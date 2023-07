Polen stinkt der Müll aus Deutschland – Warschau wendet sich an EU-Kommission

Von: Bona Hyun

Polen will bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Deutschland einreichen. © Patrick Pleul/DB Greenpeace/dpa (Montage)

Müll aus Deutschland und anderen Ländern werden offenbar tonnenweise in Polen gelagert. Dagegen will Polen bei der EU-Kommission Beschwerde einreichen.

Warschau – Die Kritik an illegalen Mülldeponien in Polen nimmt zu. Ausfuhren kommen offenbar auch aus Deutschland. In Polen lagerten etwa 35.000 Tonnen illegaler Abfälle aus Deutschland auf sieben Deponien, sagte die Umwelt- und Klimaministerin Anna Moskwa. Sie appellierte an die „sehr grüne deutsche Regierung“, den Abfall zurückzunehmen. Die Regierung in Warschau will sich zudem an die EU-Kommission wenden. Man werde Beschwerde gegen Deutschland einlegen, sagte Moskwa in Warschau nach Angaben der Agentur PAP.

Polen stinkt der Müll aus Deutschland – Warschau beschwert sich bei EU-Kommission

Die illegalen Müllexporte bereiten auch offenbar dem Bundesumweltministerium Sorgen. Ein Sprecher sagte laut der tagesschau in Berlin, die Kompetenzverteilung sei klar: Die Bundesregierung und das Bundesumweltministerium setzten sich in der EU für ambitionierte Vorgaben in der Verordnung zur Abfallverbringung ein.

„Was allerdings die Durchsetzung des Rechts angeht, was die Ermittlungen, die Nachverfolgung und letztlich auch die Anweisung des Rücktransports von illegal verbrachten Abfällen angeht, sind die Länder zuständig.“ Diese seien bei dem Problem hinterher, sagte der Sprecher. Man wisse, dass die polnische Regierung mit den Ländern auch in Kontakt stehe. „Wir wissen auch, dass es Rücktransporte von illegal verbrachtem Müll gibt.“

Großbrand in Polen entfacht Diskussion über illegale Müllhalden in Polen

Ein Großbrand hat die Debatte um die illegalen Müllhalden in Polen neu entfacht: Das Feuer war am vergangenen Wochenende bei Zielona Góra (Großstadt in Polen) ausgebrochen, rund 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. In einer Lagerhalle hatten 5.000 Tonnen Chemieabfälle Feuer gefangen. Immer wieder kam es laut rbb24 zu kleinen Explosionen.

Die Debatte um die illegalen Müllhalden finden zunehmend auch auf politischer Ebene statt. Wenige Monate vor der Parlamentswahl im Herbst bezichtigte die nationalkonservative Führung die Opposition, zu deren Amtszeit sei Giftmüll ungehindert eingeführt worden. Die Regierung der liberalen Bürgerplattform PO habe „ganz Polen mit Müll vermint“, sagte Moskwa. Die Regierungspartei PiS setzt im Wahlkampf auch auf antideutsche Stimmungsmache.

Die Opposition wiederum wirft der nicht ganz unumstrittenen polnischen Regierungspartei PiS vor, sie vernachlässige die Aufsicht über die Deponien. Ministerin Moskwa sagte, die Beschwerde bei der EU-Kommission sei der erste Schritt zu einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Kommission in Brüssel teilte mit, man kenne die Berichte über eine kommende Beschwerde aus Polen, eine offizielle Beschwerde sei aber noch nicht eingegangen.

Mehr als 2.000 illegale Müllhalden in Polen: Kritik wächst

Mehr als 2.000 illegale Halden gibt es in Polen laut dem polnischen Statistischen Hauptamt. Müll aus Deutschland und anderen Ländern werden tonnenweise in Polen gelagert: Laut der polnischen Umweltschutzbehörde GIOS wurden allein im vergangenen Jahr 300.000 Tonnen Müll importiert – und gleichzeitig 350.000 Tonnen exportiert. Meistens sind es polnische Unternehmen, die die Abfälle importieren. Sie fordern dafür viel Geld ein, weil eine fachgerechte Entsorgung teuer ist. Anstatt ihn zu recyceln, lagern sie ihn ab und verschwinden, so der Vorwurf von polnischen Behörden. (bohy)