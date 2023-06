EU-Antwort auf Chinas „Seidenstraße“: Global Gateway-Initiative nimmt Gestalt an

Von: Tobias Schwab

2021 wird die Global Gateway-Initiative der Europäischen Union vorgestellt. Insgesamt soll eine Summe von rund 300 Milliarden Euro investiert werden.

Frankfurt – Politikwissenschaftlerin Svea Koch im Interview über die Risiken der Global Gateway-Initiative der Europäischen Union (EU). So könnten zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Gefahr sein.

Frau Koch, im September 2021 hat die EU-Kommission die Initiative Global Gateway angekündigt. Bis 2027 sollen 300 Milliarden Euro in die globale Infrastruktur investiert werden. Wo steht das Programm heute?

Es wird jetzt zumindest konkreter. Am Anfang hat die stark von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geprägte Initiative viele Fragezeichen hinterlassen. Nach vielen Spekulationen über den konkreten Fokus der Initiative ist nun aber eine Liste von 87 Leuchtturmprojekten von Global Gateway auf der EU-Kommissionswebsite veröffentlicht. Und damit wird auch besser erkennbar, wo der Fokus beim europäischen Engagement zur globalen Entwicklung liegen soll.

Was zeichnet sich da ab?

Es wird vor allem um Investitionen in die Infrastruktur in den Bereichen Klima, Energie, Transport und Digitalisierung gehen, weniger um Bildung und Gesundheit. Erst vor wenigen Tagen hat die EU-Kommissarin Jutta Urpilainen in einem Blog ausdrücklich davon gesprochen, dass die stark von geopolitischen Ambitionen getriebene Initiative Global Gateway das neue Paradigma der europäischen Entwicklungspolitik sein soll.

Die neue Brücke soll den alten Fährverkehr über den Logone-Fluss in Zentralafrika ablösen. Das Projekt ist für die EU ein Flagschiff der Global Gateway-Initiative. © Johannes Dieterich

Global Gateway-Initiative der EU als Antwort auf Chinas Seidenstraße: Nachhaltigkeitsziele in Gefahr

Wie wird das die Entwicklungspolitik verändern?

Wenn Global Gateway Investitionen zur europäischen Marke für Entwicklung werden sollen, werden andere Investitionen, die nicht mit Infrastruktur zu tun haben, aber die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im weiteren Sinne unterstützen, zwangsläufig weniger sichtbar.

Welche Ziele und Initiativen sehen Sie in Gefahr?

Beispiele hierfür sind das Engagement der Europäischen Union in von Konflikten betroffenen Staaten, Investitionen in soziale Sicherheit und menschliche Entwicklung, die Bekämpfung von Ungleichheit sowie die Unterstützung von guter Regierungsführung und Zivilgesellschaft. Diese Schwerpunkte sind das menschliche Gesicht der EU-Entwicklungspolitik und gleichzeitig ihre größten Stärken.

Zur Person Svea Koch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am German Institute of Development and Sustainability (IDOS) und forscht dort zu Europäischen Außenbeziehungen und Entwicklungspolitik. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin. tos

Global Gateway-Initiative der Europäischen Union: Geopolitische Ambitionen sollen erhöht werden

Sieht die EU-Kommission dieses Spannungsverhältnis nicht?

Es wird jedenfalls nicht ausdrücklich thematisiert. Offenbar wird das als stimmig und kohärent betrachtet. Dabei birgt der Ansatz eine Menge Risiken. So kann eine Unterstützung autoritärer Regime mit großen Infrastrukturprojekten ganz offensichtlich in Widerspruch zum wertebasierten Ansatz der EU-Entwicklungspolitik und ihrer Programme zur Förderung der Demokratie geraten

Sind der Bau von Straßen, Brücken, Häfen und Kraftwerken oder das Verlegen von Internetkabeln nicht auch wichtige Beiträge zur globalen Entwicklung, die Europa nicht nur China überlassen sollte?

Es ist richtig, dass die EU mit Global Gateway ihre geopolitischen Ambitionen erhöht, umso mehr Einfluss zu gewinnen. Aber Investitionen in große Infrastrukturprojekte werden nicht per se zu einer integrativen Entwicklung führen. Solche Projekte müssen gut in andere Formen der Zusammenarbeit eingebettet sein, die auf integrative Gesellschaften, anpassungsfähige und rechenschaftspflichtige Institutionen und eine faire Politik abzielen, Sie müssen eine nachhaltige Entwicklung fördern, statt dieser im Weg zu stehen.

Zugang zu Rohstoffen als zentrales Motiv für die Global Gateway-Initiative der EU

Das sehen Sie zurzeit bei Global Gateway nicht gegeben?

Nehmen Sie beispielsweise die Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff in afrikanischen Ländern. Hier besteht das Risiko, dass Strom aus erneuerbaren Energien von der lokalen Bevölkerung abgezogen wird, um Europa mit klimaneutraler Energie zu versorgen. Oder der Fokus auf die Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen, wie zum Beispiel im Global-Gateway-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo, wo der Wettbewerb mit China um seltene Erden das Leitmotiv darstellt. Wir dürfen die Menschen vor Ort nicht außen vor lassen und auch bei den Nachhaltigkeitsstandards nicht schwächer werden. Die EU muss unbedingt gewährleisten, dass Global Gateway die originären Ziele der Entwicklungspolitik, allen voran die Bekämpfung von Armut, nicht konterkariert.

Geht es bei Global Gateway nicht vor allem um EU-Interessen im geopolitischen Wettbewerb?

Da müssen wir uns nichts vormachen: Europäische Interessen, die Absicherung von Lieferketten und der Zugang zu Rohstoffen sind zentrale Motive. Die Frage lautet aber, ob wir den Wettbewerb gewinnen, wenn wir China nacheifern, oder ob wir nicht als Europa besser werden müssen, als wir es im Moment sind. Um die geopolitische Position der EU als internationaler Partner zu stärken, bedarf es nicht nur des Offenlegens der eigenen Interessen, so wie jetzt mit Global Gateway geschehen, sondern auch der Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit. Diese wiederum bedingen ein ernsthaftes Interesse an der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Partnerländer. Global Gateway muss daher strikt an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ausgerichtet werden. Und es ist an der EU, Maßnahmen zu definieren, dass dies gewährleistet ist.

(Das Interview führte Tobias Schwab)