Von Nordkorea nach Russland: So sieht es in Kim Jong-uns Luxuszug aus

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bricht zu einer seltenen Auslandsreise nach Russland auf. Wie schon sein Vater und Großvater setzt er auf einen besonderen Zug.

Pjöngjang – Für seine erste bekannte Reise außerhalb Nordkoreas seit fast vier Jahren ist Kim Jong-un wahrscheinlich zu einem bevorzugten Transportmittel zurückgekehrt: einem luxuriös ausgestatteten, schwer gepanzerten und außergewöhnlich langsam fahrenden Zug.

Südkoreanische Medien berichteten am Montag unter Berufung auf Regierungsbeamte, dass Kims Zug offenbar die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang verlassen habe, um seine lange Reise anzutreten. Russische Staatsmedien bestätigten später, dass sich Kim in den „kommenden Tagen“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland treffen werde.

Nach Angaben von US-Beamten wird Kim Putin wahrscheinlich in der russischen Hafenstadt Wladiwostok treffen, die etwas mehr als 300 Meilen (ca. 483 km) von der nordkoreanischen Grenze entfernt liegt. Es wird erwartet, dass sie dort über Waffenlieferungen sprechen, die Russland im laufenden Ukraine-Krieg unterstützen könnten.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un kurz bevor er am Bahnhof in Pjöngjang in den Zug nach Russland steigt. © UPI Photo/Imago

Erste Auslandsreise seit fast vier Jahren: Kim Jong-un reist im Luxus-Zug von Nordkorea nach Russland

Kim ist nur selten außerhalb Nordkoreas gereist, seit er nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il im Jahr 2011 die Führung des Landes übernommen hat, und während der Coronavirus-Pandemie hat sich Nordkorea weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Als russische Diplomaten 2021 endlich das abgeschottete Nordkorea verließen, benutzten sie einen Eisenbahnwaggon, um die Grenze zu überqueren.

Wie sein Vater, der Berichten zufolge Angst vor dem Fliegen hatte, und sein Großvater - Kim Il-sung, der Gründer Nordkoreas - reiste Kim international überwiegend in einem speziell angefertigten Zug, ein ungewöhnliches Transportmittel für einen Staatschef des 21. Jahrhunderts.

Für ein hochkarätiges diplomatisches Gipfeltreffen mit Präsident Donald Trump im Jahr 2018 nutzte er jedoch eine Boeing 747 von Air China. Für die relativ kurze Reise in die chinesische Stadt Dalian zu seinem zweiten Treffen mit Präsident Xi Jinping im Jahr 2018 benutzte er ein nordkoreanisches Flugzeug.

Nur wenige Personen außerhalb der nordkoreanischen Elite sind mit dem Zug des nordkoreanischen Führers gereist. Fotos aus staatlichen Medien, Berichte von Reisenden und Geheimdienstberichte zeichnen jedoch ein Bild von Luxusreisen.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un steigt am Bahnhof von Pjöngjang in den Zug Richtung Russland. © UPI Photo/Imago

Die Waggons sind von außen in einem unverwechselbaren Grün und Gelb lackiert. Aufnahmen aus dem Inneren zeigen glänzend weiße Innenräume mit langen Tischen für Besprechungen und Flachbildschirmen. Andere Bilder zeigen Räume mit roten Ledersesseln.



Wahrscheinlich gibt es an Bord noch weiteren Luxus. Einer der detailliertesten Berichte über Reisen im Zug eines nordkoreanischen Führers stammt von einem russischen Beamten, Konstantin Pulikovsky, der in seinem Buch „Orient Express“ über eine Reise mit Kim Jong-il durch den Fernen Osten Russlands berichtete. Pulikovsky beschrieb in seinem Buch ein Gourmet-Menü mit einer großen Auswahl an Speisen, die angeboten wurden.

„Es war möglich, jedes Gericht der russischen, chinesischen, koreanischen, japanischen und französischen Küche zu bestellen“, schrieb Pulikovsky und fügte hinzu, dass es Kisten mit Bordeaux- und Burgunderweinen sowie lebende Hummer gab. Die Reisenden an Bord des Zuges wurden von jungen Sängerinnen unterhalten, die als „Schaffnerinnen“ vorgestellt wurden, wie Pulikovsky berichtete.



Kim Jong-uns Luxus-Zug fährt außergewöhnlich langsam

Laut einem Artikel der südkoreanischen Zeitung Chosun Ilbo aus dem Jahr 2009, der sich auf Geheimdienstberichte beruft, verfügt der Zug über insgesamt 90 Waggons. Einige davon könnten für den Transport von Fahrzeugen ausgelegt sein: Georgy Toloraya, ein weiterer russischer Diplomat, der 2001 mit Kim Jong-il reiste, schrieb später, dass auf dieser Reise zwei gepanzerte Mercedes-Wagen mitgeführt wurden.

Zum Vergleich: Der Standardzug Amtrak Acela hat neun Wagen. Der US-Zug fährt jedoch viel schneller, mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 150 mph. Kims Zug hat eine Höchstgeschwindigkeit von 55 mph.



