Nato-Beitritt Schwedens: Erdogan hält sich Hintertür offen – sein Verbündeter attackiert Stockholm

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der türkische Präsident Erdogan, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der schwedische Ministerpräsident Kristersson (vlnr.) © IMAGO/NATO

Der Ratifizierungsprozess von Schwedens Nato-Beitritt im türkischen Parlament soll bald beginnen. Doch noch ist nichts sicher: Erdogan hält sich eine Hintertür offen.

Ankara/Vilnius – Mehr als ein Jahr hat die Türkei den Nato-Beitritt von Schweden blockiert. Ankara warf Stockholm den harmlosen Umgang mit Terrororganisationen vor. Auch Finnlands Aufnahme in das Militärbündnis war aus diesem Grund lange Zeit torpediert worden, doch im März hatte Ankara ein Einsehen und Präsident Recep Tayyip Erdogan gab Finnland grünes Licht. Nur ein Tag vor dem Nato-Gipfel in Vilnius am Montag (10. Juli) ist es nun auch bei Schweden zu einem Durchbruch gekommen – zumindest teilweise.

Türkei macht Weg frei für schwedischen Nato-Beitritt

Nach einem Treffen mit Erdogan und dem schwedischen Premierminister Ulf Kristersson kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg an, die Türkei habe sich dazu verpflichtet, den Ratifizierungsprozess im Parlament in Ankara „so bald wie möglich“ einzuleiten. Im Gegenzug versprach Schweden eine noch engere Kooperation bei der Terrorismusbekämpfung und verpflichtete sich dazu, die überwiegend kurdischen bewaffneten Gruppen YPG/PYD in Nordsyrien sowie die Gülen-Sekte nicht mehr zu unterstützen.

In der Türkei gilt die YPG als der syrische Arm der PKK-Terrororganisation, während die Anhänger des Exil-Predigers Fetullah Gülen für den gescheiterten Putsch von 2016 verantwortlich gemacht und als Fetullah‘sche Terrororganisation (FETÖ) bezeichnet werden. Außerdem will Stockholm Ankaras EU-Bestrebungen unterstützen.

Erdogan betont plötzlich Rolle des Parlaments im schwedischen Nato-Beitritt

Mit dem neuen Deal, den Stoltenberg zufolge auf das Abkommen beim Nato-Gipfel in Madrid im Juni 2022 aufbaut, ist Schweden dem Nato-Beitritt einen Schritt näher gekommen. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern, denn zunächst muss der Beitritt vom türkischen Parlament ratifiziert werden. Und wie es aussieht, hält sich Erdogan hier eine Hintertür offen. Kurz vor seiner Abreise nach Vilnius am Montag sagte er vor Journalisten: „Ohne eine Entscheidung vom Parlament können auch wir nichts machen.“

Er verwies auf die Aussagen aus den USA mit Blick auf die Debatte um den Verkauf von F-16-Kampfjets an die Türkei. „Was sagen sie uns immer? ‚Der Kongress muss es verabschieden‘. Wenn sie ihren Kongress haben, dann haben wir unsere Große Nationalversammlung“, so der türkische Präsident. „Solange es nicht vom Parlament verabschiedet wird, können wir nicht einfach sagen, dass wir es machen werden“, stellte er klar.

Für viele in der Türkei war die Aussage von Erdogan und seine Betonung des Parlaments überraschend, denn im Fall Finnlands war eine derartige Äußerung zu keiner Zeit gefallen. Wohlgemerkt: Erdogans Bündnis behält im türkischen Parlament die Mehrheit. Hinter den Kulissen könnte er sein Bündnis darauf verpflichten, sich im Parlament gegen einen schwedischen Nato-Beitritt zu stellen. Sollte es am Parlament scheitern, könnte er die fortgesetzte Blockade zudem einfacher begründen.

Erdogan-Verbündeter wütet gegen Schweden: „Höhle der PKK in Europa“

Bereits einen Tag nach dem Deal zwischen der Türkei und Schweden kam aus Erdogans Bündnis bereits die erste Stimme gegen einen Nato-Beitritt Schwedens. Devlet Bahceli, Chef der nationalistischen Partei MHP und Erdogans engster Verbündeter, attackierte das skandinavische Land. „Schweden ist die Höhle der PKK in Europa“, sagte er in einer Rede im Parlament. Die Politik der offenen Tür der Nato sei „nicht wichtiger als unsere innere und äußere Sicherheit“, unterstrich Bahceli, dessen Partei mit 50 Abgeordneten im Parlament sitzt.

Er verglich die schwedische Hauptstadt Stockholm mit dem Hauptquartier der verbotenen PKK in den Bergen Iraks und gab an, das Land bedrohe die „nationale Existenz“ der Türkei. Bahceli behauptete ferner, Schweden distanziere sich nicht von Terrororganisationen und es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass dies passieren werde. „Wie werden wir uns mit der Nato-Mitgliedschaft von Schweden abfinden? Werden wir es akzeptieren, nur weil die USA uns bedrohen?“, so der nationalistische Politiker. Erst wenn Schweden „eine Wende von 180-Grad“ vollziehe, werde man das Land akzeptieren.

Unklar ist bislang auch, wie die Oppositionsparteien im Parlament stimmen werden. Der ehemalige schwedische Außenminister Jan Eliasson befürchtet jedenfalls eine „große Verspätung“ bei der Mitgliedschaft, wie er gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen betonte. Denn dem türkischen Parlament bleibt nur noch eine Woche für die Ratifizierung. Ob das gelingt, ist ungewiss. Danach geht es in die Sommerpause bis Anfang Oktober. In dieser Phase will Erdogan offenbar beobachten, ob Schweden den Verpflichtungen nachkommt. „Nun geht es darum, dieses Abkommen umzusetzen“, sagte er beim Händeschütteln mit Stoltenberg und Kristersson. Noch könnte also eine weitere Wende erfolgen. (bb)