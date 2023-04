Populärer Notnagel

Von: Thomas Roser

Jakov Milatovic drängt als Reservekandidat in Montenegros Präsidentenpalast.

Der im letzten Moment nominierte frühere Wirtschaftsminister Jakov Milatovic, 37, will in Montenegro für den politischen Neu-Aufbruch sorgen. Er werde den umstrittenen Dauerregenten Milo Djukanovic „in die Rente schicken“, hatte Milatovic vor der Stichwahl der Präsidentenkür am Sonntag selbstbewusst gesagt (Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor). Wegen der Unterstützung der meisten im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten räumten ihm heimische Analysten die größten Siegeschancen ein.

Als Stipendiat der britischen Regierung hatte der Ökonom in Oxford studiert. Danach arbeitet er bei der Nationalbank in Podgorica, der Deutschen Bank in Frankfurt und der Europäischen Entwicklungsbank in Bukarest.

Als die von Djukanovic geführte DPS nach den Parlamentswahlen 2020 erstmals in die Opposition verbannt wurde, holte der damalige Premier Zdravko Krivokapic den parteilosen Banker als Wirtschaftsminister in sein Kabinett. Die wenig homogene Koalition sollte im Frühjahr 2022 allerdings vorzeitig straucheln. Doch Milatovic hatte wegen der gemeinsam mit dem damaligen Finanzminister Milojko Spajic konzipierten Steuerreform „Europa Jetzt“ einen enormen Popularitätsschub erfahren: Durch Kürzung der Sozialabgaben stiegen die Netto-Durchschnittslöhne 2022 fast um ein Drittel.

Kritiker warfen den Steuerreformern Populismus vor: Die Folgen der Unterfinanzierung der Sozialversicherungen habe letztlich der Staat zu tragen. Doch als die beiden Ex-Minister 2022 die Bewegung „Europa jetzt“ (ES) gründeten, wurde sie bei den Kommunalwahlen im Herbst in der Hauptstadt auf Anhieb zur stärksten Kraft. Ursprünglich hatte die ES Spajic als Präsidentschaftskandidat nominiert. Als der ES-Hoffnungsträger über einen serbischen Zweitpass strauchelte, sprang Milatovic als Reservekandidat ein.