begann, arbeiteten die beiden weiter eng zusammen. Bis Prigoschin sich zunehmend kritisch über die russische Militärführung äußerte, schließlich Putin öffentlich angriff – und schlussendlich mit seinen Söldnern erst die russische Stadt Rostow einnahm und dann in Richtung Moskau marschierte. Erst ein Deal mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko glättete vorerst die Wogen, Prigoschin tauchte für einige Tage in Belarus unter.

Nach Prigoschins Putschversuch: Putin droht Wagner-Chef

Wie es zwischen den beiden einst bestens befreundeten Russen weitergeht, bleibt abzuwarten. Ein Blick in die Historie wird Prigoschin aber erschaudern lassen. Denn russische Staatsoberhäupter haben sich schon immer als grausame Halbgötter inszeniert. Zar Peter der Große, erklärtes Vorbild von Putin, hatte beispielsweise einen eigenen Prigoschin mitsamt als Streltsy bekannten Ersatz-Wagner-Armee.

Ähnlich wie die Wagner-Gruppe, deren Mitglieder vor allem auf Geld aus sind, waren auch die Streltsy-Kämpfer Söldner. Und auch sie wendeten sich schließlich gegen ihr Staatsoberhaupt, Zar Peter. Der wiederum ließ Tausende Kämpfer samt Frauen und Kindern aufs grausamste Weise foltern. Den Prigoschin der Streltsy-Gruppe, Major Karpakov, ließ er an einen Spieß gefesselt über einem Feuer Höllenqualen erleiden, bis er ihn nach Sibirien verschleppte und ihn dort zwang, im Exil sein Reich zu schützen.

Nach dem Wagner-Putschversuch sagte Putin an sein Volk gerichtet: „Jede innere Unruhe ist eine tödliche Bedrohung für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation.“ Später sprach er über Peter den Großen und dessen militärische Erfolge, um dann den Bogen zum Krieg in der Ukraine zu spannen: „Jetzt ist es unser Los, uns das zurückzuholen, was uns zusteht.“ Und einen weiteren Satz sagte Putin, an all seine Feinde gerichtet – und dazu zählt nun auch Prigoschin: „Wir werden gegen sie kämpfen, sie in Gefängnisse werfen und sie alle vernichten.“ (fmü)