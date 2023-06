Polen will sich stärker an nuklearer Abschreckung der Nato beteiligen

Von: Bettina Menzel

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (links) und Mariusz Blaszczak, der Verteidigungsminister Polens, im April 2023 (Archivbild). © picture alliance/dpa/PAP | Lukasz Gagulski

Polen möchte sich stärker an der nuklearen Abschreckung der Nato beteiligen. Könnten bald US-Atomwaffen auf polnischem Boden lagern?

Warschau - Das Nato- und EU-Land Polen will eine stärkere Beteiligung an der nuklearen Abschreckung beantragen. Dies könnte bedeuten, dass Atomwaffen der USA auf polnischem Staatsgebiet gelagert würden. Details zu Polens genauen Vorstellung einer stärkeren Beteiligung wurden zunächst jedoch nicht bekannt. Die Entscheidung darüber liege bei den USA, betonte der Regierungschef Polens, Mateusz Morawiecki, am Freitag (29. Juni) in Brüssel.

Russische Drohkulisse im Ukraine-Krieg: Polen will mehr nukleare Teilhabe

Der russische Präsident Putin hatte im März die Stationierung von Atomwaffen im Nachbarland Belarus angekündigt. Ein Großteil der russischen Nuklearwaffen ist Angaben des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko zufolge bereits im Land angekommen. Angesichts dieser Drohkulisse will Polen sich nun stärker an der nuklearen Abschreckung beteiligen, denn das Nato-Mitglied hat eine 418 Kilometer lange Grenze zu Belarus. „Wir legen nicht die Hände in den Schoß, wenn Putin alle möglichen Bedrohungen eskaliert“, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki dazu am Freitag in Brüssel.

Details darüber, wie Polen sich die stärkere Beteiligung konkret vorstellt, wurden zunächst nicht bekannt. Unklar war demnach, ob etwa auch eine Stationierung von Atomwaffen auf polnischem Staatsgebiet angedacht sei. Polen hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres und erneut im April betont, sich eine stärkere Beteiligung an der nuklearen Abschreckung der Nato vorstellen zu können - auch ohne Atomwaffen auf dem eigenen Staatsgebiet zu stationieren, hieß es damals. „Die endgültige Entscheidung wird von unseren amerikanischen und NATO-Partnern abhängen. Wir erklären unseren Willen, in dieser Angelegenheit schnell zu handeln“, so der polnische Ministerpräsident am Freitag.

Nukleare Teilhabe: Polen bislang nur an Beratungen beteiligt

Die USA sind nach Russland die zweitgrößte Atommacht der Welt und haben seit vielen Jahrzehnten Atomwaffen in verschiedenen europäischen Ländern stationiert. Im Rahmen der sogenannten „nuklearen Teilhabe“ können Nato-Mitglieder ohne eigene Atomwaffen in die nukleare Abschreckung des Verteidigungsbündnisses mit einbezogen werden. Die Nato entwickelte das Konzept während des Kalten Kriegs.

In Deutschland sollen auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz angeblich noch rund zehn bis 20 Atombomben lagern. Die atomwaffenfähigen Tornado-Kampfjets haben geeignete Trägersysteme, die US-Atombomben ins Ziel tragen können. Die finale Entscheidung über den Einsatz liegt bei den USA, die alleine über die nötigen Codes verfügen. Weitere Nuklearwaffen der Vereinigten Staaten sollen in Belgien, Italien, den Niederlanden und der Türkei stationiert sein. Polen ist bislang nur an Beratungen beteiligt, etwa in der nuklearen Planungsgruppe der Nato, die streng geheim tagt (bme/dpa).