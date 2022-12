Eskalation in Peru: Nach Castillos Kongressauflösung stimmen Abgeordnete für Amtsenthebung

Inmitten politischer Unruhen in Peru kündigt Präsident Pedro Castillo die Auflösung des Parlaments an. (Archivfoto)

Putschversuch in Peru

Von Sandra Kathe

In Peru kündigt erst Präsident Castillo die Auflösung des Parlaments an, danach stimmt der Kongress über seine politische Legitimation ab.

Update von Mittwoch, 7. Dezember, 21.00 Uhr: Nach dessen Ankündigung das Parlament in Peru auflösen zu wollen, haben die Abgeordneten in Lima den peruanischen Präsidenten Pedro Castillo seines Amtes enthoben. Laut einem Bericht der Deutschen-Presseagentur stimmten bei zehn Enthaltungen 101 Mitglieder des Kongresses für Castillos Amtsenthebung und nur sechs dagegen. Verfassungsgemäß würde damit Castillos Vizepräsidentin Dina Boluarte die Amtsgeschäfte übernimmt.

Parlament in Peru soll über Amtsenthebung von Präsident Pedro Castillo abstimmen

Erstmeldung von Mittwoch, 7. Dezember, 20.35 Uhr: Lima - Nur wenige Stunden bevor das peruanische Parlament bereits zum dritten Mal seit 2021 mit einer möglichen Amtsenthebung von Präsident Pedro Castillo beschäftigen sollte, hat dieser ein Notstandgesetz sowie eine landesweite nächtliche Ausgangssperre verhängt und angekündigt, den peruanischen Kongress auflösen zu wollen. Außerdem seien alle Staatsbürger:innen aufgerufen, ihre Waffen abzugeben. Das berichtete unter anderem die New York Times.

In einer Ansprache sagte Castillo, die Maßnahmen seien notwendig, um „Recht und Demokratie wiederherzustellen“ und kündigte an, dass „schnellstmöglich“ eine Neuwahl des Parlaments stattfinden sollte, mit dem Ziel „eine neue Verfassung zu erarbeiten“. Der linksgerichtete Politiker ist seit Juli 2021 im Amt. Die Partei, für die er zum Präsidenten gewählt wurde, ist die links-sozialistische Perú Libre, die sich im Sommer 2022 von Castillo distanziert und ihn zum Austritt gedrängt hatte.

Putschversuch in Peru? Präsident Castillo löst vor Amtsenthebungsversuch Parlament auf

Seit Monaten wird seitens der Opposition und vieler Peruaner:innen lautstark gegen Castillo und seine Politik demonstriert, die wirtschaftliche Lage in dem lateinamerikanischen Land ist auch dank Corona- und Ukraine-Krise extrem angespannt. Zudem gehört die Regierung unter Castillo laut Medienberichten zu den labilsten in der Geschichte des Landes. Über 65 Minister:innen waren in kaum eineinhalb Jahren Teil des Kabinetts des umstrittenen Staatschefs.

Die Regierung Castillo befindet sich zudem in einem permanenten Machtkampf mit dem Parlament. Zuletzt verweigerte der Kongress dem Präsidenten die Erlaubnis, zum Gipfel der Pazifik-Allianz nach Mexiko zu reisen, und ließ das Treffen damit platzen. Auch gegen zahlreiche Parlamentarier wird laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur wegen verschiedener Vorwürfe ermittelt.

Perus Präsident Castillo löst Kongress auf: Parlamentarier:innen wehren sich

Besonders brisant: Castillos Gegnerin in der Stichwahl, aus der das heutige Staatsoberhaupt siegreich hervorging, war die rechte Politikerin Keiko Fujimori, Tochter von Alberto Fujimori. Dieser hatte der Peru zwischen 1990 und 2000 ebenfalls zunächst als Präsident regiert, und ab 1992 nach der Auflösung des Kongresses mithilfe des peruanischen Militärs eine Scheindemokratie aufgebaut.

Name Pedro Castillo Geboren 19.10.1969 in Puña (Region Cajamarca), Peru Amt seit 28. Juli 2021: 64. Präsident von Peru Früherer Beruf Schullehrer, Geerkschaftsführer Parteizugehörigkeit Perú Posible (2005-2017), Perú Libre (2020-2022)

Unter den Kongressabgeordneten gibt es derweil laute Gegenstimmen gegen den Putschversuch Castillos. Auch zahlreiche Minister traten nach Castillos Ankündigung zurück. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert einen Politiker der rechten Partei Fuerza Popular, der fordert: „Die Streitkräfte müssen heute die demokratische Ordnung respektieren“, ein anderer schrieb auf Twitter „Was Pedro Castillo getan hat, ist ein Staatsstreich. Die Streitkräfte werden die Verfassung unterstützen und nicht den Diktator.“

Vor dem Kongressgebäude versammeln sich derweil laut Berichten der Nachrichtenagentur AFP Unterstützer:innen Castillos. Die Polizei steht vor dem Parlament Wache. (ska mit dpa)