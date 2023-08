EU-Asylkompromiss im Fokus: Polen plant kontroverses Referendum

Von: Christian Stör

Polen lehnt den EU-Asylkompromiss strikt ab. © Joan Mateu Parra/AP/dpa

Ein Referendum mit suggestiven Fragen sorgt in Polen für Aufregung. Die Opposition wirft der Regierung vor, die Wahl beeinflussen zu wollen.

Warschau – In Polen wird am Tag der Parlamentswahl im Oktober auch ein umstrittenes Referendum abgehalten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem EU-Asylkompromiss. Das Parlament stimmte für den Vorschlag, den die rechtsnationale Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) eingebracht hatte. Die Opposition beschuldigt die Regierung, das Wahlergebnis durch das Referendum beeinflussen und staatliche Mittel für den Wahlkampf nutzen zu wollen.

Die Wahlberechtigten sollen nach dem Willen der PiS insgesamt vier Fragen beantworten. Eine davon betrifft den EU-Asylkompromiss und die obligatorische Aufnahme von Geflüchteten und soll wie folgt lauten: „Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme?“ Das Ergebnis des Referendums hat jedoch keinen Einfluss auf den Entscheidungsprozess innerhalb der EU.

Fragen beim Referendum in Polen sind stark suggestiv formuliert

Im Juni hatte die EU eine Reform der Asylpolitik beschlossen. Diese sieht vor, dass die Aufnahme von Geflüchteten in Zukunft verpflichtend sein soll. Länder, die sich weigern, müssen Zwangsgelder in einen von Brüssel verwalteten Fonds einzahlen - die polnische Regierung lehnt dies strikt ab.

Die weiteren Fragen des geplanten Referendums betreffen den Abbau eines Zauns an der Grenze zwischen Polen und Russlands Verbündetem Belarus, den Verkauf staatlicher Unternehmen auch an ausländische Firmen und eine mögliche Erhöhung des Renteneintrittsalters. Alle Fragen sind stark suggestiv formuliert und lassen im Grunde nur eine Antwort zu: „Nein.“ Die Frage zur Privatisierung lautet beispielsweise so: „Unterstützen Sie den Verkauf von Staatsvermögen an ausländische Unternehmen, der zum Verlust der Kontrolle von Polinnen und Polen über strategische Wirtschaftsbereiche führt?“

Opposition plant Boykott des Referendums in Polen

Die politische Führung in Warschau argumentiert, dass die Fragen für die Zukunft des Landes von großer Bedeutung seien. Die von der liberalkonservativen Bürgerplattform des ehemaligen polnischen Regierungschefs Donald Tusk angeführte Opposition sprach hingegen von einer „schamlosen Täuschung“. Der linksorientierte Abgeordnete Krzysztof Gawkowski äußerte scharfe Kritik an der PiS: „Sie werfen den Polen unwichtige Fragen an den Kopf, die niemand, keine Partei heute stellt“. Paulina Hennig-Kloska von der zentristischen Partei Polska 2050 sagte, das Referendum habe das Ziel, „die Wahlen zu manipulieren und die Gesellschaft erneut zu spalten“.

Die Fragen seien „grenzenlos dumm, tendenziös, ideologisiert und europafeindlich“, kritisierte die Abgeordnete Joanna Senyszyn von der Demokratischen Linken. Der PiS gehe es nicht um die Meinung der Menschen. „Sie wollen mit Mitteln aus dem Staatshaushalt, die für das Referendum ausgegeben werden, illegal Ihren Wahlkampf finanzieren.“

Tusk selbst rief zum Boykott auf. „Dieses Referendum ist im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes ungültig. Manche behaupten, es handele sich um ein politisches Spiel, aber die PiS macht mit staatlichen Geldern Wahlkampf für sich selbst“, sagte der ehemalige EU-Ratspräsident. „Ich erkläre dieses Referendum feierlich für null und nichtig.“

Vor dem Hintergrund lautstarker Proteste im Frühsommer brachte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski die Idee eines Referendums parallel zur Parlamentswahl ins Spiel. © Leszek Szymanski/dpa/PAP

Regierung in Polen ist seit Monaten unter Druck

Seit Monaten behauptet die Regierung, ein Sieg der Opposition bei der Wahl am 15. Oktober würde die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung Polens bedrohen. „Tusk ist die größte Bedrohung für unsere Sicherheit“, sagte Premierminister Mateusz Morawiecki in einem Video, in dem er die Gründe für das Referendum erklärte. „Lassen wir nicht zu, dass Tusk, ein Gesandter der Brüsseler Eliten, die Sicherheit Polens zerstört.“

Die Regierung stand zuletzt aufgrund hoher Inflation, strenger Abtreibungsgesetze und diverser Skandale um Vetternwirtschaft schwer unter Druck. Vor dem Hintergrund umfangreicher Proteste gegen die rechtsnationalistische PiS brachte Parteichef Jaroslaw Kaczynski im Juni die Idee eines Referendums parallel zur Parlamentswahl auf. Ursprünglich sollte es nur um die EU-Migrationspolitik gehen, dann erhöhte sich die Anzahl der Fragen auf vier.

Nach acht Jahren an der Macht muss die PiS befürchten, nicht mehr alleine regieren zu können. Allerdings zeichnet sich auch keine Mehrheit für die Opposition ab. Umfragen zufolge liegt die PiS bei etwa 33 Prozent. Die Bürgerplattform von Donald Tusk erreicht etwa 29 Prozent. Knapp zehn Prozent würden laut Umfragen den christdemokratisch-konservativen Dritten Weg wählen und fast neun Prozent die Linken. Die rechtsextreme Konföderation kann mit etwa zwölf Prozent der Stimmen rechnen. (cs/dpa/afp)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christian Stör sorgfältig überprüft.