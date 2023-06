Peter Brandt:„Keine Weltordnung ohne Russland“

Der Sohn von Willy Brandt beim Hamburger Ostermarsch. © picture alliance/dpa

Der Historiker Peter Brandt kämpft gegen „Denk-Schemata“ über den Ukraine-Krieg und verteidigt seine Kontakte zu Ultrarechten. Ein Porträt.

Nein, er ist keiner, der das Herz auf der Zunge trägt. Kein rhetorischer Schaumschläger, der öffentliche Wirkung sucht und genießt. Wer Peter Brandt trifft, etwa in einem Café in Berlin-Mitte, der erlebt einen zurückhaltenden, nachdenklichen Mann, der seine Worte sorgfältig wägt.

Der Professor für Neuere Geschichte, einer der renommierten Historiker in Deutschland, hat sich mit 74 Jahren noch einmal ins politische Getümmel gestürzt. Vor zwei Monaten gehörte er zu den Intiatoren des Appells „Frieden schaffen!.“ In der FR und in der Berliner Zeitung veröffentlichte er einen Text zum blutigen Konflikt in der Ukraine, in dem ein schneller Waffenstillstand gefordert wurde, um „den russischen Angriffskrieg zu stoppen und den Weg zu Verhandlungen zu finden.“

Ihm war wichtig, „in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass es in der SPD und in der Bevölkerung ein gewisses, nicht zu kleines Segment gibt, dass deutlichen Abstand nimmt von der medial vorherrschenden Linie.“ Für den ältesten Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt ist das in seiner Nüchternheit ein durchaus typischer Satz. Was nicht heißt, dass Peter Brandt nicht über einen verschmitzten Humor verfügen würde. Doch der kommt eher im privaten Teil des Gesprächs zum Tragen.

Von der Wirkung des Appells, der von mehr als 200 Prominenten aus SPD und Gewerkschaftsbewegung unterschrieben wurde, ist er „positiv überrascht“, ja sogar „eher erfreut“. Ihm ist es wichtig, sehr einfache Sichtweisen des Krieges zu konterkarieren. Dass da in der Ukraine „die Kräfte der Freiheit mit denen der Autokratie“ kämpften, hält er für eine „verfehlte Weltsicht.“ Brandt kritisiert, „mit welcher Leichtigkeit man in diese Denk-Schemata verfällt.“ In Wahrheit seien die Interessen beider Seiten in diesem Krieg „in sich sehr differenziert.“ Und, das ist ihm wichtig: „Die Interessen der Ukraine sind nicht automatisch identisch mit denen der EU und Europas.“

Wer mit dem Sohn spricht, kommt nicht umhin, mit ihm auch über den Vater zu reden. Peter Brandt war als junger Mann Teil der 68er-Bewegung und übte Kritik an der konkreten Politik seines Vaters. „Ich hatte mit ihm grundsätzliche Differenzen in meiner radikal-linken Zeit.“ Er hegte etwa große Sympathien für Rudi Dutschke. Doch heute geht es dem Sohn darum, „dass der entspannungspolitische Ansatz“ der Ostpolitik seines Vaters „nicht baden geht.“

Das heißt für ihn konkret: „Wir müssen sehen, dass wir die Verbindung zur russischen Zivilgesellschaft nicht abreißen lassen.“ Noch immer steht er in Kontakt „zu russischen Friedensfreunden“, zu Menschen, die kämpfen gegen das System Putins, auch wenn dieser Gesprächsfaden „ganz schwierig“ geworden sei. Brandt denkt an die Zeit nach dem Ende des Krieges. Eine politische Weltordnung ohne Russland könne „nicht vernünftigerweise angestrebt werden.“ Da sieht sich der Sohn tatsächlich in der politischen Tradition seines Vaters. Nicht umsonst ist Peter Brandt Vorstandsmitglied des Deutsch-Russischen Forums. Er ist in der SPD und in den Gewerkschaften sehr gut vernetzt, zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Appells zählen der frühere SPD-Vorsitzende Norbert-Walter Borjans, der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse oder der Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen.

Frieden schaffen also. Über den Weg dorthin bleibt der Appell freilich eher vage. Bundeskanzler Olaf Scholz wird in dem Papier „ermutigt“, Länder wie Indien, Brasilien, China und Indonesien für die Vermittlung eines Waffenstillstands zu gewinnen. Doch hat sich dieser Weg nicht längst als trügerisch erwiesen? Brandt sieht noch eine andere Möglichkeit. „Es wäre ein Signal, wenn UN-Generalsekretär Guterres eine internationale Friedenskonferenz einberufen würde.“ Die Vereinten Nationen müssten endlich eine stärkere Rolle spielen, um den Krieg zu stoppen. Brandt versichert mehrfach dezidiert, man könne mit ihm über alles sprechen, er weiche keinem Thema aus. Reden wir also über die heftig kritisierten Kontakte des Historikers in das rechte bis extrem rechte Spektrum in Deutschland.

Der Sozialdemokrat, Vorstandsmitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, trat mehrfach als Referent bei Burschenschaften auf und gab der Wochenzeitung „Junge Freiheit“, einem Sprachrohr der Neuen Rechten, ein Interview.

Er versucht, zu erklären: Seine Kontakte zu den Burschenschaften seien durch seine wissenschaftliche Arbeit entstanden.

Tatsächlich ist der deutsche Nationalismus ein Schwerpunkt seiner Forschung. 1988 habilitierte er sich mit einer 900 Seiten umfassenden Studie zum Thema „Studentische Bewegungen und Frühnationalismus um 1800“. Doch der Mann, der auch Mitglied der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand war, und der sich ebenso intensiv mit der Geschichte der Arbeiterbewegung beschäftigte, fügt hinzu: „Ich bin immer neugierig.“ Es tue „gut, sich in ein völlig anderes Milieu zu begeben.“

Brandt behauptet, er habe nicht gewusst, dass die SPD beschlossen habe, nicht mit rechten Medien zu sprechen. Und dann folgt eine Andeutung von Selbstkritik:

Das Interview mit der „Jungen Freiheit“ sei „leichtfertig“ gewesen. Dieses Eingeständnis kommt nach einer Denkpause. Brandt weiß genau, was er tut und sagt. Manchmal huscht ein kleines Lächeln über sein Gesicht.

In diesen Momenten sieht er seinem Vater sehr ähnlich. Der Historiker ist fest entschlossen, sich weiter einzumischen. Im September soll es eine Friedenskonferenz in Frankfurt am Main geben. Das Erstarken der AfD alarmiert ihn sehr . Und eine Frage stellt er den etablierten Parteien: „Wie ist es möglich, dass sich der soziale Protest rechts artikuliert?“