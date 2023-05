Polizei übermäßig gewaltsam

Von: Pitt von Bebenburg

Zivilpersonen erleben die Härte der Staatsgewalt oftmals bei Demonstrationen. © A. Friedrichs/Imago

Eine aktuelle Studie zeigt: Polizeigewalt kommt häufig vor, hat aber fast nie strafrechtliche Konsequenzen.

Ein Polizist schlägt den Kopf eines Jugendlichen drei Mal gegen die Wand der Gewahrsamszelle. Zivilbeamte überwältigen einen 16-Jährigen auf dem Weg zur Schule, der ihnen seine Personalien nicht geben wollte, weil er sie nicht als Polizeibeamte erkannte. Bei Abschiebungen werden Menschen mit einem Taser handlungsunfähig gemacht, obwohl das eigentlich verboten ist.

Das sind drei Beispiele für Polizeigewalt, die von Betroffenen und Außenstehenden als übermäßig empfunden werden – aber nicht immer von den Beamtinnen und Beamten. Die meisten Fälle von Polizeigewalt werden nicht angezeigt – und die Verfahren enden nur zu einem Bruchteil mit einer Verurteilung.

Das sind Ergebnisse einer umfassenden Studie, die der Frankfurter Kriminologie-Professor Tobias Singelnstein mit seinem Team am Dienstag veröffentlichte. Die Untersuchung „Gewalt im Amt“ von Singelnstein und seinen Kolleg:innen Laila Abdul-Rahman, Hannah Espín Grau, Luise Klaus erscheint auch als Buch.

Polizei kann oft nicht identifiziert werden

Singelnstein sagte der Frankfurter Rundschau am Dienstag: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Betroffene polizeilicher Gewalt kaum Chancen haben, ihre Deutung des Geschehens zur Geltung zu bringen.“

In den Strafverfahren gebe es „sehr häufig eine schwierige Beweissituation, zum Beispiel können schon die handelnden Beamten nicht identifiziert werden“. Der Polizeiforscher macht einige Vorschläge. Den Problemen bei der Strafverfolgung von Polizeigewalt „könnten eine Kennzeichnungspflicht, eine Einschaltpflicht für Bodycams beim Einsatz unmittelbaren Zwangs und mehr Unabhängigkeit bei den Ermittlungen entgegenwirken, die von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt werden“, sagte Singelnstein.

Der Professor hatte die Arbeit an der Studie 2018 begonnen, seinerzeit noch an der Universität Bochum, von der er 2020 an die Frankfurter Goethe-Uni wechselte. Bereits seine 2019 veröffentlichten Zwischenergebnisse führten zu öffentlichen Debatten. Die Polizeigewerkschaften urteilten schon damals, übermäßige Gewalt komme nur bei einem verschwindend geringen Anteil der zahllosen Polizeieinsätze vor.

Die Studie fußt auf den Angaben von fast 3400 Personen, die Erfahrungen mit polizeilicher Gewalt schilderten, die sie selbst als rechtswidrig einordneten. Außerdem führte das Forschungsteam Interviews mit Polizist:innen, Richter:innen, Staatsanwält:innen, Opferberatungsstellen und Rechtsanwält:innen.

Strafverfahren gegen die Polizei sind selten

Besonders häufig wurde Polizeigewalt bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen und Fußballspielen wahrgenommen. Jede fünfte betroffene Person gab an, physische Verletzungen erlitten zu haben. Viele Betroffene verzichteten darauf, Anzeige zu erstatten, so dass nur in 14 Prozent der Fälle Strafverfahren eingeleitet wurden. Gegen eine Anzeige sprach aus ihrer Sicht „vor allem das Wissen um mangelnde Erfolgsaussichten im Strafverfahren, Schwierigkeiten bei der Identifizierbarkeit der Polizeibeamt:innen, Sorge vor Repressionen und fehlende Beweismittel“.

Tatsächlich hatten die Anzeigen nur in den wenigsten Fällen Erfolg. Lediglich in zwei Prozent der Fälle wurde Anklage erhoben. Die Neutralität polizeilicher Ermittlungen sei „nur bedingt gewährleistet“, da es für Polizeibedienstete „herausfordernd“ sei, Kolleg:innen zu belasten, stellt das Wissenschaftlerteam fest.

Zudem beurteilten Betroffene und Polizist:innen die Situationen oft verschieden. Für Beamt:innen spielten „pragmatische Erwägungen der Effizienz und Effektivität“ eine Rolle, die „rechtliche Vorgaben überlagern“ könnten. In Hessen forderte die FDP Innenminister Peter Beuth (CDU) auf, schon am heutigen Mittwoch im Innenausschuss Stellung zu nehmen. „Aufklärung tut not im Hinblick auf die notwendigen Reformen der Fehler- und Führungskultur bei der Polizei, aber auch im Interesse der Polizistinnen und Polizisten, die sonst unter Generalverdacht gestellt werden“, sagte der FDP-Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn.

Grafik Frankfurter Rundschau. © Frankfurter Rundschau