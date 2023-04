Polen beschlagnahmt Schule und düpiert Moskau: Russland droht mit „harten Konsequenzen“

Von: Sophia Lother

Teilen

Russland reagiert entsetzt, nachdem Polen das Gebäude einer Schule für Kinder der russischen Diplomat:innen in Warschau beschlagnahmt.

Warschau – Legt sich Polen nun offen mit Russland an? Wie es scheint, scheut das Land zumindest nicht die direkte Konfrontation mit Moskau. So preschte das Land etwa vor, als es um die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ging. Und auch die Worte des polnischen Botschafters in Frankreich – der erklärt hatte, für Polen bestehe „keine andere Wahl“, als in den Krieg einzusteigen, sollte die Ukraine verlieren – dürften nicht auf Gegenliebe seitens Russlands gestoßen sein.

Nun hat das polnisch-russische Verhältnis einen weiteren herben Schlag erlitten. Denn Polen hat am Samstag das Gebäude eines russischen Gymnasiums in Warschau beschlagnahmt. Das Schulgebäude gehöre jetzt der Stadtverwaltung von Warschau, sagte ein Sprecher des polnischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP.

Dieser Screenshot aus einem Video zeigt einen Vertreter des Rathauses, der in Begleitung der Polizei das Tor einer Schule in der Nähe der russischen Botschaft in Warschau aufbricht. © SNA/Imago

Herber Schlag für Russland: Polen beschlagnahmt russische Diplomaten-Schule in Warschau

Die Stadt Warschau habe das Gebäude „in Besitz genommen“, verkündete Vize-Bürgermeister Tomasz Bratek am Nachmittag. Die russische Seite habe sich zunächst „geweigert“, das Schultor und die Türen zu öffnen, sagte Bratek der polnischen Nachrichtenagentur PAP. „Wir mussten einen Schlosser rufen, der uns mit seinem Werkzeug den Zugang zum Gelände ermöglichte.“ Daraufhin habe der Stellvertreter des russischen Botschafters die Schulschlüssel ausgehändigt.

Polizisten und polnische Behördenvertreter:innen betraten schließlich die Schule, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Kurz darauf wurden Gegenstände aus dem Gebäude gebracht und in Fahrzeuge mit Diplomatenkennzeichen geladen. Das russische Außenministerium erklärte, es stufe die Beschlagnahmung des Schulgebäudes als „einen weiteren feindseligen Akt der polnischen Behörden und einen eklatanten Verstoß gegen die Wiener Konvention von 1961“ ein. Es kündigte eine „harte Reaktion und Konsequenzen für die polnischen Behörden und die Interessen Polens in Russland“ an.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Russlands Botschafter spricht von „illegalen Akt“ Polens

Der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, sprach von einem „illegalen Akt“. Die Beschlagnahmung sei „ein Eindringen in eine diplomatische Einrichtung“, sagte er der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Der Botschafter wies zudem darauf hin, dass Lehrer:innen und Mitarbeiter:innen auf dem Schulgelände wohnten. Der Schulbetrieb werde in anderen Räumlichkeiten der Botschaft fortgesetzt, um den Schülerinnen und Schülern „ein gutes Ende des Schuljahres“ und Prüfungen zu ermöglichen.

Polen beschlagnahmt Schule und brüskiert Moskau: Bürgermeister erklärt Vorgehen

Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski betonte am Abend im Onlinedienst Twitter, dass das Schulgebäude „keinen diplomatischen Status hat und durch keinerlei Immunität geschützt ist“. Seinen Angaben zufolge wurde mit der Beschlagnahmung ein Urteil eines Warschauer Gerichts von Januar 2016 umgesetzt, mit dem Russland zur Rückgabe des Gebäudes verpflichtet worden sei.

Das Gebäude war 1945 verstaatlicht und 1953 von den Kommunisten der Sowjetunion übereignet worden. Nach Einschätzung der polnischen Behörden gab es dafür aber keine rechtliche Grundlage.