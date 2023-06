Der sanftere Hardliner

Von: Felix Lill

Teilen

Unterstützung für den Junior: Fans des neuen Präsidenten bei dessen Amtseinführung in Manila am 30. Juni 2022. © AFP

Seit einem Jahr regiert Diktatorensohn Ferdinand Marcos Junior als Präsident die Philippinen. Die Befürchtung, seine Herrschaft bedeute einen erneuten Untergang der Demokratie, bewahrheiten sich bisher nicht. Begründet sind sie trotzdem

Victoria Herrera weiß noch, was sie dachte, als sie vor einem Jahr zusah, wie der neue Präsident sein Amt antrat: „Hab‘ ich das nicht schon einmal gesehen, vor sechs Jahrzehnten?“ Die ältere Dame muss ungläubig lachen. Im Jahr 1965 war Herrera ein kleines Mädchen, heute leitet sie die Ateneo Art Gallery, eines der wichtigsten Kunstmuseen der Philippinen. „Wir zeigen hier viele kritische Kunstwerke von damals, aus der Zeit der Marcos-Diktatur“, sagt sie und führt durch das Museum, zeigt Bilder und Skulpturen. Über allem scheint die Frage zu schweben: Naht so eine dunkle Ära jetzt erneut?

Die Parallelen von damals und heute sind schnell erklärt: Am 1. Juli 2022 trat Ferdinand Marcos Junior das Amt des Präsidenten an – er ist der Sohn von Ferdinand Marcos Senior, der von 1965 bis 1986 regierte, 14 Jahre davon als Diktator. Seine Herrschaft war blutig, es gab Tausende Tote, Entführte, Folteropfer und Inhaftierte, die Familie bereicherte sich mit mehreren Milliarden US-Dollar. Doch dann standen die Menschen auf, gingen für die Demokratie auf die Straße und jagten die Marcos aus dem Land. Die daraufhin verabschiedete demokratische Verfassung sollte ein neuerliches Abdriften in eine Diktatur für immer verhindern. Aber seit einem Jahr heißt der Präsident wieder Ferdinand Marcos.

Diktatorenfamilie: Ferdinand Marcos und seine Frau Imelda im November 1985. © AFP

Die Wahl im Frühjahr 2022 gewann der heute 65-Jährige haushoch, er betonte stets, die Menschenrechte wahren zu wollen. Und doch bleiben kritische Stimmen misstrauisch. Denn von seinem Vater hat sich der Junior nie politisch distanziert. Er lobt ihn sogar bei jeder Gelegenheit, sagte bei seinem Amtsantritt Sätze wie: „Er hat Dinge geschafft. Und so wird auch sein Sohn sein.“

Dass sich der Präsident der Philippinen in der Tradition eines Diktators sieht, macht viele im Land nervös. Victoria Herrera, die einst zur demokratischen Opposition gegen das Regime von Marcos Senior gehörte, ist eine von ihnen. An den Wänden der Ateneo Art Gallery hängen Karikaturen aus den 1970er und 1980er Jahren, die den Raub am Staat durch die Marcos-Familie zum Thema machten, ebenso wie die Unterdrückung der Opposition. „Ich scherze mit meinen Freunden bis heute: Besucht mich im Gefängnis!“ Wobei sie sich manchmal nicht sicher sei, ob dies wirklich ein Witz sei.

Marcos Vorgänger Duterte war äußerst brutal

Denn das Sagbare muss in dem südostasiatischen Land mit seinen rund 114 Millionen Einwohner:innen immer wieder neu verhandelt werden. In der Zeit von 2016 bis 2022 regierte mit Rodrigo Duterte ein Hardliner in dieser Hinsicht. Im Wahlkampf hatte Duterte nicht nur angekündigt, Drogenabhängige töten zu lassen, woraufhin dann auch wirklich Taten folgten. Etwa 30 000 Menschen – davon längst nicht alle drogenabhängig – wurden erschossen. In dem zutiefst katholischen Land bezeichnete Duterte auch den Papst als „Hurensohn“ und Priester als „Heuchler“. Wer aber Duterte kritisierte, musste mit Verhaftungen rechnen.

Journalistin Ellen Tordesillas sagt, Marcos sei geschickter als sein Vater. © Felix Lill

Und wo steht Ferdinand Marcos Junior? Fragt man die Journalistin Ellen Tordesillas, die das politische Geschehen in den Philippinen seit Jahrzehnten kommentiert, ist die Lage kompliziert, geradezu verwirrend. „Marcos Junior erscheint deutlich freundlicher als Duterte“, flüstert Tordesillas in einem Café im Zentrum von Manila. „Er wirkt überraschend geschickt.“ Kritische Stimmen werden von Marcos nicht direkt beschimpft oder bedroht. „Das erledigen die Influencer und Trolle.“ Insofern habe Marcos Junior viel mehr von seinem Amtsvorgänger Duterte gelernt als von seinem Vater.

