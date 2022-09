Nach Russlands Atomdrohung: Polens Außenminister fordert „verheerende“ Nato-Antwort

Von: Ares Abasi

Der polnische Außenminister will, dass die Nato schwerwiegende Maßnahmen gegen einen möglichen nuklearen Angriff ergreifen soll. © Alex Chan Tsz Yuk/imago

Die Nato solle schwerwiegende Maßnahmen gegen einen möglichen nuklearen Angriff Putins ergreifen. Das sagt zumindest der polnische Außenminister.

Warschau – Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat erklärt, die Antwort der Nato auf einen eventuellen Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine müsse nicht nuklear, aber „verheerend“ sein. Während eines Besuchs in Washington sagte Rau, die Allianz sei dabei, diese Botschaft an Moskau zu übermitteln.

Das russische Militärdebakel in der Ukraine, in dem die Streitkräfte im Osten des Landes zurückgedrängt werden, verstärkte die Befürchtung, dass Wladimir Putin auf eine Atomwaffe, möglicherweise einen taktischen Sprengkopf mit geringerer Sprengkraft, zurückgreifen könnte. Das solle dazu dienen, die Ukraine zu schockieren, damit sie ihren Widerstand gegen seine Invasion aufgibt, so The Guardian.

Polen: Außenminister will eine verheerende Antwort auf Putins Nuklearwaffen

„Soweit wir wissen, droht Putin mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen auf ukrainischem Boden und nicht mit einem Angriff auf die Nato, was bedeutet, dass die Nato auf konventionelle Weise reagieren sollte“, sagte Rau in der NBC-Nachrichtensendung Meet the Press. „Aber die Antwort sollte verheerend sein. Und ich nehme an, das ist die klare Botschaft, die das Nato-Bündnis im Moment an Russland sendet.“

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, warnte am Sonntag (25. September), dass jeder Einsatz von Atomwaffen durch den Kreml „katastrophale Folgen für Russland“ haben würde, was in privaten Gesprächen mit russischen Offiziellen „ausbuchstabiert“ worden sei.

Russland: Militär will mehr Soldaten in die Ukraine schicken

Das russische Militär hat die Wehrpflicht ausgeweitet mit dem offiziellen Ziel, 300.000 weitere Soldaten in die Ukraine zu entsenden, obwohl es Berichte gibt, dass das tatsächliche Ziel wesentlich höher liege. Die Mobilisierung hat Unruhen und einen Exodus über Russlands Grenzen hinweg ausgelöst, insbesondere von Männern im wehrfähigen Alter. „Es ist offensichtlich, dass Präsident Putin den Krieg in der Ukraine verliert“, sagte Rau. „Deshalb reagiert er mit einer Mobilisierung. Aber die Mobilisierung scheint ihm nicht zu helfen, den Krieg zu gewinnen.“

Der polnische Außenminister sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten die russischen Berufssoldaten bereits besiegt, sodass die neuen Wehrpflichtigen, die „schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüstet“ seien, den Verlauf des Krieges wahrscheinlich nicht verändern würden. (Ares Abasi)