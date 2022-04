Partygate-Affäre: Autorität von Boris Johnson schwindet

Von: Sonja Thomaser

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, verlässt die Downing Street 10. © Jonathan Brady/dpa

Immer mehr Tory-Abgeordnete stellen sich gegen Premierminister Boris Johnson.

London - Der britische Premierminister Boris Johnson muss sich wegen der Partygate-Affäre einer Untersuchung durch einen Unterhaus-Ausschuss stellen. Aber nicht nur das: Hochrangige Politikvertreter aus den eigenen Reihen stellen sich nun gegen Johnson und fordern seinen Rücktritt.

Johnson hatte zu Beginn der Partygate-Affäre mehrere Male versichert, dass es zu Lockdown-Zeiten keine Partys und Regelverstöße in 10 Downing Street gegeben habe. Dass das nicht stimmt, ist inzwischen erwiesen. Die Frage ist nun, ob Johnson aus Versehen etwas Falsches behauptet oder das Parlament bewusst getäuscht hat – was nach dem Ministergesetzbuch ein Rücktrittsgrund wäre, berichtet die britische Tageszeitung The Guardian.

Die Regierung hatte zuvor versucht, die Untersuchung durch das Unterhaus zu verzögern, nur um dann doch noch eine Kehrtwende zu vollziehen.

Steve Baker über Johnson: „Der Premier hätte schon vor langer Zeit gehen sollen“

Während einer Unterhaus-Debatte nach chaotischen Szenen in Westminster sagte der ehemalige Brexit-Minister Steve Baker, eine einflussreiche Figur unter den Konservativen, er sei entsetzt über Johnsons private Haltung gegenüber der Geldstrafe, die er wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln erhalten habe. Er fügte hinzu: „Der Premier hätte schon vor langer Zeit gehen sollen. Er sollte wissen: Die Show ist vorbei“, berichtet der Guardian. Andere Torys machten deutlich, dass sie eine neue Partygate-Untersuchung nicht blockieren oder verzögern würden.

Laut Guardian sagte der ehemalige Gesundheitsminister Jeremy Hunt in einer E-Mail an Wählerinnen und Wähler: „Wir werden jetzt sehen, dass der Unterhaus-Ausschuss untersucht, ob das Parlament belogen wurde.“ Weiter schrieb er: „Ich habe der Regierung klar gemacht, dass ich keinen Schritt zur Verzögerung einer solchen Untersuchung unterstützt hätte, wenn wir darum gebeten worden wären. Aber am Ende waren wir es zum Glück nicht.“

Er sagte, er werde bis zum Ende des Prozesses kein endgültiges Urteil fällen, glaube aber nicht, dass jetzt der „beste Zeitpunkt“ sei, den Premierminister zu wechseln. Während andere Premierminister in Kriegszeiten abgesetzt wurden, „müssen wir uns in dieser Situation fragen, ob Wladimir Putin glücklich wäre, einen zweimonatigen Führungswettbewerb in Großbritannien zu sehen?“

Boris Johnson während Debatte in Indien

Die Turbulenzen in Westminster drohten die Handelsreise des Premierministers nach Indien zu überschatten, wo er Ahmedabad bereiste, während Abgeordnete vier Stunden lang im Unterhaus über seine politische Zukunft debattierten. Der Labour-Antrag wurde am Donnerstag (21.04.2022) angenommen, obwohl die Untersuchung des Unterhaus-Ausschusses erst in Wochen oder Monaten beginnen wird, sobald die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind.

Johnsons Pressesprecher versuchte zu suggerieren, dass der Premierminister entspannt sei, „ohne Bedenken“ an den Unterhaus-Ausschuss verwiesen zu werden.

Misstrauensschreiben für Boris Johnson

Bei der Debatte im Unterhaus sagte William Wragg, Vorsitzender des Ausschusses für Verfassungsangelegenheiten des Unterhauses, er habe dem Premierminister ein Misstrauensschreiben geschrieben und er hätte rebelliert, wenn die Regierung seinen Änderungsantrag nicht zurückgezogen hätte, so der Guardian.

Er sagte: „Wir haben in einer giftigen Atmosphäre gearbeitet. Die Fraktion trägt die Narben von Fehleinschätzungen der Führung. Ich würde behaupten, dass es auf dieser Seite des Hauses nur wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, die es derzeit wirklich genießen, Abgeordnete zu sein. Es ist äußerst deprimierend, aufgefordert zu werden, das Unhaltbare zu verteidigen. Jedes Mal verdorrt ein Teil von uns.“

Partygate-Affäre: Tory-Abgeordnete fordern Konsequenzen

Bob Neill, Vorsitzender des Justizausschusses, hörte auf, Johnson zum Rücktritt aufzufordern, sagte aber: „Ich bin zutiefst enttäuscht von dem, was passiert ist. Die Leute wurden schwer enttäuscht, meine Wähler fühlen sich schwer enttäuscht, ich fühle mich persönlich schwer enttäuscht, und daraus müssen Konsequenzen folgen“, sagte er.

Der konservative Abgeordnete Anthony Manganll sagte, er könne Johnson nicht verzeihen, dass er das Unterhaus in die Irre geführt habe. „Ich vergebe dem Premierminister, dass er diese Fehler gemacht hat, aber ich vergebe ihm nicht, dass er das Haus in die Irre geführt hat, wie ich es sehe.“

Boris Johnson: „Habe absolut nichts zu verbergen“

Im Gespräch mit der Presse bei seinem Besuch in Indien sagte Johnson, er habe „nichts zu verbergen“, sei aber irritiert über Labours Entschlossenheit, das Thema weiter voranzutreiben. „Die Leute sagten, es sieht so aus, als würden wir versuchen, Dinge zu stoppen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass die Leute das sagen können. Ich möchte nicht, dass diese Sache endlos weitergeht“, sagte er Sky News. „Aber ehrlich gesagt habe ich absolut nichts zu verbergen. Wenn die Opposition darüber sprechen möchte, ist das in Ordnung.“

Auf die Forderung von Baker nach seinem Rücktritt angesprochen, sagte Johnson: „Ich verstehe die Gefühle der Menschen. Ich glaube nicht, dass das das Richtige ist.“ Er räumte jedoch ein, dass die Lage ernst sei. (sot)