Marcos Junior gebe sich weniger vulgär als Duterte

Denn Rodrigo Duterte hätte im Jahr 2016 kaum die Präsidentschaftswahl gewonnen, wenn er nicht auf eine Armee bezahlter Influencer und Trolle hätte zurückgreifen können, die Duterte als „Mann des Volkes“ in den Himmel lobten und seine Widersacher verunglimpften. „Mit Marcos Junior ist es jetzt sehr ähnlich. Nur der Ton ist weniger vulgär als bei Duterte“, sagt Tordesillas. Womöglich erfreue sich der jetzige Präsident auch deshalb weiterhin hoher Beliebtheitswerte: „Auch Marcos‘ Gegner sind oft froh, dass zumindest nicht mehr ständig geschimpft und gepoltert wird wie unter Duterte.“

Fragt man dagegen Clarita Carlos, so ist die Popularität von Marcos Junior nicht nur seinem Auftreten geschuldet. Die Politikprofessorin, die den Präsidenten bei sicherheitspolitischen Fragen berät, sieht in Marcos Junior einen fähigen Politiker: „Er ist sehr gut über die Themen informiert und hört seinen Mitarbeiterinnen trotzdem aufmerksam zu. Er ist außerdem immer gut gelaunt und sehr menschlich.“ Die wiederkehrenden Vergleiche mit seinem Vater seien nicht gerechtfertigt. „Er ist ein demokratischer Anführer und wird dies auch bleiben.“

Sie traut dem Frieden nicht: Museumsleiterin Victoria Herrera. © Felix Lill

Mit dieser Einschätzung ist sie eher alleine. Ellen Tordesillas etwa sieht beim Umgang mit kritischen Medien eine weitere, subtile Erosion der Demokratie sieht, beobachtet JC Punongbayan, Ökonomieprofessor an der University of the Philippines in Manila, auch eine gezielte Verbreitung von Unwahrheiten über die Volkswirtschaft. „In der Öffentlichkeit kursiert zum Beispiel die Behauptung, die ökonomische Lage der Philippinen sei nie so gut gewesen wie unter Marcos Senior und dass sie nun unter Marcos Junior wieder besser werde. Aber beides ist falsch.“

Während die Philippinen während der letzten Jahre der Diktatur in eine tiefe Krise stürzten, leidet das Land heute unter einer hohen Inflation, das Wachstum lässt nach. „Marcos sonnt sich aber im Licht diverser Unwahrheiten“, sagt Punongbayan, der in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht hat, das diverse Mythen zu vermeintlichen Erfolgen der Familie Marcos widerlegt. „Die Marcoses haben in der Diktatur Milliarden US-Dollar gestohlen und nutzen diesen Wohlstand heute für ihren Machterhalt, während Millionen Filipinas und Filipinas in Armut leben“, sagt Punongbayan mit Wut in der Stimme.

Vetternwirtschaft und Korruption herrschen bis heute

Zu der Frage, ob die Philippinen auch unter Marcos Junior wieder in eine Diktatur abdriften werden, will kaum eine der Kritikerinnen eine klare Prognose abgeben. Allerdings deutet viel daraufhin, dass es sich für einen Marcos auch in einem Staat, der zumindest formal demokratischen Kriterien entspricht, recht gut regieren lässt. Die Mehrheit der heutigen Bevölkerung der Philippinen kam erst nach Ende der Marcos-Diktatur zur Welt. Die Schrecken von damals musste sie nie erleben, in der Schule wurde darüber auch oft kaum aufgeklärt.

In den sozialen Medien, die für einen Großteil der Menschen als Hauptinformationsquelle dienen, dominiert die Erzählung, Marcos Junior sei der Sohn eines erfolgreichen Präsidenten, der Brücken, Straßen und Krankenhäuser bauen ließ, die dem Land bis heute helfen und es voranbringen. „Es stimmt, dass viele dieser Infrastrukturen bis heute in Betrieb sind“, sagt der Ökonom JC Punongbayan. „Was dabei aber oft vergessen wird, ist das hohe Maß an Korruption, das mit deren Errichtung einherging. Die philippinische Öffentlichkeit hätte all das und viel mehr wesentlich günstiger haben können.“

Die Marcos-Familie hat Milliarden veruntreut

Mit Veruntreuung, Vetternwirtschaft und Bereicherung an der Staatskasse – was ebenso Merkmale der Marcos-Diktatur waren – will sich der Junior ungern abgeben. Denn er ist bis heute einer der größten Profiteure. Seit Jahrzehnten hat der Präsident selbst einen Steuerprozess anhängig; er reicht zurück in die 1990er Jahre, als die Familie Marcos nach ihrer Flucht 1986 ins Land zurückgekehrt war und für nicht gezahlte Immobiliensteuern umgerechnet 38,6 Millionen Euro zahlen soll. Aber vom Marcos-Clan, der bald schon wieder mehrere politische Ämter besetzte, kam nie eine Überweisung. Heute – ein Vierteljahrhundert später – soll sich die fällige Summe durch Zinsen und Gebühren auf rund 3,4 Milliarden Euro belaufen. Als Marcos Junior im Juli 2022 die Regierungsgeschäfte übernahm, bat sogar die oberste Steuerbeamtin im Land, Lilia Guillermo, ihren Präsidenten noch öffentlich: „Können Sie ein Vorbild sein?“

Guillermo handelte wohl in dem Glauben, dass sie mit ihrer Forderung an den Präsidenten die offiziellen Regierungsziele unterstützen würde – ein erhöhtes Steueraufkommen im Dienst der ökonomischen Entwicklung. Der Präsident aber schien das anders zu sehen. Guillermo wurde bald durch einen Freund der Familie Marcos ersetzt. „Vetternwirtschaft und Korruption“, das sagen die Kunsthistorikerin Victoria Herrera, die Journalistin Ellen Tordesillas und der Ökonom JC Punongbayan fast im selben Wortlaut, „bleiben große Probleme.“ Aber niemand habe etwas anderes erwartet.