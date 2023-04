Neue Eskalation? Ukraine feuert offenbar gezielt auf Stellungen in Russland

Teilen

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen. (Archivfoto) © Libkos/AP/dpa

Die Ukraine verteidigt sich seit über einem Jahr gegen russische Angriffe. Offenbar bombardiert sie dabei mittlerweile auch Stellungen auf Russlands Territorium.

Belgorod - Die Ukraine greift nun offenbar auch Stellungen auf russischem Boden an. Das ukrainische Militär hat erstmals Videos veröffentlicht, die Angriffe auf russische Streitkräfte in Russland zeigen. Damit bricht die Ukraine mit der Devise, keine russischen Militäreinheiten anzugreifen, bevor sie sich auf ukrainischem Boden befinden - eine Maxime, die vor allem der Westen stark befürwortet. Auch aus Sorge vor der Reaktion des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf solche Angriffe.

Auf einem der Videos sei die Bombardierung von russischen Stellungen in der Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze zu sehen, wie die Bild berichtete. Insgesamt vier Einschläge in einem Waldstück in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebs sind in der Veröffentlichung zu beobachten. Ein ukrainischer Militärblogger schrieb dazu: „Die ukrainische Artillerie hat die Ausrüstung und das Personal der Besatzer bearbeitet, die von der Aufklärung des 4. Charkiwer Grenzschutzkommandos entdeckt wurden und neue Stellungen eingerichtet haben. Ort: etwa 1,3 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.“

Ukrainischer Angriff auf russisches Territorium: Russlands Truppen feuerten von heimischem Boden aus

Ein weiteres Video zeigte ebenfalls einen Angriff in der westrussischen Region Belgorod, direkt hinter dem noch bis letztes Jahr genutzten Grenzübergang Logatschewka. Ukrainische mobile Artillerie-Einheiten der Dritten Panzerbrigade beschossen offenbar eine russische Selbstfahrlafette vom Typ „Akazija“. Drei Einschläge rund um das russische Geschütz, etwa 400 Meter innerhalb Russlands Grenzen, sind im Video zu sehen. Das russische Waffensystem befand sich aber wohl hinter von russischen Truppen besetztem Gebiet in der ukrainischen Region Charkiw.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Eine Drohnenaufnahme der Ukrainer zeigte laut Bild, dass das russische Artillerie-Feuer nicht von den dort stationierten Streitkräften kam, sondern aus Russland selbst. Womöglich ging die russische Armee davon aus, in Russland vor ukrainischen Angriffen geschützt zu sein und feuerte ihre Geschütze von heimischem Boden ab - auch wenn sie so rund drei Kilometer weiter schießen musste. Die Reaktion von Russlands militärischer Führung auf die Präventivschläge der Ukraine ist eher zurückhaltend - vielleicht auch wegen mangelnder Munition. Zwar taucht der Beschuss in den Tagesberichten auf, Gegenmaßnahmen gab es zunächst allerdings offenbar nicht. 2022 drohte das russische Regime noch mit der Aktivierung seiner nuklearen Abwehr-Doktrin, sollte die Ukraine einen Angriff auf Russland starten.

Partisanenangriffe auf russische Grenzregionen: Russlands Soldaten wenden sich gegen Putin

Unklar blieb, ob die Ukrainer Artillerie-Geschütze oder Mörser für den Angriff verwendeten. Genauso unbeantwortet war am Mittwoch die Frage, ob Munition aus eigenen oder westlichen Beständen für den Angriff benutzt wurde. Der Angriff der ukrainischen Armee auf russisches Gebiet könnte aber wachsendes Selbstbewusstsein der Ukraine zeigen - und reiht sich möglicherweise auch in die geplante Frühjahrsoffensive ein.

Diese ukrainischen Angriffe waren allerdings längst nicht die ersten kriegerischen Handlungen auf russischem Gebiet. Attacken auf russische Flugfelder lösten Ende Dezember Jubel in der Ukraine aus. Anfang März kam es in Russlands Grenzregionen wie in Brjansk zudem zu schweren Kämpfen. Putin nannte den Angriff damals einen „terroristischen Anschlag“. In ukrainischen Medienberichten hieß es zu dem Zeitpunkt, verantwortlich für den Überfall seien russische Kriegsgegner gewesen.

Und tatsächlich schienen sie damit recht gehabt zu haben, denn offenbar waren die Partisanen in Brjansk wirklich russische Staatsbürger: Der „Russische Freiwilligenkorps“ hatte sich zu den Angriffen bekannt und ließ verlauten, sie seien keine „ukrainische Aufklärungs- und Sabotagegruppe“, sondern vielmehr eine Gruppe russischer Soldaten, die beweisen werde, „dass das freie russische Volk mit Waffen in der Hand“ gegen Putins Regime kämpfen könne. (ale)