Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson: Stimmen und Reaktionen

Misstrauensvotum gegen Boris Johnson beendet: Premier weiter im Amt

Von: Nail Akkoyun, Christian Weihrauch

Das Misstrauensvotum gegen Boris Johnson ging glimpflich für den britischen Premierminister aus. (Archivfoto) © Matt Dunham/dpa/AP

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson muss sich aufgrund anhaltender Kritik einem Misstrauensvotum stellen. Nun steht das Ergebnis fest.

+++ 22.00 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden. Die Mehrheit seiner Parteikolleginnen und Parteikollegen sprach dem Premier am Montagabend in London ihr Vertrauen aus. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.

Wie die BBC berichtet, hat Johnson 58,8 Prozent der Stimmen in der Konservativen Partei erhalten. 41,2 Prozent waren indes gegen die derzeitige Führung. Alle konservativen Abgeordneten haben dabei abgestimmt.

Partygate-Affäre“: Misstrauensvotum gegen Boris Johnson beendet

+++ 21.10 Uhr: Wie die BBC berichtet, ist das Misstrauensvotum der Konservativen gegen Premierminister Boris Johnson beendet. Die Tory-Abgeordneten haben in den letzten zwei Stunden darüber abgestimmt, ob Johnson weiterhin im Amt bleiben soll.

Der Ausschuss der konservativen Hinterbänklerinnen und Hinterbänkler wird die Stimmen nun auszählen – das Resultat wird voraussichtlich gegen 22 Uhr vom Vorsitzenden Sir Graham Brady verkündet.

Misstrauensvotum gegen Boris Johnson: Ergebnis gegen 22 Uhr erwartet

+++ 19.00 Uhr: Schätzungen der BBC zufolge wird sich die Anzahl der konservativen Abgeordneten, die sich hinter Boris Johnson bei dessen Vertrauensabstimmung stellen werden, auf 131. Der Premierminister braucht 180 Stimmen, um das Misstrauensvotum zu gewinnen – falls alle Abgeordneten abstimmen.

Die Abstimmung, die aktuell in einem der Ausschusssäle des britischen Parlaments stattfindet, ist jedoch geheim. Es wird erwartet, dass das Ergebnis um 22 Uhr (deutsche Uhrzeit) bekannt gegeben wird.

Misstrauensvotum: Führer der schottischen Konservativen will gegen Boris Johnson stimmen

+++ 17.55 Uhr: Der Parteiführer der schottischen Konservativen, Douglas Ross, hat auf Twitter angekündigt, bei dem anstehenden Misstrauensvotum gegen Boris Johnson stimmen zu wollen.

„Nachdem ich den Menschen in Moray, die mich wiedergewählt haben, und den Menschen in ganz Schottland aufmerksam zugehört habe, werde ich heute Abend den Misstrauensantrag gegen den Premierminister unterstützen“, schrieb Ross.

Misstrauensvotum gegen Boris Johnson: Ehemaliger Sprecher äußert sich

Update vom Montag, 6. Juni, 16.45 Uhr: Mit Spannung wird das heutige Misstrauensvotum gegen den britischen Premierminister Boris Johnson erwartet. Dabei braucht der Tory-Politiker einen überzeugenden Sieg, wie sein ehemaliger Berater glaubt.

Will Walden, früherer Sprecher von Johnson, als dieser noch Bürgermeister von London war, erklärte gegenüber der BBC, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Premier zurücktritt. „Mehrere Leute mit Revolvern im Raum“ wären nötig, um ihn zu einem Abtritt zu bewegen. „Boris müsste tretend und schreiend aus der Haustür der Nummer 10 [Amtssitz des britischen Premierministers] gezerrt werden. Das, was er sein ganzes Leben lang gewollt hat, wird er auf keinen Fall so einfach aufgeben“, sagte Walden weiter.

„Vertrauen des Landes verloren“: Misstrauensvotum gegen Boris Johnson

Erstmeldung vom Montag, 6. Juni: London – Der in der „Partygate“-Affäre stark in die Kritik geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Die notwendige Anzahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. 15 Prozent der 359 konservativen Parlamentarier haben demnach einen Antrag eingereicht.

Bereits seit einigen Tagen vermuteten Experten in Großbritannien, dass Johnson sich einem Misstrauensvotum stellen muss. Diese soll jetzt am Montag (6. Juni) zwischen 18 und 20 Uhr (Ortszeit) stattfinden. Boris Johnson kann dieses Misstrauensvotum allerdings gewinnen und im Amt bleiben.

Großbritannien: Misstrauensvotum gegen Boris Johnson - Abwahl unwahrscheinlich

Eine Abwahl gilt sogar als unwahrscheinlich. Dafür bräuchte es nämlich mindestens 180 Abgeordnete, die gegen Boris Johnson stimmen. Etwa 150 Tory-Parlamentarier haben jedoch einen teilweise bezahlten Regierungsjob inne, den sie im Fall einer Abwahl Johnsons verlieren könnten. Dennoch gilt allein die Abstimmung als weiterer schwerer Schlag für den Premier.

Wenn Johnson das Votum gewinnt, darf es nach den aktuelle Parteiregeln ein Jahr lang keinen weiteren Versuch geben, ihn abzuwählen

Großbritannien: Johnson wegen Lockdown-Partys in der Kritik

Johnson ist auch in den eigenen Reihen wegen etlicher Lockdown-Partys in seinem Amtssitz in der Downing Street während der Pandemie stark in die Kritik geraten. Wegen seiner Teilnahme an einer der Feiern war gegen Johnson eine Geldstrafe verhängt worden. Damit ist er der erste amtierende britische Premierminister, der gegen das Gesetz verstoßen hat. Ein Untersuchungsbericht wirft ihm und anderen Verantwortlichen Führungsversagen und schwere Verfehlungen bei der Einhaltung von Corona-Regeln vor. Im Unterhaus in London entschuldigte sich der 57-Jährige mehrmals. Einen Rücktritt lehnt er jedoch ab.

In derzeitigen Umfragen vertritt eine klare Mehrheit der Bürger die Ansicht, dass Johnson zu „Partygate“ gelogen habe und zurücktreten sollte. Während der Jubiläumsfeierlichkeiten für die Queen wurde er öffentlich ausgebuht.

Zuletzt äußerte auch eine zunehmende Zahl der konservativen Abgeordneten Zweifel an Johnsons Führungsfähigkeiten. Dieser entschuldigte sich wiederholt im Parlament, lehnte einen Rücktritt aber ab.

Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson: Stimmen und Reaktionen

Sein Sprecher erklärte am Montag, Johnson sehe das Votum als Chance, die „monatelangen Spekulationen zu beenden“. Es erlaube der Regierung, „einen Schlussstrich zu ziehen“ und sich um die wahren Anliegen der Menschen zu kümmern.

Oppositionschef Keir Starmer forderte die Konservativen auf, Johnson aus dem Amt zu entfernen. „Er hat das Vertrauen des Landes verloren, das ist ziemlich klar“, sagte der Labour-Vorsitzende dem Radiosender LBC.

Der konservative Abgeordnete John Penrose trat unterdessen als Johnsons Anti-Korruptionsbeauftragter zurück. Als Grund gab er an, dass Johnson gegen den Verhaltenskodex für Minister verstoßen habe. Dagegen stellten sich Dutzende Abgeordnete und Minister öffentlich hinter Johnson, darunter auch Außenministerin Liz Truss und Gesundheitsminister Sajid Javid. (chw/nak mit dpa/afp)