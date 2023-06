Politologe Sciarini über das Schweizer Klimaschutzgesetz: „Anreizsystem für Energiewende“

Von: Sereina Donatsch

Windrad oberhalb von Andermatt: Die Nutzung der Windkraft im Gebirge ist noch nicht ausgereizt, meint Politologe Sciarini. © IMAGO/blickwinkel

Der Schweizer Politologe Pascal Sciarini über das neue Schweizer Klimaschutzgesetz, Windräder für die Alpen und die wiederbelebte Atomkraft-Debatte.

Herr Sciarini, die Schweizer:innen haben soeben dem Klimaschutzgesetz zugestimmt. Ist das für die Klimapolitik ein großer Schritt?

Es ist ein großer Schritt, weil die Schweiz damit die Ziele des Pariser-Abkommens umsetzen kann und bis 2050 CO2-neutral werden will. Es ist an der Stelle wichtig, daran zu erinnern, dass diese Abstimmung auf die von 2021 folgt. Die Revision des CO2-Gesetzes wurde von der Stimmbevölkerung knapp abgelehnt. Die geplanten Bestimmungen waren zunächst Verbote, aber man wollte vor allem Treibstoffe und Flugtickets besteuern. Sie stoßen jedoch auf viel Widerstand, vor allem in den Randgebieten, die mehr auf Autos angewiesen sind. Deshalb mussten Parlament und Regierung andere Lösungen finden.

Also keine Steuern oder Verpflichtungen, sondern Anreize und Subventionen.

Wir sind von einem Steuersystem zu einem Anreizsystem übergegangen, mit finanziellen Subventionen für den Heizungsaustausch, Gebäudesanierungen, den Übergang zur Elektromobilität und eine Reihe von Vorkehrungen, die die Energiewende voranbringen sollen. Das Gesetz sieht vor, Privatpersonen und die Wirtschaft dabei zu unterstützen. Das war der große Unterschied zum CO2-Gesetz vor zwei Jahren. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) hat aber trotzdem erneut versucht, das Klimaschutzgesetz mit einem Referendum zu torpedieren.

Und die Kampagne der SVP war ziemlich aggressiv.

Ja, sie war sehr präsent und hatte ziemlich viel Geld zur Verfügung. Während der Kampagne habe ich sogar kurz befürchtet, dass es ihr gelingen würde, die Abstimmenden davon zu überzeugen, mit „Nein“ zu stimmen. In den Bahnhöfen hingen viele ihrer Plakate, die mit Horrorszenarien vor einem „Ja“ warnten: Man könne dann nicht mehr mit warmem Wasser duschen, die Energiewende würde bis zu 6000 Franken pro Kopf und Jahr kosten, man gefährde die heimische Energieversorgung und es würde zu Engpässen kommen.

Aber legt die SVP mit ihrer Argumentation nicht einen Finger in die Wunde? Woher soll der Strom kommen? Der Bedarf wird mit dem Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen steigen. Auch braucht es Strom für immer mehr Elektroautos.

Klar, es gibt keine Gewissheit. Es ist eine Art Wette, die hier eingegangen wurde. Wenn Sie sich jedoch in der Schweiz umschauen, ist es in manchen Regionen beeindruckend, wie viele Häuser jetzt mit Solarzellen bedeckt sind. Auch wenn es da noch viel Potenzial gibt, sind viele Haushalte dadurch autonom und können zum Beispiel ihr Auto problemlos mit Strom versorgen. Man setzt außerdem auf Solarzellen und Windräder in den Alpen. Bisher gibt es in der Schweiz nur sehr wenige Windkraftanlagen. Man muss einerseits auf eine höhere Stromproduktion und andererseits wahrscheinlich auf Energieeinsparung setzen. Mit weniger Verbrauch durch besser isolierte Gebäude zum Beispiel. Wir können heute nicht garantieren, dass wir es schaffen. Wir können aber auch nicht davon ausgehen, dass wir auf ein Scheitern zusteuern.

Die Frage ist dann auch, ob die betroffenen Wirtschaftssektoren mithalten können.

Genau. Es wird eine große Nachfrage von Privatpersonen oder Hausbesitzer:innen geben, um Solarzellen auf Dächern zu installieren oder Gebäude zu isolieren. Wird der betroffene Wirtschaftssektor mithalten können oder wird es zu Wartezeiten kommen? Was heute schon der Fall ist, weil es an qualifiziertem Personal, Materialien etc. mangelt. Es gibt also eine ganze Reihe von Vorkehrungen, die auch auf der Ebene der Bildung und Ausbildung ergriffen werden müssen, um die Energiewende voranzutreiben. Das ist für mich die größte Herausforderung. Mehr als die Frage, ob die Anreize zu Verhaltensänderungen führen werden. Ja, ich bin da ziemlich zuversichtlich.

Sicher ist jedoch, dass das Klimaschutzgesetz die Debatte über die Kernenergie neu entfacht hat.

Ja, eine Debatte, die als abgeschlossen galt, wurde von der SVP und FDP wiederbelebt. Letztere setzt auf kleinere Kernkraftwerke der vierten Generation, die weniger Atomabfall produzieren und die leichter zu recyceln sind. Solche Investitionen würden jedoch mindestens 15 bis 20 Jahre dauern. Die Zeit haben wir nicht, deswegen brauchen wir andere Lösungen.

Man könnte aber die Laufzeiten der bestehenden Atomkraftwerke verlängern?

Ja, das steht gerade zur Diskussion. Eins wurde abgeschaltet, aber vier stehen noch in Betrieb. Man könnte sich vorstellen, sie noch am Netz zu lassen. Wir treten jetzt in eine Phase größerer Unsicherheit ein. Die Klimakrise hat aber paradoxerweise etwas Positives mit sich gebracht: Durch den letzten milden Winter wurden in der Schweiz 15 bis 40 Prozent weniger Gas verbraucht, je nach Monat. Um zu sparen, aber auch, weil der Heizbedarf nicht vorhanden war. Das könnte in dieser Übergangsphase helfen.

Im Grunde genommen ist die SVP nicht als Verliererin aus dieser Kampagne hervorgegangen, sondern konnte sogar einen klaren Vorteil daraus ziehen?

Ja, es ist eindeutig kein Misserfolg. Selbst wenn eine Partei verliert, kann sie durch die Kampagne an Sichtbarkeit und Stimmen gewinnen. Es zeigt, dass sie sich mit bestimmten Themen beschäftigt, was im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Oktober wichtig sein kann. Klima- und Energiefragen sind nicht ihr Kerngeschäft, sondern Themen wie Asyl, Einwanderung, Sicherheit und die europäische Integration. Es heißt nicht, dass die SVP über Kompetenzen beim Thema Klimaschutz verfügt, aber sie hat sich zumindest positioniert und profiliert.

Pascal Sciarini, 60, ist Professor für Politologie an der Universität Genf, wo er den Lehrstuhl für Schweizer und vergleichende Politik innehat. Er ist Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften. Bild: Universität Genf © Universität Genf