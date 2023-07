Geplatzte Pkw-Maut: Söder bedauert CSU-Debakel

Von: Christian Stör

Als Folge der geplatzten Pkw-Maut muss der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Markus Söder bedauert das Scheitern des CSU-Prestigeobjekts.

Andechs - Für die CSU war die Pkw-Maut einst ihr geliebtes Prestigeobjekt. Über einen langen Zeitraum hinweg verfolgte der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer mit Feuereifer das Ziel, die Maut um jeden Preis durchzusetzen. Doch dieser Plan scheiterte, als der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Juni 2019 die Maut als unrechtmäßig einstufte. Die finanziellen Konsequenzen für die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind enorm. Scheuer hat es geschafft, unglaubliche 243 Millionen Euro in den Sand zu setzen.

Das ist die Summe, den der Bund als Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen muss. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bestätigte am 5. Juli eine entsprechende Vereinbarung mit der Betreiberseite und sprach von einem „kostspieligen und aufwendigen“ Verfahren. Er nannte die Pkw-Maut einen schweren Fehler. „Am Ende konnte der Schaden begrenzt werden“, fügte er hinzu. Dennoch handele es sich um eine erhebliche Summe, besonders in Zeiten knapper öffentlicher Finanzen. Das Bundesverkehrsministerium prüft derzeit auch die Möglichkeit von Regressforderungen gegen Scheuer, allerdings steht noch nicht fest, ob diese tatsächlich eingefordert werden.

Markus Söder (hier umrahmt von Friedrich Merz, links, und Boris Rhein, rechts) findet das CSU-Debakel bei der Pkw-Maut inzwischen „ärgerlich“. © Peter Kneffel/dpa

CSU-Chef Söder findet geplatzte Pkw-Maut „einfach ärgerlich“

Lange weigerte sich die CSU-Spitze, sich zu dem finanziellen Schaden zu äußern. Jetzt aber hat CSU-Chef Markus Söder sein Schweigen gebrochen. „Das mit der Maut ist tatsächlich schlicht und einfach schlecht gelaufen und war am Ende ein echtes Problem“, sagte der bayerische Ministerpräsident am 19. Juli im heute journal des ZDF. „Die Zahl steht jetzt da im Raum, und deswegen ist das einfach ärgerlich, das ist wahr.“

Ursprünglich hatten die Betreiber sogar 560 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Andreas Scheuer wies die Forderung der Unternehmen zurück. Daraufhin folgte ein Schiedsverfahren, das am 5. Juli zu einer Einigung führte. Scheuer selbst hatte beteuert, dass er den Unmut gut verstehen könne und sich die Kritik zu Herzen nehme. Allerdings betonte er, dass die Pkw-Maut „weder ein alleiniges CSU- noch ein Scheuer-Projekt“ gewesen sei.

Pkw-Maut ist auch vor der Bayern-Wahl ein Thema

Vor der Bayern-Wahl rückt die Pkw-Maut auch ins Zentrum des Wahlkampfes. Vor allem von FDP und Grünen wird scharfe Kritik am Vorgehen der CSU laut. Der damalige Wahlkampfhit der CSU entwickele sich nun zum „Trauerlied für den deutschen Steuerzahler“, sagte der FDP-Haushaltspolitiker Karsten Klein gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, als die Schadensersatzsumme bekannt wurde. Sowohl Scheuer als auch die CSU trügen die volle Verantwortung für den finanziellen Schaden.

Der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler äußerte die Forderung, es wäre nur fair, wenn die CSU anböte, die Rechnung aus ihrem Parteivermögen selbst zu begleichen. „Mit dem ganzen Geld hätten wir viele Radwege bauen, Schienenwege sanieren und den öffentlichen Nahverkehr unterstützen können“, sagte er im Gespräch mit der dpa.

Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat beim Maut-Debakel 243 Millionen Euro versenkt. © Peter Kneffel/dpa

Während der letzten Wahlperiode beschäftigte sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestags mit dem Scheitern der Pkw-Maut und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen. Die Opposition warf dem damaligen Verkehrsminister Scheuer Verstöße gegen das Haushalts- und Vergaberecht vor und warnte vor möglichen Millionenkosten. Scheuer selbst wies jedoch alle Vorwürfe zurück. Besonderes Augenmerk lag dabei darauf, dass er die Betreiberverträge bereits Ende 2018 abschloss, obwohl es noch keine endgültige Rechtssicherheit durch den Europäischen Gerichtshof gab. (cs/dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christian Stör sorgfältig überprüft.