Die langsame Geschwindigkeit des nordkoreanischen Zuges wird gemeinhin auf sein enormes Gewicht zurückgeführt, das auf die zusätzliche Panzerung zurückzuführen ist, die an dem Zug angebracht wurde.



Der russische Diplomat Toloraya sagte, dass russische Techniker bei einer Inspektion des Zuges von Kim Jong-il im Jahr 2001 Panzerplatten unter den beiden Hauptwaggons entdeckt hätten, die der nordkoreanische Staatschef zu Wohn- und offiziellen Zwecken benutzt.

Die Techniker entdeckten auch, dass die Waggons sowjetischen Ursprungs waren, aber zu einem späteren Zeitpunkt stark verändert worden waren.



Der Zug des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un unterwegs auf Bahngleisen in der Region Primorski Krai, Russland. © SNA/Imago

Der Zug sorgt auf seinen Fahrten für zahlreiche Störungen, die oft auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen sind. Die Zeitung Chosun Ilbo berichtet, dass rund 100 Sicherheitsbeamte zu den Bahnhöfen geschickt werden, um sie nach potenziellen Bedrohungen zu durchsuchen, und dass der Strom in den Bahnhöfen abgeschaltet wird, um zu verhindern, dass andere Züge weiterfahren. Außerdem gibt es eine große logistische Unterstützungsgruppe, zu der Transportflugzeuge der sowjetischen Luftwaffe vom Typ Il-76 und Hubschrauber vom Typ Mi-17 gehören, wie die Zeitung 2009 berichtete.

Damals sorgte ein Vorauszug für die Sicherheit und die Sicherung der Gleise, und der dritte und letzte Zug der Gruppe beförderte Hilfspersonal und Leibwächter, berichtete die Chosun Ilbo.



Selbst mit dieser Entourage sind Züge im Vergleich zu Flugzeugen, die mit Hilfe von Flugverfolgungsdaten oder Radar aufgespürt werden können, eine relativ unauffällige Art zu reisen. Viele von Kims jüngsten Reisen wurden erst nach ihrer Beendigung bekannt gegeben.



Die Reisezeit von Nordkorea nach Wladiwostok wird auf 20 Stunden geschätzt, weit länger als ein Flug dauern könnte. Als Kim zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit Trump nach Vietnam reiste, dauerte die Reise 65 Stunden für die einfache Strecke.



Kims Vater unternahm während seiner Herrschaft wochenlange Reisen mit dem Zug, während Kim Il Sung 1984 einmal eine Zugreise nach Osteuropa über Moskau unternahm.

Kim Jong-il soll Angst vor Flugzeugabschuss gehabt haben

Abgesehen von der langsamen Geschwindigkeit gibt es noch weitere Komplikationen. Das russische Schienennetz hat eine andere Spurweite als das auf der koreanischen Halbinsel, was zu erheblichen Wartezeiten an der Grenze führt. China hingegen verwendet die gleiche Spurweite wie Nordkorea.



Die Sicherheit ist wahrscheinlich der wichtigste Grund dafür, dass die Kims die Eisenbahn bevorzugt haben. Einer von Kim Jong-ils ehemaligen Leibwächtern sagte, der nordkoreanische Führer habe geschworen, „niemals“ mit dem Flugzeug zu reisen, weil er befürchtete, aus dem Himmel abgeschossen zu werden.

Obwohl man nicht glaubt, dass Kim Jong-un dieselben Befürchtungen hegt, stellt die Überalterung von Nordkoreas sowjetischer Flugzeugflotte eine zusätzliche Sorge dar. Der nordkoreanische Staatschef reist auch regelmäßig mit dem Zug innerhalb Nordkoreas, und es gibt Anzeichen dafür, dass die Regierung das Reisen mit der Eisenbahn innerhalb des Landes verehrt, denn in Pjöngjang gibt es ein Eisenbahnmuseum, in dem vergangene Reisen von Staatschefs ausgestellt sind.

Einige Eisenbahnexperten, die Nordkorea in den letzten Jahren besucht haben, sind der Meinung, dass sich das Schienennetz, das Anfang des 20. Ahn Byung-min, ein südkoreanischer Eisenbahnexperte, sagte 2018 gegenüber der Washington Post, dass sich der Zustand des Netzes seit seinem ersten Besuch im Jahr 2000 verschlechtert habe und einige Fahrten ihn an den entgleisten Minenwagen im Film „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ erinnerten.

Der nordkoreanische Staatschef ist nicht das einzige Staatsoberhaupt der Welt, das in letzter Zeit die Bahn dem Flugzeug vorgezogen hat. Wegen der kriegsbedingten Bedrohung des Luftverkehrs reisen fast alle Besucher Kiews mit der Bahn an. Dazu gehören US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie andere Staatsoberhäupter, die in speziell eingerichteten VIP-Zügen reisen. (Ironischerweise haben die ukrainischen Züge die gleiche Spurweite wie die russischen, die sich von der polnischen unterscheidet, sodass die Wartezeit an der Grenze ähnlich lang ist).

Kims Gastgeber in Russland hat auch seinen eigenen geheimen gepanzerten Luxuszug. Einige Journalisten vermuten, dass Putin seit 2021 aus Sorge um seine eigene Sicherheit regelmäßiger mit der Bahn reist.

