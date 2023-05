Patt bei SPÖ in Österreich

Die Basis der österreichischen Partei verpasst ein klares Votum für die Parteispitze. Die bisherige Vorsitzende zieht sich zurück.

Wie eine Lichtgestalt war sie im Herbst 2018 an die Spitze der österreichischen Sozialdemokratie getreten: Pamela Rendi-Wagner, eine Ärztin und politische Quereinsteigerin, wurde fast einstimmig zur neuen Vorsitzenden – als erste Frau überhaupt – ernannt. Und sie stellte sogleich den Anspruch, erste gewählte Bundeskanzlerin der Alpenrepublik zu werden.

Doch am Dienstag endete die Karriere abrupt: Nachdem Rendi-Wagner bei der Mitgliederbefragung der Genossinnen und Genossen über die künftige Führung nur auf Platz drei gelandet war, verkündete die 52-Jährige in einer knappen Erklärung ihren Rückzug. Ihr Fazit: „Die Geschlossenheit in der Partei hat in den letzten viereinhalb Jahren gefehlt.“

Das Ergebnis ist zwar „arschknapp“, wie Rendi-Wagner sagte, aber nun mal nicht zu ihren Gunsten. Ihr langjähriger Intimfeind, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, gewann mit 33,7 Prozent. Der wie aus dem Nichts aufgetauchte Andreas Babler, Bürgermeister im 19 000-Einwohner:innen-Ort Traiskirchen bei Wien, erzielte 31,5 Prozent. Rendi-Wagner schließlich holte 31,4.

Für eine Entscheidung über den Vorsitz ist dies das denkbar ungünstigste Ergebnis. Alle drei erhielten praktisch gleich viel beziehungsweise gleich wenig Zuspruch. Von Einigkeit also keine Spur, nicht einmal von einer Präferenz. Am 3. Juni soll ein Parteitag in Linz eine Entscheidung bringen.

Viele Menschen in Österreich wünschen sich eine stärkere Sozialdemokratie, aber immer weniger wählen die SPÖ. Bei ihrer ersten und letzten Nationalratswahl im Herbst 2019 verlor Rendi-Wagner knapp sechs Prozent und landete bei 21. Der damalige ÖVP-Sonnyboy Sebastian Kurz siegte mit 37,5 Prozent. Die rechtspopulistische FPÖ war wegen des Ibiza-Skandals geschwächt und holte 16 Prozent.

Die Chat-Affäre des später zurückgetretenen Kurz setzt der ÖVP weiter heftig zu, davon profitiert wiederum ausschließlich die FPÖ. Ibiza scheint vergessen zu sein. Nach den jüngsten Umfragen sind die Rechten mit 29 Prozent stärkste Kraft, die ÖVP kommt auf 24, die SPÖ steht mit 22 nur mehr an dritter Stelle.

Der ruhig aufgetretenen Pamela Rendi-Wagner warfen viele Ungeschicktheit und Beratungsresistenz vor. Sie versteifte sich auf einzelne Themen und ritt diese tot, wie seit vielen Wochen etwa ihren „Kampf gegen die Teuerung“. Über andere Politikfelder wollte sie nicht reden.

Nicht nur vom Stil, sondern auch von den Inhalten her ist der Burgenländer Doskozil das glatte Gegenteil zu „PRW“. Der 52-Jährige gibt den zupackenden Landesherrscher, der für den öffentlichen Dienst einen Mindestlohn einführte und flächendeckende Gratis-Kita-Betreuung aufbaute. Migrantinnen und Migranten sieht der ehemalige Bundespolizist kritisch, er möchte Österreich abschotten.

Und dann, vor acht Wochen, kam Andreas Babler, den alle nur „Andi“ nennen. Ein linker Sozialdemokrat, gelernter Maschinenschlosser. Er tritt kernig auf und wirkt doch so, als hätte er ein großes Herz. Über Crowdfunding finanzierte der 50-Jährige Bürgermeister seinen Wahlkampf, zog durch die Städte und Dörfer. Vor allem im Internet erreichte er enorme Popularität.

Für viele Parteimitglieder scheint er die ideale Rettung aus der Malaise zu sein. Sie wollten nicht mehr die unnahbare Ärztin haben, die vom gesamten Parteiestablishment gestützt wurde und als Teil der „Wiener Blase“ galt. Und sie wollten nicht den rechten Linken aus dem Burgenland, der ziemlich altmodisch autoritär daherkommt.

Bei der Wahl auf dem Parteitag in eineinhalb Wochen dürfte Babler weitaus bessere Chancen haben als Doskozil. Denn auch das Rendi-Wagner-Lager wird ihn eher unterstützen als den Erzfeind aus dem Burgenland.