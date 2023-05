Schlag ins Gesicht für Putin: Partisanen in Belgorod plündern Russland und prahlen mit „Trophäen“

Von: Moritz Serif

Russland muss mit einer Anti-Putin-Miliz klarkommen. Die Partisanen „beißen sich derzeit in Belgorod fest“, heißt es.

Belgorod - Nächster Nackenklatscher für Wladimir Putin! Eine russische Anti-Putin Miliz, die am 22. Mai in die an die Ukraine grenzende Region Belgorod eingedrungen ist, hat einige von Russlands „Trophäen“-Ausrüstung erobert. Ilja Ponomarew, der einzige Abgeordnete des russischen Parlaments, der 2014 gegen die Annexion der Krim durch Moskau gestimmt hat, hat dies bestätigt. Ponomarew bezog sich auf die Freiheitslegion Russlands, die sich im März 2022 formierte, Wochen nach Beginn der russischen Invasion der Ukraine. Sie besteht aus Deserteuren der russischen Streitkräfte sowie russischen und belarussischen Freiwilligen.

Die Legion ist zusammen mit dem Russischen Freiwilligenkorps in die russische Region Belgorod eingedrungen. Sie gab bekannt, das Dorf Kozinka erobert zu haben und dass ihre Einheiten die Kleinstadt Graivoron betreten hätten. Bislang hat die Legion vier BTR-82A-Panzerspähwagen erobert, das sei das Hauptpanzerfahrzeug Russlands, so Ponomarew. Das Fahrzeug wird von der Militärindustrie des Unternehmens in Russland hergestellt und von den Armeen Russlands, Kasachstans, Usbekistans, Aserbaidschans und Belarus verwendet.

Unter Druck? Der russische Präsident Wladimir Putin. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Partisanen „beißen sich derzeit in Belgorod fest“

Die Soldaten der Legion „beißen sich derzeit in Belgorod fest“, sagte Ponomarew, der mittlerweile im Exil lebt. Auf die Frage, ob die Kämpfer der Legion beabsichtigen, andere Städte oder Regionen in Russland zu betreten, antwortete Ponomarew: „Wir werden sehen, wie es läuft. Es gibt derzeit nicht genug Kräfte, um ganz Russland zu befreien.“ Unbekannt ist aktuell, wie viele Kämpfer die Legion umfasst.

Partisanen in Belgorod wollen Ende des „diktatorischen Landes“ unter Putin

Kurz bevor die Nachricht von der Eindringung der Gruppen in die russische Region Belgorod bekannt wurde, veröffentlichte die Legion ein Video auf ihren Social-Media-Kanälen, in dem sie das Ende des „diktatorischen Landes“ unter Präsident Wladimir Putin forderte.

„Wir sind Russen wie ihr“, sagte ein Mitglied in dem Video und stand vor einer Gruppe seiner Kameraden. „Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden aufwachsen und freie Menschen sind, damit sie reisen, studieren und einfach glücklich in einem freien Land sein können.“ Putins Russland sei „von Korruption, Lügen, Zensur, Einschränkungen der Freiheiten und Repressionen“ zerfressen, fügte er hinzu, und es sei an der Zeit, „der Diktatur des Kremls ein Ende zu setzen“. (mse)